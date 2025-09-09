Conte rivoluziona il Napoli: tre partite, tre formazioni diverse. Debuttano i nuovi colpi
Primo ciclo di fuoco per il Napoli. Conte studia le mosse per gestire le energie: ecco come potrebbero cambiare difesa, fasce e attacco tra campionato e Champions League.
Turnover Napoli: Fiorentina, City, Pisa, Conte studia le tre coppie. Finite le prove, si entra nel vivo. Per il Napoli di Antonio Conte inizia il primo vero ciclo di fuoco della stagione, tre partite in nove giorni che costringeranno il tecnico a fare ciò che sa fare meglio: gestire la rosa con un turnover mirato e intelligente. La profondità dell'organico, richiesta e ottenuta in estate, sta per essere messa alla prova.
Tra sabato e il lunedì successivo, gli azzurri affronteranno in rapida successione la Fiorentina al Franchi, il Manchester City all'Etihad e il Pisa al Maradona. Tre impegni diversi che vedranno in campo tre Napoli potenzialmente diversi, soprattutto nei reparti chiave.
La difesa da reinventare: tocca a Beukema
L'infortunio di Rrahmani (fuori per 15-20 giorni) costringe Conte a ridisegnare la coppia centrale, ma gli offre anche l'occasione per testare le nuove gerarchie. L'uomo più atteso è senza dubbio Sam Beukema: il suo esordio dal primo minuto è praticamente certo.
Contro la Fiorentina, l'olandese dovrebbe essere affiancato da un uomo di esperienza come Juan Jesus. Ma attenzione alla sfida di Champions: contro il City, potrebbe essere il momento di rivedere Alessandro Buongiorno dal primo minuto, gestendone il rientro graduale dopo i recenti acciacchi.
Fascia sinistra: la staffetta Spinazzola-Olivera
Un'altra zona calda per le rotazioni sarà la corsia di sinistra. La decisione qui sarà influenzata dalla stanchezza dei nazionali. Matias Olivera rientrerà dagli impegni con l'Uruguay solo a ridosso del match di Firenze. Un fattore che lancia la candidatura di Leonardo Spinazzola per una maglia da titolare al Franchi.
L'uruguaiano dovrebbe poi riprendersi il posto nella notte di Manchester. Sullo sfondo, scalpita anche Miguel Gutiérrez, che ha smaltito l'infortunio ed è pronto a giocarsi le sue carte.
Attacco: l'alternanza Lucca-Højlund
Con Lukaku ai box, Conte gestirà l'attacco con una precisa alternanza. Lorenzo Lucca, rimasto ad allenarsi a Castel Volturno durante la sosta, è il favorito per guidare il reparto contro la Fiorentina. Un'occasione per confermare quanto di buono fatto finora.
Ma per la grande sfida contro il Manchester City, il tecnico potrebbe calare l'asso. C'è grande attesa, infatti, per il possibile debutto da titolare del nuovo acquisto, Rasmus Højlund. Una staffetta tra i due centravanti che andrà avanti almeno fino al rientro del titolarissimo belga.