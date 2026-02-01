Infortunio Di Lorenzo: Conte ha scelto il sostituto. Addio Juanlu, arriva Zappa

RIVOLUZIONE OBBLIGATA. L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo (distorsione di secondo grado al ginocchio) costringe Antonio Conte a trovare soluzioni immediate. Tatticamente, il tecnico ha due strade: il rientro di Amir Rrahmani sul centro-destra o l’adattamento di Mathias Olivera come “braccetto”, soluzione già vista contro la Fiorentina che sancisce la bocciatura tecnica di Beukema. Sul fronte mercato, colpo di scena nella notte: saltato l’arrivo di Juanlu Sanchez (bloccato dal presidente del Siviglia), il Napoli ha virato con decisione su Gabriele Zappa del Cagliari. C’è già un accordo di massima per il prestito del terzino, capace di giocare sia nei tre dietro che a tutta fascia.

Le lacrime di Giovanni Di Lorenzo, uscito in barella con le mani sul volto durante Napoli-Fiorentina, segnano uno spartiacque doloroso nella stagione azzurra. Il comunicato ufficiale della SSC Napoli non lascia spazio a dubbi: “Trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro“. Ora, con il mercato agli sgoccioli e una classifica da difendere, la domanda che rimbalza da Fuorigrotta a Castel Volturno è una sola: chi giocherà al suo posto? La risposta si divide tra soluzioni tattiche interne (con una bocciatura eccellente) e un’accelerata improvvisa sul mercato.

Come cambia la difesa del Napoli senza Di Lorenzo?

Analizzando le soluzioni interne, Conte si trova a dover gestire un’emergenza nell’emergenza. Il sostituto naturale nel ruolo di “braccetto” di destra nella difesa a tre sarebbe Amir Rrahmani. Il kosovaro è fermo per una lesione al gluteo, ma lo staff medico sta facendo i salti mortali per recuperarlo in vista della trasferta di Genova (sabato 7 febbraio). Se Rrahmani dovesse farcela, la difesa titolare vedrebbe lui a destra, Buongiorno centrale e Juan Jesus a sinistra. Una soluzione logica, che riporterebbe equilibrio ed esperienza.

Tuttavia, se il rientro di Rrahmani dovesse slittare, Conte ha già mostrato la sua carta di riserva contro la Fiorentina, lanciando un segnale inequivocabile. Il tecnico ha inserito Mathias Olivera come braccetto di sinistra, spostando Juan Jesus a destra. Una mossa che ha garantito copertura, ma che ha acceso i riflettori su un caso spinoso: la gestione di Beukema.

Perché Conte ha bocciato Beukema preferendogli Olivera?

Approfondendo le gerarchie, le parole di Conte nel post-partita a DAZN suonano come una sentenza per l’ex difensore del Bologna. “Ho scelto di inserire Olivera dietro perché in questo momento mi offre maggiori garanzie”, ha dichiarato l’allenatore. Tradotto: Beukema, arrivato per essere un titolare o quantomeno una prima alternativa, è scivolato in fondo alle preferenze del mister. Nonostante l’emergenza totale (Di Lorenzo out, Rrahmani out, Marianucci ceduto), l’olandese è rimasto in panchina per 90 minuti. Questo scenario obbliga il Napoli a intervenire sul mercato non solo numericamente, ma qualitativamente.

Perché è saltato Juanlu Sanchez e chi è Gabriele Zappa?

Sviscerando le mosse di mercato, la notte post-infortunio è stata frenetica per il DS Manna. Il Napoli aveva praticamente chiuso l’accordo per Juanlu Sanchez del Siviglia: prestito oneroso con diritto di riscatto che diventava obbligo. Sembrava fatta, ma stamattina è arrivata la doccia fredda: il presidente del club andaluso ha bloccato tutto, ritenendo il giocatore incedibile a quelle condizioni. Una beffa che ha costretto gli azzurri a virare immediatamente sul “Piano B”, che forse è tatticamente più funzionale.

Il nome nuovo, caldissimo, è quello di Gabriele Zappa del Cagliari. Secondo le ultime indiscrezioni (confermate dall’esperto Nicolò Schira), c’è già un accordo di massima con il giocatore. Zappa è il profilo ideale per il “saldo zero” imposto da De Laurentiis: verrebbe in prestito e, soprattutto, possiede quella duttilità che Conte adora. Può giocare sia come esterno a tutta fascia sia come braccetto di destra nella difesa a tre. I contatti con il Cagliari sono in fase avanzata: l’obiettivo è chiudere tutto entro il gong finale per regalare a Conte un soldato pronto all’uso.

Opzione Status Analisi Tattica Amir Rrahmani In recupero È il titolare designato. Se sta bene, gioca lui al posto del Capitano. Gabriele Zappa In arrivo (Mercato) Scelto per la duttilità: copre sia il ruolo di braccetto che di esterno. Mathias Olivera Soluzione d’emergenza Conte lo preferisce a Beukema come centrale di sinistra, spostando Jesus a destra. Beukema Bocciato Nonostante l’emergenza, Conte non lo vede. Rischia di restare una riserva fissa.

📌 Tutto sul dopo-Di Lorenzo: le risposte Chi gioca al posto di Di Lorenzo contro il Genoa? Se recupera dall’infortunio al gluteo, giocherà Amir Rrahmani come braccetto di destra. In alternativa, Conte potrebbe riproporre Olivera a sinistra spostando Juan Jesus a destra, lasciando ancora fuori Beukema. Perché il Napoli non ha preso Juanlu Sanchez? L’accordo con il giocatore c’era (prestito con diritto/obbligo), ma il presidente del Siviglia ha bloccato tutto la mattina seguente, ritenendo l’offerta non congrua o il giocatore incedibile a quelle condizioni. Chi è Gabriele Zappa e perché il Napoli lo vuole? Zappa è un difensore del Cagliari classe ’99. Il Napoli lo ha scelto per la sua versatilità: nasce terzino destro ma sa giocare bene anche come terzo di difesa. È un’operazione low-cost (prestito) ideale per l’emergenza. Cosa ha detto Conte su Beukema? Conte ha di fatto bocciato l’olandese, dichiarando: “Ho scelto Olivera perché mi dà più garanzie”. Un segnale preoccupante per il difensore, che non trova spazio nemmeno con la difesa decimata.

