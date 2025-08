"È stato fondato nel 1922": Forgione riscrive la storia del Napoli | la ricerca che cambia tutto

Cosa succederebbe se scoprissimo che il compleanno del Napoli è sempre stato festeggiato nella data sbagliata? È la domanda provocatoria che riemerge grazie al lavoro del giornalista e saggista Angelo Forgione, che da anni porta avanti una battaglia per ristabilire la verità storica sulla fondazione del club azzurro. Una verità documentata, emersa da faticose ricerche d'archivio, che anticipa la nascita della nostra amata squadra di ben quattro anni.

Il noto giornalista e saggista napoletano ha pubblicato un post che riaccende il dibattito sulla vera data di nascita della SSC Napoli, sostenendo con documenti alla mano che il club partenopeo non è nato nel 1926, ma quattro anni prima.

Una ricerca meticolosa che ha richiesto mesi di studio presso la prestigiosa Emeroteca Tucci di Napoli, dove Forgione ha consultato quotidiani dal 1922 al 1926 per ricostruire la vera genesi del club azzurro. I risultati? Una storia completamente diversa da quella tramanda ufficialmente.

"Dunque, da qualche anno a questa parte, in occasione del compleanno convenzionale della SSC Napoli, mi tocca precisare che, ripetendo la vera storia della nascita del club partenopeo (ormai sono i media a inseguirmi perché la ripeta), non ho alcuna velleità di suggerire un cambio di data", ha dichiarato Forgione nel suo intervento.

Qual è la vera data della fondazione del Calcio Napoli secondo Angelo Forgione?

La ricostruzione di Forgione è frutto di un lavoro certosino negli archivi storici napoletani. Secondo i suoi studi, la SSC Napoli nasce dalla fusione di due club preesistenti: il Naples Foot-Ball Club del 1905 e l'U.S. Internazionale Napoli del 1911. Un matrimonio calcistico avvenuto nell'ottobre del 1922, non nel famoso agosto del 1926.

Il giornalista napoletano ha trascorso giorni interi presso l'Emeroteca Tucci, un archivio che custodisce quattro secoli di periodici italiani e stranieri, dal 1648 a oggi. Una ricerca minuziosa tra le pagine ingiallite dei quotidiani dell'epoca per scovare la verità nascosta tra le righe della storia.

"È così che appurai la vera fondazione del Napoli in quanto fusione del Naples Foot-Ball Club 1905 e l'U.S. Internazionale Napoli 1911, che avvenne nell'ottobre 1922", spiega Forgione, ammettendo di non essere riuscito a individuare il giorno preciso dell'evento.

Cosa accadde nel 1926 allora?

Ma le scoperte di Forgione non si fermano alla data di fondazione. La sua ricerca ha portato alla luce dettagli affascinanti sulla storia del club azzurro, come il soprannome dei primi calciatori napoletani: "i poulains", ovvero i puledri.

Un nickname che omaggiava il Corsiero del Sole, simbolo storico di Napoli, che Ascarelli - secondo presidente del club nel 1925 - avrebbe voluto inserire nello stemma sociale del 1926. Un legame profondo tra la squadra e l'identità della città che si perdeva nelle pieghe della storia ufficiale.

Il club dell'epoca si chiamava Internaples 1922, prima di essere ribattezzato semplicemente "Napoli" per compiacere il regime fascista che aveva imposto la partecipazione alla Divisione Nazionale. La FIGC dell'epoca, infatti, non voleva mettere in confronto diretto le squadre settentrionali con quelle meridionali.

Perché si festeggia il compleanno del Napoli in agosto?

Non mancano le critiche al lavoro di Forgione, che nel suo post non le nasconde. Alcuni sostengono che il cambio di denominazione del 25 agosto 1926 abbia comunque dato vita a una "nuova" società, ma il giornalista risponde con precisione tecnica.

"Secondo il Codice Civile vigente e i codici precedenti, la cosa non cambia assolutamente nulla, dacché un'azienda che cambia la sua forma giuridica e la sua denominazione sopravvive alle modifiche senza estinguersi, mantenendo la stessa identità soggettiva", chiarisce con tono deciso.

Forgione paragona il suo lavoro a quello degli archeologi di Pompei, che hanno recentemente scoperto che l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. avvenne in ottobre e non in agosto come creduto per secoli. La storia, sottolinea, è una scienza soggetta a nuove scoperte e revisioni.

Dove ha trovato le prove Angelo Forgione?

Il giornalista napoletano non nasconde la sua frustrazione verso chi critica il suo lavoro senza approfondire. "Qualcun altro, senza neanche conoscermi di persona, mi dà del saccente, ma fortunatamente si tratta di qualche esemplare di quella superficialità imperante che fa parte del nostro tempo", afferma senza mezzi termini.

Una stoccata diretta a chi preferisce le "verità" comode alle ricerche documentate, in un'epoca in cui - secondo Forgione - "ci si improvvisa divulgatori pop sui social" diffondendo spesso falsità che, ripetute nel tempo, diventano presunte verità.

La ricerca di Forgione rappresenta un tassello importante nella ricostruzione della vera storia del Napoli, un club che affonda le sue radici più in profondità di quanto la tradizione ufficiale voglia far credere. Una verità scomoda, forse, ma supportata da documenti che non mentono mai.