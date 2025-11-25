Napoli oggi

Napoli-Qarabag, tegola Gutierrez: fuori un altro titolare. Emergenza totale, la probabile formazione

La vittoria con l'Atalanta è già alle spalle: l'infermeria si riempie di nuovo alla vigilia della Champions. Conte perde un altro titolare: scocca l'ora di Olivera

Novembre 25, 2025
Napoli Qarabag probabili formazioni

Tegola dell’ultima ora. Il Napoli perde anche Miguel Gutierrez per la sfida contro il Qarabag. La diagnosi parla di distorsione alla caviglia destra (fonte Ciro Troise): il giocatore salterà sicuramente la Champions e molto probabilmente il match con la Roma. Scelta obbligata per Antonio Conte: dentro Mathias Olivera dal primo minuto.

Miguel Gutierrez infortunato alla caviglia prima della partita contro il Qarabag

Antonio Conte deve fare i conti con un vero bollettino di guerra. La vittoria contro l’Atalanta, analizzata nel nostro focus tattico, ha lasciato strascichi positivi nel morale ma l’infermeria resta pienissima.

Chi sono gli 8 assenti del Napoli?

Con il KO di Gutierrez, salgono a 8 gli indisponibili per la sfida di stasera (tra infortuni e liste UEFA). Una situazione che rende le rotazioni praticamente inesistenti.

Conte dovrà fare i conti con un’emergenza numerica mai vista in stagione. Tra problemi muscolari e limitazioni delle liste UEFA, mancheranno otto giocatori della rosa:

  • Infortunati: Gutierrez (caviglia), Anguissa, De Bruyne, Gilmour (non recuperato), Meret e Spinazzola.
  • Fuori Lista UEFA: Mazzocchi e Marianucci.

Nonostante le rassicurazioni post-Atalanta, Romelu Lukaku resterà a riposo anche per il big match contro la Roma.

Mathias Olivera in azione con la maglia del Napoli: sostituirà l’infortunato Gutierrez contro il Qarabag

La probabile formazione: confermato il blocco Atalanta

Per fortuna arrivano conferme positive da Hojlund e Rrahmani: i due hanno smaltito l’affaticamento e saranno regolarmente in campo dal 1′ minuto. Il modulo sarà il nuovo 3-4-2-1:

  • Difesa: Beukema-Rrahmani-Buongiorno davanti a Milinkovic-Savic.
  • Centrocampo: Scelte obbligate con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Lobotka e McTominay centrali.
  • Attacco: Confermata la fiducia a Noa Lang (favorito su Politano) e Neres a supporto di Hojlund. L’olandese cerca il bis dopo il gol in campionato.

Dove vedere Napoli-Qarabag in TV e Streaming

La gara (calcio d’inizio ore 21:00) è un’esclusiva Sky Sport. Sarà possibile vederla sui canali:

– Sky Sport Calcio (202)

– Sky Sport 4K (213)

– Sky Sport (253)

Per lo streaming, live disponibile su NOW (Pass Sport) e tramite l’app Sky Go per i dispositivi mobili.

Tutto su Napoli-Qarabag

Gutierrez è infortunato?

Sì, ha riportato una distorsione alla caviglia destra. Salta la Champions e probabilmente anche la Roma.

Quando torna Lukaku in campo?

Romelu Lukaku non è convocato per stasera. L’obiettivo dello staff è averlo a disposizione per Roma-Napoli di domenica 30 novembre.

Quanti assenti ha il Napoli per il Qarabag?

Il Napoli conta ben 8 assenti: 6 per infortunio (tra cui Anguissa e Gilmour) e 2 per esclusione dalla Lista UEFA.

 

Sapevi che Napoli e Baku sono gemellate?

Non è solo una partita di calcio. Scampia, Zaha Hadid e i vulcani di fango legano le due città in modo incredibile.

Scopri perché c’è una “Via Baku” a Napoli nel nostro speciale esclusivo.


LEGGI LA STORIA DI SCAMPIA E BAKU

Novembre 25, 2025
Esperto di match analysis e dati calcistici, Daniele combina la sua formazione in ingegneria con una passione viscerale per il Napoli. Collabora con software di tracciamento e analisi video per offrire articoli incentrati su statistiche, xG, heatmap e modelli tattici. È lui la mente dietro le rubriche più analitiche di Napolissimo.

