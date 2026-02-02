Napoli, preso Alisson Santos: cifre e visite. Svelato il retroscena Lookman

ALISSON È DEL NAPOLI. Il DS Giovanni Manna ha chiuso l’acquisto di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. L’esterno brasiliano arriva con la formula del prestito oneroso (3 milioni) e diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il giocatore è atteso oggi a Roma per le visite mediche e firmerà un contratto fino al 2031 (2 milioni a stagione). Svelato il retroscena: Alisson era la “terza scelta” dopo che l’Atalanta ha ceduto Lookman all’Atletico Madrid per 40 milioni e bloccato Sulemana. Intanto, salta definitivamente la trattativa per Juanlu Sanchez: distanza incolmabile col Siviglia.

📈 Dati chiave dell’affare Nome: Alisson Santos (Sporting CP)

Alisson Santos (Sporting CP) Formula: Prestito oneroso + Diritto di riscatto

Prestito oneroso + Diritto di riscatto Costo Prestito: 3 milioni €

3 milioni € Costo Riscatto: 15 milioni € (Sporting chiedeva rialzo)

15 milioni € (Sporting chiedeva rialzo) Ingaggio: 2 milioni € + bonus (fino al 2031)

2 milioni € + bonus (fino al 2031) Visite Mediche: Oggi, ore 9:00 (Villa Stuart)

Oggi, ore 9:00 (Villa Stuart) Retroscena: Terza scelta dopo Lookman e Sulemana

🎥 VIDEO: Alisson Santos Arriva a Villa Stuart per le Visite Mediche <br/> Alisson Santos è arrivato a Villa Stuart a Roma alle ore 9:00 del 2 febbraio 2026 per effettuare le visite mediche con il Napoli. L’esterno brasiliano classe 2002 arriva dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito oneroso da 3,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Sostituirà Noa Lang, ceduto al Galatasaray. 📍 Dove: Villa Stuart, Roma

📅 Quando: 2 febbraio 2026, ore 9:00

💰 Cifre: Prestito 3,5M + diritto riscatto 20M (totale 23,5M)

⚽ Ruolo: Esterno offensivo sinistro

🏆 Provenienza: Sporting Lisbona (29 presenze, 2 gol in Champions)





Quanto costa Alisson Santos al Napoli?

L’infortunio di David Neres ha trasformato una necessità di mercato in un’urgenza assoluta. Per evitare di far saltare i nervi ad Antonio Conte, come accadde un anno fa con l’addio di Kvaratskhelia, il Napoli ha chiuso in fretta e furia l’operazione per Alisson Santos. Il DS Giovanni Manna ha lavorato ai fianchi dello Sporting Clube de Portugal, ottenendo il via libera definitivo ieri pomeriggio dopo una trattativa estenuante con il presidente Frederico Varandas.

Alisson Santos: Cifre e dettagli del contratto con il Napoli

Analizzando i costi dell’operazione, Manna ha dovuto accettare un compromesso per rispettare il “saldo zero” imposto dalla proprietà. L’accordo prevede un prestito oneroso immediato di 3 milioni di euro. Il punto critico è stato il diritto di riscatto: il Napoli puntava a chiudere a 12 milioni, ma lo Sporting, forte dell’interesse di altri club, ha imposto un rialzo a 15 milioni. Manna ha dovuto accettare: “Non sempre si può essere martello”, filtra dagli ambienti di mercato.

Il giocatore, che aveva già dato la sua parola al Napoli promettendo di lasciare Lisbona solo per l’azzurro, firmerà un contratto fino al 2031. L’ingaggio si aggira sui 2 milioni di euro a stagione più bonus. Alisson Santos è atteso stamattina alle 9:00 a Villa Stuart (Roma) per le visite mediche, poi raggiungerà Conte a Castel Volturno per essere il “regalo di febbraio”.

Il retroscena: perché Alisson era la “terza scelta”?

Svelando le trame segrete, l’arrivo del brasiliano è figlio di un effetto domino internazionale. Il vero obiettivo del Napoli era Ademola Lookman. De Laurentiis e Manna hanno provato in ogni modo a prenderlo, ma l’Atalanta pretendeva 40 milioni di euro. Cifra che alla fine è stata pagata dall’Atletico Madrid (che aveva appena venduto Raspadori proprio alla Dea). Una volta perso Lookman, il Napoli ha virato su Sulemana, ma la cessione del nigeriano ha bloccato le uscite dei bergamaschi.

Solo a quel punto, con Lookman e Sulemana fuori dai giochi, Manna ha accelerato decisamente su Alisson Santos, chiudendo l’operazione domenica per non rischiare di restare a mani vuote. Non c’è nulla di male nell’essere una terza scelta, se il talento c’è: ora starà al campo dimostrare che il brasiliano vale l’investimento.

Juanlu Sanchez: perché la trattativa è saltata definitivamente?

Chiudendo il capitolo difesa, arriva la conferma della rottura totale con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Nonostante l’infortunio di Di Lorenzo avesse riaperto uno spiraglio sabato notte, la trattativa è naufragata. I 15 milioni pattuiti sembravano una buona base, ma sono emersi ostacoli insormontabili sulla formula di pagamento e sulle percentuali di rivendita. Manna ha deciso di far saltare il tavolo, dando appuntamento agli andalusi a giugno. Per l’immediato, Conte dovrà fare a meno del terzino spagnolo.

Dettaglio Cifra / Info Retroscena Formula Prestito (3M) + Riscatto (15M) Il Napoli voleva il riscatto a 12M, lo Sporting ha imposto 15M. Ingaggio 2 Milioni € netti Accordo fino al 2031 trovato settimana scorsa. Piano A (Fallito) Ademola Lookman Andato all’Atletico Madrid per 40 milioni. Juanlu Sanchez TRATTATIVA SALTATA Manna ha interrotto i contatti: se ne parla a giugno.

📌 Tutto sull’affare Alisson Santos Quanto costa Alisson Santos al Napoli? Il Napoli paga subito 3 milioni per il prestito. Il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni. Manna ha dovuto accettare le condizioni al rialzo dello Sporting per chiudere in fretta. Quando fa le visite mediche Alisson Santos? Il giocatore è atteso oggi in Italia. Le visite mediche sono programmate per le ore 9:00 a Villa Stuart (Roma). Subito dopo firmerà il contratto. Perché il Napoli non ha preso Lookman? L’Atalanta chiedeva 40 milioni, cifra che il Napoli non poteva spendere a gennaio. Il giocatore è stato venduto all’Atletico Madrid, costringendo Manna a virare sulla “terza scelta” Alisson. Arriva anche Juanlu Sanchez? No, la trattativa è saltata definitivamente. Nonostante l’infortunio di Di Lorenzo, Napoli e Siviglia non hanno trovato l’accordo sulle modalità di pagamento. Discorso rinviato a giugno.

