Fallo o palla? Roma-Napoli, spunta l’audio del VAR sul contatto Rrahmani-Koné. La sentenza di Rocchi

Il designatore applaude la gestione dell'episodio chiave dell'Olimpico. Nel mirino l'intervento che ha dato il via all'azione del gol vittoria: le immagini e le voci dalla sala di Lissone scagionano Massa.

Caso chiuso: il gol è regolare. Il contatto tra Amir Rrahmani e Manu Koné al 36′ di Roma-Napoli non era fallo. La conferma arriva da Gianluca Rocchi a Open VAR (DAZN). Il designatore ha spiegato che il difensore del Napoli tocca chiaramente il pallone prima dell’avversario, dando il via al contropiede concluso da Neres (MVP del match). L’audio esclusivo conferma: “Gioca il pallone, nessuna imprudenza”.

La dinamica: il “tackle” che ha deciso la partita

L’episodio chiave del Derby del Sud è avvenuto al minuto 36. Sul punteggio di 0-0, Rrahmani interviene in scivolata al limite dell’area azzurra su Koné. I giocatori della Roma protestano furiosamente chiedendo il fallo (e quindi l’annullamento dell’azione successiva), ma l’arbitro Massa lascia correre. Pochi secondi dopo, la palla arriva a Hojlund che lancia Neres per l’1-0 decisivo.

Era l’unico dubbio di una serata arbitrale perfetta. Oggi, l’analisi tecnica di Gianluca Rocchi spazza via ogni ombra di favoreggiamento o errore.

L’Audio Svelato: cosa si sono detti Massa e il VAR?

La trasmissione Open VAR ha mandato in onda il dialogo in tempo reale tra il campo e la sala di Lissone. Una documentazione preziosa per capire il processo decisionale:

ARBITRO MASSA (in diretta):
“Palla! Palla! Ero a due metri, ho visto bene. Faccio controllare, ma non è fallo”.

SALA VAR (Aureliano e Di Bello):
Iniziale incertezza: “Fallo? Palla? Aspetta”.
Analisi replay: “Ecco qui. Gioca anche il pallone, gli allarga il pallone verso destra. Sposta la palla, poi va a contatto”.
Verdetto finale: “Il pallone lo prende Rrahmani, il 17 (Koné) vuole continuare a giocare. Va bene, check completato. Il gol è regolare. Scivolata in cui prende il pallone chiaro, non c’è nessun tipo di imprudenza, assolutamente”.

La sentenza di Rocchi: “Massa eccezionale, se fischiava sbagliava”

Il commento del designatore arbitrale è un elogio aperto alla classe arbitrale per la gestione di un episodio “grigio” ma letto correttamente. Rocchi ha ammesso la difficoltà iniziale:

  • La prima impressione: “A primo impatto ho detto anche io ‘più fallo che palla’. Invece bisogna fare i complimenti a Massa”.
  • L’uso del VAR: “Sono stati bravi e tranquilli. Se l’arbitro avesse fischiato fallo (o rigore, ndr), col VAR glielo avremmo tolto. Sarebbe stato un intervento errato fermare il gioco”.

Una “Quality Decision” che certifica la legittimità della vittoria del Napoli, costruita sulla solidità di un Rrahmani monumentale non solo in marcatura, ma anche nel tempismo degli interventi al limite.

📌 Moviola Roma-Napoli

C’era fallo di Rrahmani?
No. Prende prima il pallone in scivolata. L’eventuale contatto successivo con Koné è considerato dinamica di gioco non punibile.

L’arbitro Massa è andato al monitor?
No, c’è stato un “Silent Check” (controllo silenzioso). Il VAR ha confermato la decisione presa dal campo senza bisogno di richiamare l’arbitro.

Il gol di Neres è regolare?
Assolutamente sì. L’azione nasce da un recupero palla pulito e si sviluppa regolarmente.

Tag
