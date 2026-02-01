Infortunio Di Lorenzo: evitato il crociato! Ecco la diagnosi ufficiale e quando torna

DIAGNOSI: DISTORSIONE DI SECONDO GRADO. Arriva il comunicato ufficiale che tutto il popolo del Napoli aspettava: gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato per Giovanni Di Lorenzo un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Esclusa, dunque, la rottura del legamento crociato temuta da Antonio Conte nel post-partita. Il capitano azzurro si sottoporrà domani a un consulto specialistico a Villa Stuart con il Prof. Mariani per definire l’iter riabilitativo. I tempi di recupero stimati sono di 4-6 settimane (circa un mese e mezzo di stop): salterà sicuramente le sfide contro Genoa, Roma, Atalanta, Verona e i quarti di Coppa Italia col Como.

Qual è l’esito degli esami di Di Lorenzo e quando torna in campo?

Dopo una notte insonne passata a temere il peggio, il Napoli e i suoi tifosi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. L’infortunio occorso a Giovanni Di Lorenzo durante la sfida contro la Fiorentina è serio, doloroso e costringerà il capitano a uno stop forzato, ma non è la catastrofe sportiva che si era profilata nelle prime ore. Le parole di Antonio Conte (“Sembra rotto, temo il crociato”) avevano gelato il sangue di una piazza già provata dagli infortuni, ma la scienza medica ha restituito un verdetto decisamente più clemente: la stagione del numero 22 non è finita.

Il Report Medico: distorsione di secondo grado, legamenti salvi

Analizzando il livello cronachistico, la giornata odierna è stata decisiva. Di Lorenzo si è recato al Pineta Grande Hospital per gli esami strumentali approfonditi. Il comunicato ufficiale della SSC Napoli non lascia spazio a dubbi: “Trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro”. In termini medici, significa che i legamenti hanno subito una forte sollecitazione e un danno parziale, ma hanno retto. Non c’è la rottura completa del crociato anteriore, l’incubo di ogni calciatore.

A confermare l’ottimismo è arrivato anche il report di Massimo Ugolini di Sky Sport, che da Castel Volturno ha parlato di “raggio di sole”. La prudenza resta d’obbligo, ma la situazione è drasticamente migliore rispetto alle sensazioni “a caldo”. Il prossimo step è fondamentale: domani Di Lorenzo volerà a Roma, a Villa Stuart, per un consulto con il luminare Professor Mariani. Sarà lui a decidere se procedere con una terapia conservativa (molto probabile) o se sarà necessario un piccolo intervento di pulizia, ma lo spettro dei 6 mesi di stop è ormai lontano.

Tempi di recupero e partite saltate: quando rivedremo il Capitano?

Approfondendo il contesto temporale, la domanda che tutti si pongono ora è: quando torna? Con una distorsione di secondo grado, la tabella di marcia standard prevede uno stop che va dalle 4 alle 6 settimane. Tradotto in calendario, Di Lorenzo dovrà restare ai box per circa un mese o un mese e mezzo. L’obiettivo realistico è riaverlo in campo per l’inizio di marzo, pronto per il rush finale della stagione.

Il prezzo da pagare, però, è comunque alto in termini di partite saltate. Il Napoli dovrà fare a meno del suo leader in un ciclo terribile di scontri diretti. Di Lorenzo guarderà dalla tribuna le sfide di campionato contro Genoa, Roma, Atalanta e Verona. Inoltre, salterà il delicatissimo quarto di finale di Coppa Italia contro il Como. Conte dovrà affidarsi ai sostituti (con Zappa in arrivo dal mercato e Rrahmani in recupero) per non perdere terreno in classifica in questo mese di fuoco.

L’impatto psicologico: una “vittoria” fuori dal campo

Valutando le conseguenze emotive, questa diagnosi ha l’effetto di una vittoria. Perdere Di Lorenzo fino a luglio avrebbe significato decapitare la leadership dello spogliatoio e costringere la società a un mercato disperato. Sapere di poter riabbracciare il capitano tra poche settimane darà una spinta morale enorme alla squadra. Conte, che ieri era furioso, oggi può riorganizzare la difesa sapendo che l’emergenza ha una data di scadenza. Il “guerriero” Di Lorenzo ha evitato il KO tecnico: ora inizia la sua battaglia più importante, quella con il cronometro della riabilitazione.

CALENDARIO ASSENZE DI LORENZO

Competizione Avversario Status Previsto Serie A Genoa Assente Coppa Italia Como (Quarti) Assente Serie A Roma Assente Serie A Atalanta Forte Dubbio Serie A Verona Possibile Rientro

TABELLA RIEPILOGATIVA: INFORTUNIO DI LORENZO

📋 SCHEDA COMPLETA INFORTUNIO GIOVANNI DI LORENZO Campo Dettaglio Giocatore Giovanni Di Lorenzo (Capitano SSC Napoli) Data Infortunio 31 gennaio 2026 (Napoli-Fiorentina 2-1, 30° minuto) Dinamica Torsione innaturale ginocchio sinistro, uscito in barella Diagnosi Ufficiale Trauma distorsivo secondo grado ginocchio sinistro Struttura Esami Pineta Grande Hospital (1 febbraio 2026) Consulto Specialistico Villa Stuart, 2 febbraio 2026 – Prof. Mariani Crociato Rotto? ❌ NO (esclusa lesione legamento crociato anteriore) Operazione Chirurgica? ❌ NO (terapia conservativa + fisioterapia intensiva) Tempi Recupero ⏱️ 4-6 settimane (circa 1 mese e mezzo) Rientro Stimato 📅 Seconda metà marzo 2026 (post sosta nazionali) Partite Saltate (minimo) 🚫 5 partite: Genoa, Como (Coppa Italia), Roma, Atalanta, Verona Fonte Ufficiale Comunicato SSC Napoli + Sky Sport (Ugolini)

📌 Tutto sull’infortunio di Di Lorenzo: diagnosi e rientro Qual è la diagnosi ufficiale per Di Lorenzo? Gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. È stata esclusa la rottura del legamento crociato che si temeva inizialmente. Quanto tempo starà fuori Di Lorenzo? I tempi di recupero stimati per questo tipo di infortunio sono di 4-6 settimane. Il capitano dovrebbe tornare a disposizione di Conte tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Di Lorenzo deve operarsi al ginocchio? Al momento l’operazione chirurgica sembra scongiurata. Tuttavia, domani ci sarà un consulto decisivo a Villa Stuart con il Professor Mariani per stabilire l’iter riabilitativo definitivo. Quali partite salterà sicuramente Di Lorenzo? Il capitano salterà sicuramente le sfide di campionato contro Genoa, Roma e Atalanta, oltre ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Como. Si punta al rientro per la gara col Verona.

