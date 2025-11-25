Calcio NapoliNapoli oggi

Napoli-Qarabag UFFICIALI: Conte conferma Lang e il 3-4-3. Scelta a sorpresa sulla maglia

Tutto confermato nelle distinte consegnate all'UEFA. L'allenatore insiste sulla "rivoluzione olandese" in attacco e lancia Olivera per l'infortunato Gutierrez. Curiosità cromatica al Maradona

Formazioni ufficiali Napoli Qarabag

✅ NAPOLI, LA FORMAZIONE UFFICIALE:

  • Modulo: 3-4-3
  • Titolari: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.
  • A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Ambrosino.
Le scelte di Conte: confermato il blocco-Atalanta

Antonio Conte non torna indietro. Dopo il successo in campionato, il tecnico conferma il nuovo assetto tattico anche in Europa. La distinta ufficiale vede ancora titolari i due olandesi:

  • Sam Beukema in difesa al posto di Juan Jesus.
  • Noa Lang nel tridente offensivo, preferito ancora una volta a Matteo Politano (che parte dalla panchina come arma a gara in corso).

L’unica variazione obbligata è sulla sinistra: con l’infortunio di Gutierrez (qui i dettagli della tegola), spazio a Mathias Olivera dal primo minuto.

NAPOLI-QARABAG:  Le Formazioni Ufficiali

🔵 NAPOLI (3-4-3)

  • Titolari: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Højlund, Lang.
  • A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Ambrosino.
  • Allenatore: Antonio Conte.

⚫ QARABAG (4-2-3-1)

  • Titolari: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran.
  • A disposizione: Magomedaliyev, Buntić, S. Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, T. Bayramov, B. Hüseynov.
  • Allenatore: Gurban Gurbanov.

La curiosità: Napoli in bianco per superstizione?

C’è un dettaglio che non sfuggirà ai tifosi sugli spalti o davanti alla TV. Stasera il Napoli scenderà in campo al Maradona indossando la maglia bianca (il kit away), lasciando agli ospiti del Qarabag la divisa scura. Una scelta inusuale per le gare casalinghe che potrebbe legarsi alla volontà di cambiare “pelle” anche cromaticamente in Europa per svoltare il girone.

La cabala: Conte “ammazza-azeri”

Se la scaramanzia della maglia non basta, ci sono i numeri. Antonio Conte ha un feeling speciale con il tecnico avversario Gurban Gurbanov. I precedenti risalgono alla stagione 2017/18 (Chelsea-Qarabag) e sono impietosi:

  • Andata: 6-0 per Conte (a Londra).
  • Ritorno: 0-4 per Conte (in Azerbaijan).

Dieci gol fatti e zero subiti in due partite. Il Napoli spera che la tradizione continui stasera per mettere in cassaforte tre punti vitali. In campo ci sarà anche Hojlund, pienamente recuperato, mentre Lukaku resta fuori per puntare alla Roma.

📌 Napoli-Qarabag: domande frequenti

Chi gioca titolare in attacco?

Conte conferma il tridente leggero visto contro l’Atalanta: Hojlund punta centrale, supportato da David Neres e Noa Lang (preferito a Politano).

Con che maglia gioca il Napoli?

Curiosità: il Napoli scenderà in campo con la maglia bianca (divisa da trasferta) nonostante giochi in casa al Maradona. Il Qarabag indosserà la divisa scura.

Ci sono precedenti tra Conte e il Qarabag?

Sì, due precedenti nella stagione 2017/18 (quando allenava il Chelsea). Conte vinse entrambe le gare nettamente: 6-0 a Londra e 4-0 in trasferta.

