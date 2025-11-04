Calcio NapoliNapoli oggi

Napoli-Eintracht 0-0, l’attacco è un problema. Anguissa e McTominay sprecano

Dopo il Como, un altro pareggio a reti bianche in Champions contro l'Eintracht: gli azzurri creano poco e sprecano, complicando il cammino europeo

Enrico Greco Enrico GrecoNovembre 4, 2025Ultimo aggiornamento: Novembre 4, 2025
risultato Napoli Eintracht

Non è più un caso, è un sintomo. Il Napoli di Antonio Conte si è inceppato e non sa più segnare. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Como, arriva un altro 0-0, questa volta in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Un risultato che complica terribilmente il cammino europeo e che certifica una preoccupante sterilità offensiva, con la squadra che crea poco e spreca clamorosamente le uniche, grandi, occasioni della partita.

Anguissa

Come è andata la partita? Cronaca di un attacco a salve

Conte conferma Lobotka in regia dal primo minuto, con Elmas e Politano a supporto di Hojlund. L’avvio del Napoli è promettente: per circa venti minuti la squadra è aggressiva, con Elmas che appare il più ispirato. È proprio in questa fase che arriva la prima occasione, con Anguissa che però non riesce a concretizzare. Poi, il nulla. La partita si spegne, bloccata da un Eintracht solido e un Napoli incapace di cambiare ritmo. L’unica vera, grande parata della partita la compie Milinkovic-Savic su un tiro del neo-entrato Knauff, salvando il risultato per gli azzurri.

Chi ha sbagliato le occasioni decisive per il Napoli?

Se il gioco latita, la precisione sotto porta è del tutto assente. Nel finale, con la squadra sbilanciata in avanti, sono arrivate due colossali palle gol. La prima capita ancora sui piedi di Anguissa, che da ottima posizione si dimostra poco reattivo. Ma l’occasione più clamorosa è quella di Scott McTominay: lanciato in un contropiede perfetto da un pallone favoloso dello stesso Anguissa, il centrocampista scozzese si trova solo davanti al portiere ma calcia in modo goffo e impreciso, sprecando la palla che avrebbe potuto cambiare la partita e la qualificazione.

Cosa succede ora in Champions League?

Questo pareggio è un macigno sul percorso del Napoli. Con una sola vittoria in quattro partite, la classifica del girone si fa ora molto complicata. Per continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi, o almeno per garantirsi un posto nei playoff, le prossime due partite diventano delle vere e proprie finali da vincere a tutti i costi. Il punto conquistato e il terzo clean sheet consecutivo sono una magra, magrissima consolazione di fronte a un problema del gol che sta diventando cronico.

📌 Napoli-Eintracht 0-0 in 3 Fatti:

  • Attacco a Secco: Secondo 0-0 consecutivo per il Napoli tra campionato e Champions, a conferma di una preoccupante crisi del gol.
  • Spreco Colossale: Anguissa prima e soprattutto McTominay nel finale hanno sbagliato due occasioni da gol limpidissime che potevano valere la vittoria.
  • Champions a Rischio: Con una sola vittoria in 4 partite, il pareggio complica notevolmente il cammino del Napoli verso la qualificazione.
Giornalista sportivo, da oltre vent'anni segue con passione le vicende della SSC Napoli e della Serie A. Esperto di tattica, comunicazione sportiva e media digitali, coordina la linea editoriale di Napolissimo con uno sguardo strategico e una penna sempre tagliente. Appassionato di calcio "di posizione", è tra i primi in Italia a parlare di pressing ultra-offensivo nel 2006.

