Napoli conte Sorride: Ecco quando tornano Hojlund e Rrahmani

Dopo due sconfitte che hanno lasciato ferite profonde e hanno fatto suonare il primo, vero campanello d’allarme, per Antonio Conte arriva finalmente una notizia che sa di luce in fondo al tunnel. L’emergenza sta per finire. Il Napoli è pronto a riabbracciare due pezzi da novanta della sua spina dorsale: Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani. Entrambi salteranno il big match contro l’Inter, ma il loro rientro è fissato. E la data è vicinissima.

Obiettivo Lecce: la Doppia Missione di Recupero

Il countdown è ufficialmente iniziato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia il centravanti danese che il difensore kosovaro puntano con decisione al turno infrasettimanale di martedì prossimo, quando il Napoli affronterà il Lecce al Via del Mare. Una data strategica, che permetterebbe a entrambi di riprendere il ritmo in vista dei successivi e cruciali impegni di Champions League.

Rrahmani, Mese Finito: l’Incubo è alle Spalle

Per Amir Rrahmani si chiude un incubo durato quasi un mese. Il problema ai flessori che lo ha tenuto ai box è stato completamente superato e l’assenza contro l’Inter sarà l’ultima, una scelta dettata più dalla prudenza che dalla necessità. La sua mancanza si è sentita in modo drammatico, come testimoniano i sei gol incassati nella debacle di Eindhoven. Il suo ritorno restituirà a Conte leadership, solidità ed esperienza, ricomponendo una coppia centrale titolare con Buongiorno.

Hojlund, Terza Panchina e Poi il Rientro

Anche per Rasmus Hojlund, la partita con l’Inter sarà la terza consecutiva vissuta da spettatore. L’affaticamento muscolare si è rivelato più fastidioso del previsto, e lo staff medico non ha voluto correre alcun rischio, specialmente in un momento così delicato della stagione. Non è un caso che la sua assenza sia coincisa con le due sconfitte contro Torino e PSV, a dimostrazione di quanto la sua potenza e la sua profondità siano già diventate insostituibili per questo Napoli. Contro il Lecce, Conte si aspetta di riaverlo al centro del suo attacco, pronto a riprendere il discorso con il gol da dove lo aveva interrotto.