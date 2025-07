Zhegrova sceglie il Napoli: beffa a Premier League | Lille conferma l'addio

Una notizia che irrompe con forza sul calciomercato del Napoli e che trasforma una suggestione in un'opportunità concreta. Edon Zhegrova, talentuoso esterno offensivo del Lille, è a un passo dal vestire la maglia azzurra. A rilanciare la candidatura non è una semplice indiscrezione, ma una doppia, pesante conferma: quella del giornalista kosovaro Arlind Sadiku, molto vicino al giocatore, e soprattutto quella, clamorosa, del presidente del Lille, Olivier Letang, che ha di fatto messo il suo gioiello sul mercato. Una situazione che vede il Napoli in una posizione di assoluto vantaggio, forte di un alleato fondamentale: la volontà del giocatore stesso.

La conferma ufficiale: "Zhegrova lascerà il Lille"

A cambiare completamente lo scenario è stata la dichiarazione ufficiale del presidente del Lille, Olivier Letang. Messo di fronte alle voci di mercato, il numero uno del club francese ha confermato senza mezzi termini che Zhegrova lascerà la squadra quest'estate. La motivazione è prettamente economica: il Lille non ha la forza finanziaria per sostenere il suo contratto per un'altra stagione. Questa non è più una trattativa, ma una necessità per il club francese, che deve cedere il suo pezzo pregiato. Una notizia che ha immediatamente allertato i top club europei, ma che trova il Napoli in una posizione privilegiata.

La scelta di cuore: Zhegrova "spiazza" la Premier League

L'altro fattore decisivo è la scelta di Edon Zhegrova. Secondo quanto riportato dal giornalista Sadiku, diverse squadre hanno manifestato un forte interesse per il nazionale kosovaro, soprattutto dalla ricca Premier League. Nello specifico, Everton e Newcastle starebbero insistendo per portarlo in Inghilterra. Ma la risposta del giocatore è stata netta: "Il desiderio di Zhegrova è quello di trasferirsi al Napoli". Una presa di posizione chiara, una scelta di progetto e di prestigio che spiazza la concorrenza e consegna a Giovanni Manna la chiave per chiudere l'operazione. È la volontà del giocatore a fare la differenza, mettendo il Napoli in cima alla lista dei suoi desideri.

L'affare in chiusura: ecco le cifre per l'esterno di Conte

Con il club venditore che ha necessità di cedere e il giocatore che ha già scelto la sua destinazione, la strada per la chiusura dell'affare è in discesa. Il Napoli sta lavorando per definire un'operazione che porterà nelle casse del Lille una cifra importante, ma inferiore a quella che sarebbe stata senza queste condizioni favorevoli. Per Zhegrova è pronto un contratto significativo: secondo le indiscrezioni, l'ingaggio che percepirà in azzurro dovrebbe superare i 3 milioni di euro netti a stagione. Un altro esterno di talento e fantasia sta per aggiungersi alla faretra di Antonio Conte, che vede così prendere forma un attacco sempre più ricco di opzioni e qualità.