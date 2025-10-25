Calcio Napoli

Napoli conte Sorride: Ecco quando tornano Hojlund e Rrahmani

Doppia, ottima notizia dall'infermeria in vista del tour de force, i due calciatori vicinissimi al ritorno in campo

Enrico Greco Enrico GrecoOttobre 25, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 25, 2025
Quando tornano Hojlund e Rrahmani

Dopo due sconfitte che hanno lasciato ferite profonde e hanno fatto suonare il primo, vero campanello d’allarme, per Antonio Conte arriva finalmente una notizia che sa di luce in fondo al tunnel. L’emergenza sta per finire. Il Napoli è pronto a riabbracciare due pezzi da novanta della sua spina dorsale: Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani. Entrambi salteranno il big match contro l’Inter, ma il loro rientro è fissato. E la data è vicinissima.

Obiettivo Lecce: la Doppia Missione di Recupero

Il countdown è ufficialmente iniziato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia il centravanti danese che il difensore kosovaro puntano con decisione al turno infrasettimanale di martedì prossimo, quando il Napoli affronterà il Lecce al Via del Mare. Una data strategica, che permetterebbe a entrambi di riprendere il ritmo in vista dei successivi e cruciali impegni di Champions League.

Napoli conte Sorride: Ecco quando tornano Hojlund e Rrahmani

Rrahmani, Mese Finito: l’Incubo è alle Spalle

Per Amir Rrahmani si chiude un incubo durato quasi un mese. Il problema ai flessori che lo ha tenuto ai box è stato completamente superato e l’assenza contro l’Inter sarà l’ultima, una scelta dettata più dalla prudenza che dalla necessità. La sua mancanza si è sentita in modo drammatico, come testimoniano i sei gol incassati nella debacle di Eindhoven. Il suo ritorno restituirà a Conte leadership, solidità ed esperienza, ricomponendo una coppia centrale titolare con Buongiorno.

Hojlund, Terza Panchina e Poi il Rientro

Anche per Rasmus Hojlund, la partita con l’Inter sarà la terza consecutiva vissuta da spettatore. L’affaticamento muscolare si è rivelato più fastidioso del previsto, e lo staff medico non ha voluto correre alcun rischio, specialmente in un momento così delicato della stagione. Non è un caso che la sua assenza sia coincisa con le due sconfitte contro Torino e PSV, a dimostrazione di quanto la sua potenza e la sua profondità siano già diventate insostituibili per questo Napoli. Contro il Lecce, Conte si aspetta di riaverlo al centro del suo attacco, pronto a riprendere il discorso con il gol da dove lo aveva interrotto.

Tag
Enrico Greco Enrico GrecoOttobre 25, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 25, 2025
Enrico Greco

Enrico Greco

Giornalista sportivo, da oltre vent'anni segue con passione le vicende della SSC Napoli e della Serie A. Esperto di tattica, comunicazione sportiva e media digitali, coordina la linea editoriale di Napolissimo con uno sguardo strategico e una penna sempre tagliente. Appassionato di calcio "di posizione", è tra i primi in Italia a parlare di pressing ultra-offensivo nel 2006.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it