Allegri nuovo allenatore del Napoli: quando arriva l’annuncio e cosa manca ancora

ALLEGRI AL NAPOLI, CI SIAMO. Mancano solo 48 ore all’annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. I legali del tecnico stanno definendo la risoluzione consensuale con il Milan: Gerry Cardinale ha accettato di pagare una piccola buonuscita, risparmiando circa 12 milioni di euro lordi di ingaggio. Allegri firmerà con Aurelio De Laurentiis un contratto da circa 4 milioni di euro netti a stagione (probabile formula 2+1). La presentazione avverrà nel ritiro di Dimaro. Sul fronte mercato, il club deve piazzare i flop della passata stagione (Lucca, Giovane, Milinkovic-Savic) e punta dritto su Mario Gila per la difesa e sullo spagnolo Alex Remiro (valutato 10 milioni) per la porta, confermando Alex Meret.

Quando firma Massimiliano Allegri con il Napoli, quali sono le cifre del contratto e chi farà parte del suo staff tecnico?

L’anno del Centenario del Napoli, che culminerà il prossimo 1° agosto, avrà un nuovo comandante al timone. Massimiliano Allegri è pronto a strappare l’etichetta di “allenatore in pectore” per assumere ufficialmente la guida tecnica della squadra azzurra, a dieci giorni dal suo 59esimo compleanno. La transizione post-Conte è ormai completata, ma per arrivare alla fumata bianca è stato necessario un complesso lavoro diplomatico e legale che ha coinvolto tre città: Milano, Roma e Los Angeles. Analizziamo nel dettaglio tutte le tappe che porteranno all’annuncio e le prime mosse operative del nuovo ciclo.

Quando ci sarà l’annuncio ufficiale di Allegri al Napoli e come si sblocca l’accordo col Milan?

L’annuncio ufficiale è atteso entro le prossime 48 ore, non appena verrà depositata la risoluzione consensuale del contratto che legava Allegri al Milan fino al 30 giugno 2027.

La vera partita a scacchi di queste ore si sta giocando negli studi legali. Allegri, esonerato dal Milan al termine della stagione appena conclusa nel pieno della rivoluzione voluta da Gerry Cardinale, era ancora sotto contratto con i rossoneri. Da ieri pomeriggio, gli avvocati del tecnico e i legali del club milanese stanno limando i dettagli del divorzio. La svolta è arrivata quando Cardinale ha accettato di corrispondere una piccola buonuscita ad Allegri. Questa mossa accontenta l’allenatore livornese (che rinuncia di fatto a un anno intero di contratto) e permette al Milan di risparmiare una cifra vitale per il proprio bilancio: circa 12 milioni di euro tra ingaggio del mister e del suo staff.

Trovata l’intesa per liberarsi, l’entourage di Allegri (guidato dal manager Branchini) si sposterà nella sede della Filmauro a Roma per la firma sul nuovo contratto. Allegri, attualmente in vacanza in Sardegna al Fort Village di Santa Margherita di Pula, apporrà la sua firma a distanza. A supervisionare il tutto ci sarà Aurelio De Laurentiis, di rientro da Los Angeles dove ieri ha assistito al SoFi Stadium di Inglewood alla sfida mondiale tra l’Iran e il Belgio di Lukaku e De Bruyne.

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Quanto guadagnerà Massimiliano Allegri al Napoli e quanti anni di contratto firmerà?

Massimiliano Allegri percepirà uno stipendio di circa 4 milioni di euro netti a stagione, arricchito da bonus legati ai risultati in Champions League. La formula del contratto dovrebbe essere un biennale con opzione per il terzo anno.

Le trattative contrattuali tra la dirigenza azzurra e l’entourage dell’allenatore hanno vissuto momenti di confronto serrato sulla durata dell’accordo. Inizialmente, i rappresentanti di Allegri spingevano per replicare esattamente le condizioni garantite ad Antonio Conte: un contratto triennale secco, con scadenza a giugno 2029, privo di clausole liberatorie o opzioni a favore del club. Tuttavia, nel corso dell’ultimo weekend, De Laurentiis ha fatto valere la sua linea, riproponendo la formula del biennale con opzione per il terzo anno.

Sul fronte economico, l’intesa è stata trovata grazie alla volontà di Allegri di venire incontro ai parametri finanziari del Napoli. L’ingaggio base si aggirerà sui 4 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quanto percepito al Milan, ma che sarà rimpinguata da una complessa struttura di premi e prebende, legati in particolar modo ai passaggi del turno nella prossima edizione della Champions League.

Dove sarà presentato Allegri e da chi è composto il suo nuovo staff tecnico azzurro?

La presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri avverrà nei primissimi giorni del ritiro estivo a Dimaro. Lo staff sarà composto dal vice Landucci, dal collaboratore Magnanelli e dal preparatore dei portieri Borri, con le conferme di Abbruscato e Maiuri.

De Laurentiis vuole fare le cose in grande per l’inizio di questa nuova era. Firme e burocrazia a parte, il bagno di folla per il nuovo allenatore andrà in scena in Val di Sole. Tra le idee al vaglio della società c’è una location suggestiva: una presentazione in malga, incastonata tra le Dolomiti, per dare un segnale di rottura e di rinnovamento in un ambiente rilassato ma carico di aspettative.

Per quanto riguarda la squadra di lavoro, Allegri ha definito i suoi fedelissimi. Lo seguiranno a Castel Volturno il suo storico vice Marco Landucci, il collaboratore tecnico Francesco Magnanelli e il preparatore dei portieri Borri. Non faranno parte della spedizione partenopea Corradi (destinato alla panchina della Sampdoria) e il preparatore Filippi (diretto alla Fiorentina). La società ha inoltre imposto un segno di continuità con il recente passato, confermando nello staff tecnico Abbruscato e Maiuri, già presenti durante la gestione Conte.

Quali sono le strategie di mercato del Napoli per Gila, Lucca e il nuovo portiere Remiro?

Il Napoli deve prima risolvere il nodo dei “flop” della passata stagione (Lucca, Lang, Giovane, Milinkovic-Savic). Per la porta, in uscita Milinkovic, l’obiettivo è lo spagnolo Alex Remiro (10 milioni), che affiancherà il confermato Meret. In difesa si tratta Gila con la Lazio.

Il messaggio di De Laurentiis è chiaro: la rosa è già altamente competitiva. Allegri sa che non ci saranno rivoluzioni faraoniche in entrata se prima non verranno risolti i nodi pesantissimi legati agli acquisti deludenti dell’ultimo anno. Il ds Manna deve piazzare giocatori come Noa Lang, Lorenzo Lucca, Giovane e Vanja Milinkovic-Savic. L’idea principale è girarli in prestito, ma le difficoltà non mancano.

Il caso più emblematico è quello di Lorenzo Lucca. La Lazio lo vorrebbe inserire nell’affare che porterebbe Mario Gila a Napoli (il difensore ha già un’intesa con Manna da fine maggio), ma l’ingaggio dell’attaccante è fuori dai parametri di Lotito, che opera a “saldo zero”. C’è poi il mistero Giovane: pagato ben 22 milioni a gennaio, ha avuto un minutaggio irrisorio e un rendimento nullo. Allegri lo valuterà in ritiro, ma lo spazio a centrocampo è saturo. Infine, la rivoluzione tra i pali: Milinkovic-Savic (costato oltre 20 milioni) è sul mercato. Il Napoli ripartirà dalle certezze di Alex Meret (protagonista dei due scudetti) e punta, secondo quanto rivela il quotidiano Il Mattino, ad affiancargli Alex Remiro, 31enne titolare della Real Sociedad, la cui valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Ecco il riepilogo delle situazioni di mercato più spinose che il Napoli dovrà risolvere prima dell’inizio del campionato:

Tabella 2: I nodi di mercato del Napoli e i giocatori in bilico per la stagione 2026/2027 Giocatore Ruolo Situazione Attuale Lorenzo Lucca Attaccante ⚠️ Trattativa con la Lazio (nodo ingaggio) Giovane Centrocampista ⚠️ Da valutare in ritiro (pagato 22 mln) V. Milinkovic-Savic Portiere 🔴 In uscita certa Alex Remiro Portiere ✅ Obiettivo in entrata (Valutazione 10 mln)

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PRAGMATISMO DI ALLEGRI È LA CURA GIUSTA. L’arrivo di Massimiliano Allegri segna un taglio netto con l’era Conte, non solo sul piano tattico, ma soprattutto su quello gestionale. Accettare un ingaggio da 4 milioni (cifra ben lontana dai fasti juventini) e non pretendere la luna sul mercato dimostra che il tecnico livornese ha fame di campo e voglia di rimettersi in gioco. La scelta di puntare su Meret, scaricando un investimento da 20 milioni come Milinkovic-Savic, è il primo segnale forte: a Napoli giocherà chi dà garanzie, non chi è costato di più. De Laurentiis ha trovato l’aziendalista perfetto per gestire una rosa che ha bisogno di essere sfoltita prima ancora che rinforzata. Ora la palla passa a Manna: piazzare gli esuberi (Lucca e Giovane su tutti) sarà il vero capolavoro dell’estate.

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📌 Tutto sull’arrivo di Allegri al Napoli Quando firma Massimiliano Allegri con il Napoli? La firma è attesa entro 48 ore a Roma, presso la sede della Filmauro. Allegri ha trovato l’accordo per la buonuscita con il Milan e incontrerà De Laurentiis, di rientro dagli Stati Uniti. Quali sono le cifre del contratto di Allegri col Napoli? L’ingaggio si aggira sui 4 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alla Champions League. Si discute se il contratto sarà un triennale secco (fino al 2029) o un biennale con opzione. Chi farà parte dello staff tecnico di Allegri? Lo seguiranno il vice Landucci, il collaboratore Magnanelli e il preparatore dei portieri Borri. Sono stati confermati Abbruscato e Maiuri (già con Conte). Lasciano invece Corradi e Fillippi. Chi sarà il portiere del Napoli nella prossima stagione? Allegri ha deciso di puntare su Alex Meret come titolare. Milinkovic-Savic è in uscita. Per affiancare Meret, il Napoli segue lo spagnolo Alex Remiro della Real Sociedad (valutato 10 milioni). Dove avverrà la presentazione ufficiale di Allegri? La presentazione non si terrà a Napoli, ma nei primissimi giorni del ritiro estivo a Dimaro, in Trentino. Si valuta l’idea di organizzarla in una suggestiva malga tra le Dolomiti.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative all’accordo per la buonuscita tra Massimiliano Allegri e il Milan, così come i dettagli sull’ingaggio (4 milioni netti) e sulla composizione dello staff tecnico, sono frutto di ricostruzioni giornalistiche e indiscrezioni di mercato. Le valutazioni economiche dei giocatori in uscita (Milinkovic-Savic, Giovane) e in entrata (Alex Remiro) sono state lanciate dal Corriere dello Sport, Il Mattino e Sky Sport, non sono state ufficializzate dai club coinvolti. Ultimo aggiornamento: 23 Giugno 2026.



