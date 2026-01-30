Svolta Napoli per Alisson Santos: lo Sporting apre al prestito! Cifre e la call

SVOLTA DAL PORTOGALLO. Il Napoli è a un passo da Alisson Santos, esterno offensivo classe 2002 dello Sporting Lisbona. Secondo le ultime indiscrezioni confermate da ‘A Bola’ e Fabrizio Romano, il club portoghese ha aperto per la prima volta alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, abbandonando la pretesa della cessione definitiva immediata. L’operazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro per il riscatto futuro. È prevista per oggi pomeriggio una call decisiva tra le dirigenze per definire l’accordo. Il giocatore, chiuso dai nuovi acquisti a Lisbona, spinge per il trasferimento in azzurro.

Quali sono le cifre e la formula del trasferimento di Alisson Santos al Napoli?

Il calciomercato del Napoli vive un’accelerazione improvvisa che potrebbe regalare ad Antonio Conte il tassello mancante per il reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Giovane, il direttore sportivo Giovanni Manna ha concentrato tutte le sue energie su Alisson Santos, talento brasiliano dello Sporting Lisbona. Se fino a poche ore fa la trattativa sembrava arenata di fronte alle rigide richieste lusitane, le ultime notizie che rimbalzano dal Portogallo raccontano di una svolta significativa che avvicina sensibilmente il classe 2002 all’ombra del Vesuvio.

Sporting apre al prestito con diritto: riscatto a 20 milioni e call prevista oggi pomeriggio

Analizzando la cronaca della trattativa, il cambio di scenario è netto e sostanziale. Fino a ieri, lo Sporting Lisbona aveva eretto un muro invalicabile: Alisson Santos sarebbe partito solo a titolo definitivo. Una condizione che il Napoli, attento ai bilanci di gennaio, non poteva soddisfare. Oggi, però, fonti autorevoli come il quotidiano ‘A Bola’ e l’esperto di mercato Fabrizio Romano confermano che il club portoghese ha ammorbidito la sua posizione, aprendo alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Le cifre sul tavolo sono importanti ma in linea con la strategia azzurra. Si parla di un’opzione di acquisto a fine stagione fissata intorno ai 20 milioni di euro. Non è ancora un accordo fatto, ma la strada è tracciata. Il momento della verità è fissato per questo pomeriggio: è prevista una call conference decisiva tra le due dirigenze. L’obiettivo di Manna è limare i dettagli sui bonus e sulle modalità di pagamento, trasformando questa apertura verbale in contratti firmati. La volontà del Napoli è chiara: chiudere subito per evitare inserimenti di altri club europei.

Come Alisson Santos si inserisce nel 3-4-2-1 di Conte: caratteristiche e il paragone con Leao

Perché il Napoli insiste tanto su questo profilo? La risposta va cercata nelle esigenze tattiche di Antonio Conte. Alisson Santos non è un semplice esterno, ma un attaccante moderno capace di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo. Nel 3-4-2-1 del tecnico salentino, il brasiliano è perfetto per agire in uno dei due slot dietro la prima punta (Lukaku o Hojlund), offrendo quella capacità di saltare l’uomo che spesso è mancata nelle partite bloccate.

In Portogallo, gli addetti ai lavori non esitano a paragonarlo a Rafael Leao per la sua esplosività fisica e la capacità di strappare in velocità. Alto, potente ma tecnicamente raffinato, Alisson ama partire largo per poi accentrarsi e calciare o servire assist. A Lisbona, chiuso dai nuovi arrivi di Faye e Luis Guilherme, è stato spesso utilizzato come “spaccapartite” negli ultimi 30 minuti. A Napoli, Conte vede in lui il potenziale per diventare un titolare aggiunto, un’arma letale per le ripartenze e per scardinare le difese schierate.

Alisson Santos chiuso da 2 acquisti: perché lo Sporting vende il classe 2002 ora

Analizzando il contesto dell’operazione, bisogna capire perché un club bottega cara come lo Sporting decida di privarsi di un gioiello del 2002. La motivazione è duplice. Da un lato, c’è un sovraffollamento nel reparto offensivo dei “Leões”: gli investimenti su altri profili, specificamente Faye e Luis Guilherme, hanno ridotto drasticamente il minutaggio di Alisson, che rischiava di svalutarsi restando in panchina. Dall’altro, c’è la forte volontà del calciatore.

Alisson Santos ha capito che il Napoli rappresenta l’occasione della vita. Il progetto di Conte, che valorizza enormemente gli esterni e le seconde punte fisiche, è l’ideale per la sua consacrazione definitiva. Il giocatore ha spinto con il suo entourage per ammorbidire la posizione dello Sporting, facilitando il lavoro diplomatico di Giovanni Manna. Se la call di oggi darà esito positivo, sarà la vittoria della programmazione azzurra e della determinazione del ragazzo.

Dettaglio Informazione Giocatore Alisson Santos (Brasile, 2002) Formula Richiesta Prestito oneroso + Diritto di Riscatto Valutazione Riscatto Circa 20 Milioni € Concorrenza Interna Chiuso da Faye e Luis Guilherme allo Sporting

📌 Tutto su Alisson Santos al Napoli Qual è la formula del trasferimento di Alisson Santos? Lo Sporting Lisbona ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto. Inizialmente chiedevano la cessione definitiva, ma la trattativa si è sbloccata grazie alla nuova formula proposta dal Napoli. Quanto costa il riscatto di Alisson Santos? La cifra per il riscatto a fine stagione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Le parti stanno discutendo i dettagli finali proprio in queste ore. Che tipo di giocatore è Alisson Santos? È un esterno offensivo brasiliano classe 2002, molto veloce e abile nel dribbling. In Portogallo viene paragonato a Rafa Leao per la sua esplosività e capacità di spaccare le partite. Perché lo Sporting vende Alisson Santos? Il giocatore ha trovato meno spazio dopo gli arrivi di Faye e Luis Guilherme a Lisbona. Per non svalutare il patrimonio e permettergli di giocare, il club ha deciso di aprire alla cessione.



© 2026 Napolissimo.it. Tutti i diritti riservati. Riproduzione riservata.