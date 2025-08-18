Zirkzee-Napoli, primi contatti con lo United: Conte lo vuole | I dettagli dell'operazione a sorpresa

L'emergenza attacco scuote il mercato del Napoli. L'infortunio di Romelu Lukaku, unito alle cessioni estive, costringe la dirigenza a tornare a caccia di un centravanti. E dalle riflessioni di queste ore è emerso un nome a sorpresa, un talento purissimo che il calcio italiano conosce bene: Joshua Zirkzee.

Il club azzurro, come confermato da più fonti, ha già mosso i primi passi ufficiali con il Manchester United, chiedendo informazioni per l'attaccante olandese, messo in cima alla lista dei desideri da Antonio Conte in persona.

La scelta: scommessa di lusso o soluzione low cost?

Di fronte all'infortunio del suo centravanti titolare, il Napoli si trova a un bivio. La prima opzione è cercare una soluzione-tampone, un attaccante esperto in prestito. La seconda, più ambiziosa, è trasformare il problema in un'opportunità: investire su una punta di diamante per il presente e il futuro.

L'ipotesi Zirkzee rientra in questa seconda categoria. È una scommessa, ma di lusso. L'idea è quella di approfittare della sua annata complicata in Inghilterra per portarlo a Napoli e rilanciarlo ai massimi livelli.

Un'annata da dimenticare a Manchester

Acquistato per oltre 40 milioni di euro dai Red Devils dopo una stagione da protagonista assoluto con il Bologna di Thiago Motta, Zirkzee non è riuscito a imporsi in Premier League. Con sole 14 presenze da titolare in campionato e appena 7 gol totali, il suo rendimento è stato molto deludente.

Un'esperienza negativa che potrebbe spingere sia il club che il giocatore a considerare un ritorno in Serie A, in un ambiente pronto a dargli fiducia e a ricostruire il suo talento.

Accomando conferma: "Zirkzee nella short-list del Napoli"

L'indiscrezione non è campata in aria. A confermare la mossa del Napoli è anche il giornalista di SportMediaset, Orazio Accomando.

"Il profilo di Zirkzee, come anticipato ieri, è nella short-list del Napoli per l'attacco", ha scritto Accomando. "Al momento solo una richiesta di informazioni, ma l'olandese è un nome che piace a Conte e alla società". Parole che confermano l'interesse concreto, in attesa di capire se la richiesta di informazioni si trasformerà presto in una vera e propria trattativa.