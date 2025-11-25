Napoli-Qarabag UFFICIALI: Conte conferma Lang e il 3-4-3. Scelta a sorpresa sulla maglia

✅ NAPOLI, LA FORMAZIONE UFFICIALE: Modulo: 3-4-3

Le scelte di Conte: confermato il blocco-Atalanta

Antonio Conte non torna indietro. Dopo il successo in campionato, il tecnico conferma il nuovo assetto tattico anche in Europa. La distinta ufficiale vede ancora titolari i due olandesi:

Sam Beukema in difesa al posto di Juan Jesus.

in difesa al posto di Juan Jesus. Noa Lang nel tridente offensivo, preferito ancora una volta a Matteo Politano (che parte dalla panchina come arma a gara in corso).

L’unica variazione obbligata è sulla sinistra: con l’infortunio di Gutierrez (qui i dettagli della tegola), spazio a Mathias Olivera dal primo minuto.

NAPOLI-QARABAG: Le Formazioni Ufficiali 🔵 NAPOLI (3-4-3) Titolari: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Højlund, Lang.

⚫ QARABAG (4-2-3-1) Titolari: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. A disposizione: Magomedaliyev, Buntić, S. Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, T. Bayramov, B. Hüseynov.

Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. A disposizione: Magomedaliyev, Buntić, S. Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, T. Bayramov, B. Hüseynov.

Magomedaliyev, Buntić, S. Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, T. Bayramov, B. Hüseynov. Allenatore: Gurban Gurbanov.

La curiosità: Napoli in bianco per superstizione?

C’è un dettaglio che non sfuggirà ai tifosi sugli spalti o davanti alla TV. Stasera il Napoli scenderà in campo al Maradona indossando la maglia bianca (il kit away), lasciando agli ospiti del Qarabag la divisa scura. Una scelta inusuale per le gare casalinghe che potrebbe legarsi alla volontà di cambiare “pelle” anche cromaticamente in Europa per svoltare il girone.

La cabala: Conte “ammazza-azeri”

Se la scaramanzia della maglia non basta, ci sono i numeri. Antonio Conte ha un feeling speciale con il tecnico avversario Gurban Gurbanov. I precedenti risalgono alla stagione 2017/18 (Chelsea-Qarabag) e sono impietosi:

Andata: 6-0 per Conte (a Londra).

per Conte (a Londra). Ritorno: 0-4 per Conte (in Azerbaijan).

Dieci gol fatti e zero subiti in due partite. Il Napoli spera che la tradizione continui stasera per mettere in cassaforte tre punti vitali. In campo ci sarà anche Hojlund, pienamente recuperato, mentre Lukaku resta fuori per puntare alla Roma.