Napoli e Juanlu: l’affare di mercato torna a infiammare i tifosi

L’OSSESSIONE DI MANNA RITORNA. Il Napoli ha riattivato i contatti per Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 del Siviglia, già bloccato la scorsa estate. Il retroscena è clamoroso: a luglio l’affare saltò per una differenza di soli 2 milioni di euro (14 offerti, 17 richiesti) prima che il budget venisse dirottato sull’emergenza Lukaku. Oggi, con il mercato agli sgoccioli, Manna ci riprova: il Siviglia chiede l’obbligo di riscatto, il Napoli offre il diritto. Nelle ultime 72 ore si è inserita la Juventus, ma il giocatore ha dato priorità agli azzurri. Juanlu ha aperto all’addio: “La mia permanenza dipende dalle esigenze del club”.

Chi è Juanlu Sanchez, perché è saltato in estate e quanto costa ora al Napoli?

Ci sono viaggi che un direttore sportivo non dimentica. Per Giovanni Manna, quello a Siviglia dell’estate 2025 è rimasto lì, sospeso tra il rimpianto e la promessa di ritornare. Sei mesi fa, il Napoli aveva praticamente in pugno Juanlu Sanchez, il gioiello della cantera andalusa che Antonio Conte aveva identificato come l’esterno perfetto per il suo calcio totale. Sembrava tutto fatto, poi il mercato ha preso una piega imprevista. Oggi, 26 gennaio 2026, con la sessione invernale che entra nella sua fase più calda e drammatica, quel nome è tornato a essere il primo pensiero nella mente della dirigenza azzurra. Non è un semplice interesse, è un’ossessione tecnica che merita di essere raccontata in ogni suo dettaglio.

Il retroscena dell’estate: quando 2 milioni cambiarono la storia

Per capire perché il Napoli è così forte su Juanlu oggi, bisogna tornare al luglio scorso (Livello Contesto). Manna vola in Spagna con un mandato preciso: chiudere. L’accordo con il ragazzo viene trovato in un lampo: contratto quinquennale, ingaggio concordato e una volontà ferrea del giocatore che dice al suo agente: “O Napoli o resto al Siviglia”. Nessun’altra destinazione.

Il problema, come spesso accade, è il prezzo. Il Siviglia, nobile decaduta con gravi problemi finanziari, si appella alla clausola da 20 milioni. La trattativa diventa una partita a scacchi: il Napoli offre 14 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Il Siviglia scende a 17 milioni più percentuale. Ballano circa 2 milioni di euro. Una distanza colmabile, se non fosse intervenuto il destino: l’infortunio improvviso di Romelu Lukaku costringe il Napoli a congelare tutto e a dirottare ogni singolo euro del budget sull’acquisto di un attaccante (Hojlund). Juanlu resta a Siviglia, deluso ma professionale, e il Napoli resta con il rimpianto.

Chi è Juanlu: il “Gigante” della fascia che serve a Conte

Ma perché Conte vuole proprio lui? (Livello Analisi Tecnica). Basta guardarlo in campo per capire. Juan Luis Sánchez Velasco, nato a Siviglia il 15 agosto 2003, è un prototipo fisico impressionante: 186 centimetri di altezza per una falcata che brucia l’erba. Non è il classico terzino “tappabuchi”, è un treno.

La sua evoluzione tattica è musica per le orecchie di Conte. Nasce terzino destro in una difesa a quattro, ma la sua esplosione è avvenuta quando è stato alzato a tutta fascia. Nel 3-5-2 che il tecnico salentino sta valutando come alternativa tattica per il finale di stagione, Juanlu è l’arma totale: ha il fisico per vincere i duelli aerei difensivi (raro per un esterno), la gamba per arrivare sul fondo e la tecnica per dialogare nello stretto.

I numeri di questa stagione in Liga (16 presenze, 13 da titolare) raccontano di un giocatore totale: 81,8% di passaggi riusciti, una solidità difensiva notevole (vince quasi il 50% dei contrasti) e una capacità di creare superiorità numerica costante. È l’upgrade che serve a destra per alternarsi o giocare insieme a Di Lorenzo (spostato braccetto).

La battaglia di gennaio: Manna, la Juve e il “Saldo Zero”

Arriviamo a oggi. Il Napoli ha bisogno di un esterno, Manna esce allo scoperto: “Non ci nascondiamo, è un giocatore bravo che abbiamo trattato. Lavoriamo in condizioni non ottimali, vediamo”. La condizione “non ottimale” è il famoso mercato a saldo zero imposto dalla FIGC. Il Napoli non può spendere se non incassa.

La strategia azzurra è cambiata: non più acquisto definitivo subito, ma prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Siviglia, che ha l’acqua alla gola per i debiti, fa muro: vuole l’obbligo di riscatto o una cessione definitiva per monetizzare subito i 15-20 milioni del cartellino.

A complicare il quadro c’è l’inserimento della Juventus. Giuntoli ha fiutato l’affare e nelle ultime 72 ore ha bussato alla porta degli andalusi. Il procuratore di Juanlu ha legami storici con il mondo bianconero (è assistito dall’agenzia di Alessio Secco), ma secondo l’esperto Alfredo Pedullà, il ragazzo ha mantenuto la parola data a Manna: priorità al Napoli. La volontà del giocatore è l’alleato più forte di De Laurentiis in questo braccio di ferro.

Le parole che sanno di addio

Sabato 25 gennaio, dopo aver brillato (con assist e fascia da capitano) contro l’Athletic Bilbao, Juanlu si è presentato in mixed zone con la faccia di chi sa che potrebbe essere stata l’ultima recita al Sanchez-Pizjuan.

“Sono molto contento a Siviglia, ma manca ancora una settimana alla fine del mercato e tutti sappiamo quali siano le necessità del club. La mia permanenza dipenderà sia da ciò che io vorrò sia dalle esigenze della società”.

Traduzione dal “calciatorese”: se arriva l’offerta che salva il bilancio, io vado. È un assist clamoroso al Napoli. Manna ha 5 giorni per trasformare quel diritto in obbligo (magari condizionato alla Champions) e regalare a Conte il tassello mancante. Le cessioni di Lucca e Lang hanno creato lo spazio salariale: ora serve l’affondo decisivo per non trasformare un’ossessione in un doppio rimpianto.

Dettaglio Info Giocatore / Stato Trattativa Nome Completo Juan Luis Sánchez Velasco (Juanlu) Età e Nazionalità 22 anni (Classe 2003), Spagnolo Ruolo e Fisico Terzino Destro / Esterno Tutta Fascia – 186 cm Valutazione Siviglia 17-20 Milioni € (Richiesta Obbligo di Riscatto) Offerta Napoli Prestito con Diritto di Riscatto (Trattativa sulla formula) Concorrenza Juventus (Inserimento recente) Volontà Giocatore Priorità al Napoli (Accordo estivo confermato)

📌 Tutto su Juanlu Sanchez al Napoli Perché Juanlu non è arrivato in estate? L’affare era praticamente fatto, ma c’era una distanza di 2 milioni tra domanda e offerta. L’improvviso infortunio di Lukaku ha costretto il Napoli a spostare il budget sull’attacco, facendo saltare l’operazione. Quanto costa oggi Juanlu Sanchez? Il Siviglia valuta il giocatore tra i 17 e i 20 milioni di euro. Il club spagnolo ha bisogno di liquidità e spinge per una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto sicuro. La Juventus può soffiare il giocatore al Napoli? I bianconeri si sono inseriti con forza, ma secondo le ultime indiscrezioni il giocatore preferisce il Napoli, con cui aveva già un accordo totale sei mesi fa. La volontà di Juanlu potrebbe essere decisiva. In che ruolo giocherebbe con Conte? Juanlu è perfetto per il 3-5-2 come esterno destro a tutta fascia. Grazie ai suoi 186 cm e alla sua velocità, garantisce spinta offensiva e copertura fisica, permettendo a Di Lorenzo di agire da braccetto difensivo.



