Champions, si fa sul serio: ultimo sorteggio prima del Napoli | Data, orario e possibili avversarie

L'attesa sta per finire. L'inno della Champions League risuona sempre più vicino nelle orecchie dei tifosi. E mentre il Napoli di Antonio Conte prosegue il suo intenso lavoro, l'Europa del calcio si prepara a definire il quadro completo delle 36 protagoniste che si sfideranno nella nuova, rivoluzionaria fase a campionato. Il prossimo passo è l'ultimo, decisivo sorteggio prima dell'inizio delle danze: quello degli spareggi.

Un appuntamento che il club azzurro osserverà con l'attenzione di chi sa di essere già tra i grandi, in attesa di conoscere i nomi delle ultime rivali che tenteranno la scalata verso la gloria.

Quando si tiene il sorteggio degli spareggi di Champions League?"

L'appuntamento da segnare in rosso sul calendario è per lunedì 4 agosto 2025. Alle ore 12:00, le urne di Nyon, sede della UEFA in Svizzera, determineranno gli accoppiamenti dell'ultimo turno preliminare.

L'evento sarà visibile con ogni probabilità in diretta streaming sul sito ufficiale della UEFA, che garantirà una copertura completa di tutti gli accoppiamenti.

Quali squadre partecipano agli spareggi?

A contendersi gli ultimi sette posti disponibili per la League Phase saranno le squadre qualificate dal terzo turno. Tra queste figurano club di grande tradizione come Rangers, Benfica e Stella Rossa, oltre a possibili sorprese e nobili decadute del calcio europeo come il Celtic. Un mix eterogeneo di squadre che daranno vita a sfide infuocate per un solo obiettivo: entrare nel salotto buono d'Europa.

Le partite che decideranno tutto si giocheranno in sfide di andata e ritorno tra il 19-20 agosto e il 26-27 agosto.

E il Napoli? Quando conoscerà le sue avversarie?

Mentre le "piccole" si daranno battaglia, il Napoli attende da protagonista. La squadra di Conte, insieme alle altre big italiane (Inter, Atalanta e Juventus), è già qualificata di diritto alla fase a campionato, che prenderà il via a settembre.

L'appuntamento chiave per i tifosi azzurri è fissato per giovedì 28 agosto, subito dopo la conclusione degli spareggi. Sarà quello il giorno del sorteggio principale, quello che svelerà il cammino del Napoli nella competizione più prestigiosa. L'antipasto è quasi servito, ma il piatto forte, per i campioni d'Italia, deve ancora arrivare.