Napoli oltre 100 milioni sul mercato, ma i nuovi non decollano. Conte aspetta una risposta

Da Lucca a Lang e Beukema, gli investimenti milionari dell'estate non incidono e il Napoli resta aggrappato ai vecchi titolari.

Napoli, analisi mercato estivo: 100 milioni ma i nuovi non incidono

Oltrecento milioni di euro spesi in estate per alzare l’asticella, per dare ad Antonio Conte una rosa più forte, più profonda. Invece, la sconfitta di Torino ha acceso i riflettori su una verità impietosa: il mercato del Napoli, al momento, è un flop. I nuovi acquisti non incidono, non migliorano la squadra e costringono il tecnico ad affidarsi disperatamente a un gruppo di titolarissimi che non può sempre fare miracoli. Oltre 100 milioni, spesi per giocatori che faticano persino a vedere il campo.

Lucca, il Peso dei 35 Milioni

L’emblema di questo mercato “fantasma” è Lorenzo Lucca. Acquistato per 35 milioni, avrebbe dovuto dare profondità e alternative all’attacco. Contro il Torino, da titolare, è stato ancora una volta impalpabile. Spaesato, impreciso, mai pericoloso. Il suo unico gol contro il Pisa sembra un ricordo lontanissimo, mentre il peso delle aspettative e del suo cartellino appare sempre più schiacciante.

Napoli, analisi mercato estivo

Lang e Beukema: Talento ai Margini e Fragilità

Non va meglio agli altri grandi investimenti. Noa Lang, pagato 25 milioni per portare imprevedibilità, è un oggetto misterioso. Conte non riesce a trovargli una collocazione tattica, relegandolo a spezzoni di partita in cui non riesce mai a lasciare il segno. Il gol annullato per un fuorigioco millimetrico a Torino è la fotografia della sua avventura, per ora, sfortunata e marginale.

In difesa, Sam Beukema (32 milioni) doveva essere il nuovo leader, ma il reparto continua a mostrare fragilità allarmanti. Senza commettere errori plateali, l’olandese non ha ancora trasmesso quella sicurezza che il suo prezzo imponeva, faticando a guidare una linea che, senza i titolarissimi Rrahmani e Buongiorno, va costantemente in affanno.

Una Squadra Spezzata in Due

Le sconfitte contro City, Milan e Torino hanno messo in luce lo stesso, identico problema: il Napoli sembra una squadra spezzata in due. Da una parte un gruppo di 13-14 giocatori di altissimo livello; dall’altra una panchina pagata a peso d’oro che, alla prova del campo, non dà le risposte che Conte si aspetta. Un problema strutturale che rischia di compromettere la corsa su tutti i fronti e che trasforma un mercato faraonico in un enorme punto interrogativo.

