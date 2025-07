"Here we go", sfuma Ndoye: scatta il vertice del Napoli | Tre nomi in pole

Il colpo di scena che cambia tutto: Dan Ndoye è del Nottingham Forest. L'obiettivo numero uno del Napoli ha scelto la Premier League, chiudendo la porta a un trasferimento in azzurro. La conferma, doppia e definitiva, arriva sia da Sky Sport che dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha lanciato il suo inequivocabile "Here we go!".

Una beffa che costringe il Napoli a una reazione immediata. E la reazione ci sarà: come svelato da Sky, è previsto un vertice in serata che coinvolgerà tutta l'area tecnica, da Conte a De Laurentiis, per decidere l'alternativa e lanciare il nuovo assalto.

Il retroscena del sorpasso inglese

Secondo quanto ricostruito dall'esperto Emanuele Baiocchini, il Napoli stava persino pensando a un ultimo rilancio per superare la quota di 40 milioni. Ma nelle ultime ore l'affondo del Nottingham è stato così forte e deciso da non lasciare spazio di manovra. Il club di De Laurentiis ha dovuto fare un passo indietro di fronte alla potenza economica inglese.

L'affare si è chiuso sulla base di 40 milioni di euro più bonus, con il giocatore atteso in Inghilterra nelle prossime 24 ore per le visite mediche.

I tre nomi per il dopo-Ndoye

Ora il mercato del Napoli riparte da zero, o quasi. Dal vertice di stasera uscirà il nome del nuovo obiettivo principale. Secondo le indiscrezioni, sul tavolo di Manna ci sono tre profili caldissimi, tre strade molto diverse tra loro.

Le prime due portano in Inghilterra: si tratta dei sogni, costosi ma affascinanti, che rispondono ai nomi di Raheem Sterling e Jack Grealish. La terza opzione, più "italiana", è quella che porta ad Armand Laurienté del Sassuolo. Si raffredda, invece, la pista che conduceva a Federico Chiesa.

Il Napoli è stato battuto, ma non si arrende. La caccia all'esterno per Conte è ufficialmente riaperta.