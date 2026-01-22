RIVOLUZIONE E PAURA. Giovedì 22 gennaio segna uno spartiacque per la stagione del Napoli. Il club ha definito le cessioni di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest (prestito con diritto, affare potenziale da 41 milioni) e Noa Lang al Galatasaray (prestito oneroso a 2 milioni + 30 di riscatto). Le uscite servono a finanziare il mercato (obiettivo Giovane), ma l’emergenza è totale: David Neres rischia l’operazione per una lesione tendinea alla caviglia e potrebbe stare fuori mesi. Conte affronta la Juventus senza attacco, con il solo Lukaku recuperato per la panchina.

Cos’è la lesione tendinea (Definizione)

La lesione del tendine (in questo caso alla caviglia) è un danno strutturale alle fibre che collegano il muscolo all’osso. A differenza di una semplice distorsione, che coinvolge i legamenti, una lesione tendinea può richiedere un intervento chirurgico per la ricostruzione, comportando tempi di recupero che variano dai 2 ai 4 mesi a seconda della gravità e della necessità di operare.

Lucca e Lang salutano il Napoli

Se Antonio Conte avesse potuto immaginare la settimana peggiore per preparare la sfida scudetto contro la Juventus, probabilmente non avrebbe osato tanto. Il Napoli si avvicina al big match di Torino in uno stato di emergenza totale, tra rivoluzioni di mercato obbligate e bollettini medici che suonano come sentenze. Nella giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, il club ha premuto il grilletto su due cessioni eccellenti, Lorenzo Lucca e Noa Lang, svuotando il reparto offensivo proprio mentre l’infermeria si riempie con il caso più spinoso dell’anno: quello di David Neres.

Il mercato in uscita: via Lucca e Lang per il “Saldo Zero”

La necessità di rispettare i parametri FIGC e sbloccare l’indice di liquidità ha costretto il DS Giovanni Manna a sacrificare due pedine arrivate solo pochi mesi fa.

Lorenzo Lucca vola in Premier: L’attaccante italiano ha accettato la corte del Nottingham Forest. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Le cifre sono imponenti: se gli inglesi dovessero riscattarlo a giugno, nelle casse del Napoli entrerebbero circa 41 milioni di euro totali. Una plusvalenza potenziale enorme, ma una perdita tecnica immediata.

Noa Lang saluta per la Turchia: Destino simile per l’olandese, mai entrato nel cuore di Conte. Lang va al Galatasaray in prestito oneroso (2 milioni subito) con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Queste operazioni erano vitali: senza queste uscite, il Napoli non avrebbe potuto tesserare nessuno a causa del blocco del mercato a “saldo zero”. Ora la caccia al sostituto è aperta, con Giovane Santana del Verona (accordo già trovato con l’agente) in pole position, ma per la Juventus sarà troppo tardi.

Il dramma di Neres: dallo stop all’incubo operazione

Se il mercato agita le acque, l’infermeria scatena la tempesta. La situazione di David Neres è precipitata drasticamente. Quella che sembrava una gestione post-distorsione si è rivelata qualcosa di molto più grave. Il brasiliano, subentrato contro il Parma e costretto a uscire per il riacutizzarsi del dolore, potrebbe aver riportato una lesione del tendine della caviglia.

Le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport sono allarmanti: nelle prossime ore è previsto un consulto specialistico decisivo. Se la lesione fosse confermata, Neres dovrà finire sotto i ferri. L’operazione chirurgica significherebbe uno stop lunghissimo, non di settimane ma di mesi, compromettendo gran parte del girone di ritorno. Conte perde così il suo uomo più imprevedibile non solo per la Juventus e il Chelsea, ma potenzialmente per il momento clou della stagione.

Cosa NON è successo

Neres NON è solo affaticato: Non si tratta di un semplice riposo precauzionale. Il rischio è strutturale e chirurgico.

Non si tratta di un semplice riposo precauzionale. Il rischio è strutturale e chirurgico. Lucca NON è stato venduto a titolo definitivo: Il Nottingham ha solo il diritto di riscatto, quindi il Napoli incassa subito solo la quota prestito (se prevista) e risparmia l’ingaggio.

Il Nottingham ha solo il diritto di riscatto, quindi il Napoli incassa subito solo la quota prestito (se prevista) e risparmia l’ingaggio. Giovane NON è ancora del Napoli: C’è l’accordo con l’agente, ma manca l’intesa con il Verona sulla formula (prestito con obbligo vs diritto).

Conte in trincea: chi gioca contro la Juventus?

La conta dei disponibili per la trasferta di Torino è un esercizio deprimente per i tifosi azzurri. Senza Lucca e Lang (ceduti), senza Neres e Politano (infortunati), l’attacco è ridotto all’osso.

La buona notizia, se così si può chiamare, è il parziale recupero di Romelu Lukaku. Il belga non ha i 90 minuti nelle gambe e partirà dalla panchina, pronto forse per uno spezzone disperato nel finale. Conte dovrà inventarsi qualcosa di inedito: probabile l’avanzamento di centrocampisti o l’impiego di seconde linee come Raspadori (se non parte) o Simeone dal primo minuto, supportati da Kvaratskhelia, unico superstite di un reparto falcidiato.

Le conseguenze immediate per il Napoli

Attacco spuntato: Contro la Juve, Conte ha solo 2-3 opzioni offensive di ruolo.

Contro la Juve, Conte ha solo 2-3 opzioni offensive di ruolo. Liquidità sbloccata: Manna ora può chiudere per Giovane e forse un difensore, ma serve tempo burocratico.

Manna ora può chiudere per Giovane e forse un difensore, ma serve tempo burocratico. Cambio modulo: Senza esterni (via Lang, Neres/Politano KO), Conte potrebbe passare a un 3-5-1-1 più coperto a Torino.

Senza esterni (via Lang, Neres/Politano KO), Conte potrebbe passare a un 3-5-1-1 più coperto a Torino. Ansia Champions: Senza Neres, la sfida da dentro o fuori col Chelsea diventa un’impresa titanica.

6. TABELLA DATI (IL MERCATO E L’INFERMERIA)

Giocatore Stato Attuale Dettagli / Tempi Lorenzo Lucca CEDUTO (Nottingham) Prestito + Diritto (Tot. 41M€) Noa Lang CEDUTO (Galatasaray) Prestito (2M€) + Diritto (30M€) David Neres INFORTUNATO (Grave) Sospetta lesione tendinea. Rischio operazione (2+ mesi). Romelu Lukaku RECUPERATO (Parziale) Panchina contro la Juventus. Giovane Santana OBIETTIVO (Caldo) Accordo con agente, trattativa col Verona.

In conclusione: Il Napoli ha scelto la via dolorosa della rivoluzione a gennaio per necessità di bilancio. Le cessioni di Lucca e Lang erano inevitabili per sbloccare le entrate, ma la tempistica, unita al dramma sportivo di Neres, consegna a Conte una squadra decimata proprio nella settimana che può decidere il destino in Serie A e in Europa.

7. SEZIONE FAQ VISIBILI (STRATEGIA GEO)

📌 Tutto sull’emergenza Napoli Perché il Napoli ha venduto Lucca e Lang? Per rispettare il vincolo del “saldo zero” imposto dalla FIGC. Il club non poteva acquistare nuovi giocatori (come Giovane) senza prima liberare risorse economiche equivalenti tramite cessioni. Quanto è grave l’infortunio di Neres? Molto grave. Si teme una lesione al tendine della caviglia. Se il consulto confermerà la necessità dell’operazione, il brasiliano starà fuori per diversi mesi. Chi gioca in attacco contro la Juventus? Conte è in emergenza totale. Kvaratskhelia è l’unico titolare certo. Lukaku andrà in panchina. Probabile spazio a Simeone o Raspadori, o un cambio modulo conservativo. Quando arriva Giovane Santana? L’accordo con il giocatore c’è, ma serve l’intesa con il Verona sulla formula (prestito con obbligo o diritto). Manna sta accelerando per chiudere dopo le cessioni ufficializzate.

