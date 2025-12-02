Fallo o palla? Roma-Napoli, spunta l’audio del VAR sul contatto Rrahmani-Koné. La sentenza di Rocchi

Caso chiuso: il gol è regolare. Il contatto tra Amir Rrahmani e Manu Koné al 36′ di Roma-Napoli non era fallo. La conferma arriva da Gianluca Rocchi a Open VAR (DAZN). Il designatore ha spiegato che il difensore del Napoli tocca chiaramente il pallone prima dell’avversario, dando il via al contropiede concluso da Neres (MVP del match). L’audio esclusivo conferma: “Gioca il pallone, nessuna imprudenza”.