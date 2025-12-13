Lukaku e Lobotka a Udine? No, Conte li vuole per la Supercoppa

Gestione chirurgica. Nessun rischio inutile: Romelu Lukaku e Stanislav Lobotka non prenderanno parte alla trasferta di Udine. Antonio Conte ha scelto di preservare l’attaccante e il regista, ancora convalescenti, per averli al top della forma nella semifinale di Supercoppa Italiana (18 dicembre contro il Milan). A Udine spazio ancora alle rotazioni, ma con una buona notizia: il ritorno tra i convocati di Miguel Gutierrez dopo l’infortunio.

Quando tornano Lukaku e Lobotka?

La decisione è presa ed è figlia del pragmatismo. Udinese-Napoli è importante per la classifica (con gli azzurri tornati in vetta), ma la Supercoppa Italiana è un trofeo. Antonio Conte sa che per battere il Milan in gara secca in Arabia Saudita ha bisogno dei suoi totem.

L’assenza di Gilmour (operato) rende Lobotka insostituibile. Rischiarlo su un campo freddo e fisico come quello di Udine per una possibile ricaduta sarebbe un suicidio tattico. Meglio chiedere un ultimo sforzo alla coppia Lobotka-McTominay (o Folorunsho) e ritrovare la qualità del numero 68 quando conta davvero, tra pochi giorni.

Il caso Lukaku: prudenza massima

Discorso simile per Lukaku. Big Rom, che ha saltato le sfide con Atalanta, Qarabag e Roma, scalpita. Ma le fibre muscolari di un colosso come lui richiedono certezze assolute. Conte preferisce affidarsi ancora a un Hojlund (reduce da alti e bassi) e al tridente leggero con Neres e Lang, piuttosto che rischiare di perdere il belga per altri due mesi. Il piano è portarlo in Arabia, farlo allenare col gruppo e lanciarlo titolare (o a gara in corso) contro i rossoneri.

Il “lazzaretto” si svuota (poco): torna Gutierrez

In mezzo alle assenze dei big, c’è una luce. Miguel Gutierrez è recuperato. La distorsione alla caviglia che lo aveva bloccato è smaltita. A Udine partirà presumibilmente dalla panchina, lasciando spazio a Olivera, ma averlo a disposizione restituisce a Conte una freccia tattica fondamentale per i cambi nel nuovo modulo 3-4-3.

Per gli altri (Anguissa, De Bruyne, Gilmour) l’appuntamento è rimandato direttamente al 2026. La stagione del Napoli, ora, si gioca tutta sulla gestione delle poche energie rimaste.