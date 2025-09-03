Allarme goal a Napoli: Lucca o Hojlund? Conte ha la soluzione

Un paradosso che suona quasi come un allarme. Il Napoli Campione d'Italia ha iniziato la stagione con due vittorie, ma porta con sé un'eredità inaspettata: il digiuno dei suoi attaccanti. Le tre reti messe a segno finora portano la firma dei centrocampisti (McTominay, De Bruyne e Anguissa), mentre là davanti, la casella dei gol è ancora tristemente vuota. Un problema che l'infortunio di Lukaku ha solo accentuato.

Con il bomber belga fuori fino a gennaio, la missione di interrompere questo trend è affidata alla nuova coppia del gol: Lorenzo Lucca e Rasmus Højlund. Antonio Conte ha già tracciato la strada per risolverlo, a partire dalla difficile trasferta di Firenze.

Lucca, il favorito per Firenze grazie al lavoro extra

Almeno per la prossima sfida contro la Fiorentina, sembra essere Lorenzo Lucca l'uomo designato a guidare l'attacco. L'attaccante italiano ha un vantaggio strategico non da poco: non è stato convocato dal CT Gattuso ed è rimasto a Castel Volturno per tutta la sosta, lavorando intensamente agli ordini di Conte.

Un'occasione d'oro per assimilare al meglio i meccanismi e preparare la partita, mentre Højlund tornerà a Napoli solo a metà settimana dopo gli impegni con la nazionale danese. Toccherà a lui provare a rompere l'incantesimo.

Lucca e Højlund, due soluzioni per lo stesso problema

L'arrivo del danese, però, fornisce a Conte una preziosa alternativa tattica. I due nuovi centravanti, infatti, sono giocatori con caratteristiche molto diverse, in grado di offrire soluzioni differenti a seconda della partita.

Højlund è un attaccante moderno, letale quando può attaccare la profondità e gli spazi a campo aperto. Lucca, invece, è un gigante d'area di rigore, più abile nel gioco aereo e nel lavoro di sponda per far salire la squadra, un aspetto su cui Conte sta insistendo molto.

Ambrosino, il jolly che Conte ha già lanciato

Ma le opzioni non finiscono qui. In questa lunga prima parte di stagione senza "Big Rom", Conte sa di poter contare anche su una risorsa interna: Giuseppe Ambrosino. L'attaccante classe 2003, che l'allenatore ha già fatto esordire con ottimi risultati nell'assalto finale contro il Cagliari, rappresenta il "jolly" da giocare a partita in corso.

Una poltrona per due (Lucca e Højlund), con un terzo incomodo (Ambrosino). Il Napoli ha le armi per risolvere il problema del gol. Ora servono i fatti, a partire dal Franchi.