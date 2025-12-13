Calcio NapoliNapoli oggi

Lukaku e Lobotka a Udine? No, Conte li vuole per la Supercoppa

Scelta strategica di Conte per la trasferta friulana: i due big restano a Castel Volturno a lavorare. La priorità è il primo trofeo stagionale contro il Milan in Arabia. L'unica novità tra i convocati è il rientro dello spagnolo.

Ludovica De Santis Ludovica De SantisDicembre 13, 2025Ultimo aggiornamento: Dicembre 14, 2025
Quando tornano Lukaku e Lobotka

Gestione chirurgica. Nessun rischio inutile: Romelu Lukaku e Stanislav Lobotka non prenderanno parte alla trasferta di Udine. Antonio Conte ha scelto di preservare l’attaccante e il regista, ancora convalescenti, per averli al top della forma nella semifinale di Supercoppa Italiana (18 dicembre contro il Milan). A Udine spazio ancora alle rotazioni, ma con una buona notizia: il ritorno tra i convocati di Miguel Gutierrez dopo l’infortunio.

La strategia di Conte: sacrificare Udine per vincere a Riyad
Quando tornano Lukaku e Lobotka?

La decisione è presa ed è figlia del pragmatismo. Udinese-Napoli è importante per la classifica (con gli azzurri tornati in vetta), ma la Supercoppa Italiana è un trofeo. Antonio Conte sa che per battere il Milan in gara secca in Arabia Saudita ha bisogno dei suoi totem.
L’assenza di Gilmour (operato) rende Lobotka insostituibile. Rischiarlo su un campo freddo e fisico come quello di Udine per una possibile ricaduta sarebbe un suicidio tattico. Meglio chiedere un ultimo sforzo alla coppia Lobotka-McTominay (o Folorunsho) e ritrovare la qualità del numero 68 quando conta davvero, tra pochi giorni.

Il caso Lukaku: prudenza massima

Discorso simile per Lukaku. Big Rom, che ha saltato le sfide con Atalanta, Qarabag e Roma, scalpita. Ma le fibre muscolari di un colosso come lui richiedono certezze assolute. Conte preferisce affidarsi ancora a un Hojlund (reduce da alti e bassi) e al tridente leggero con Neres e Lang, piuttosto che rischiare di perdere il belga per altri due mesi. Il piano è portarlo in Arabia, farlo allenare col gruppo e lanciarlo titolare (o a gara in corso) contro i rossoneri.

Il “lazzaretto” si svuota (poco): torna Gutierrez

In mezzo alle assenze dei big, c’è una luce. Miguel Gutierrez è recuperato. La distorsione alla caviglia che lo aveva bloccato è smaltita. A Udine partirà presumibilmente dalla panchina, lasciando spazio a Olivera, ma averlo a disposizione restituisce a Conte una freccia tattica fondamentale per i cambi nel nuovo modulo 3-4-3.

Per gli altri (Anguissa, De Bruyne, Gilmour) l’appuntamento è rimandato direttamente al 2026. La stagione del Napoli, ora, si gioca tutta sulla gestione delle poche energie rimaste.

📌 Il piano rientri in breve

Lobotka e Lukaku partono per l’Arabia?

Sì, l’idea è convocarli per la Supercoppa. Viaggeranno con la squadra direttamente verso Riyad, saltando la tappa di Udine.

Chi gioca regista a Udine senza Lobotka e Gilmour?

Conte dovrà adattare. Probabile conferma per un centrocampo muscolare e di corsa (Anguissa è out, Folorunsho o Elmas candidati) con McTominay a fare da pendolo.

Quanto è grave l’assenza di Anguissa?

Molto. Il camerunense non rientrerà prima di fine gennaio/febbraio. Manna sta sondando il mercato (Mainoo e Frendrup) proprio per coprire questo buco.

Ludovica De Santis

Classe 1998, è la più giovane della redazione. Cura le tendenze social legate al Napoli e alla Serie A, intercettando umori, meme, tormentoni e dinamiche virali. Con lei, Napolissimo parla anche su TikTok, Instagram e nelle community Telegram. Il calcio è racconto, ma anche immagine. Ludovica lo sa bene.

