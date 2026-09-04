IN SINTESI Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida Inter-Napoli. Il tecnico ha annunciato la prima convocazione per Benoit Badiashile, fermo però dallo scorso marzo. Assenze pesanti a centrocampo: Scott McTominay e Samuel Giovane sono stati fermati strategicamente in vista del ciclo di 9 partite post-sosta. Allegri ha difeso la panchina di Antonio Vergara contro il Como e ha blindato la società sul mercato chiuso: “Sono contento della rosa, l’Inter resta la favorita per lo Scudetto”.

Quando giocherà Benoit Badiashile con il Napoli?

La terza giornata del campionato di Serie A 2026/2027 mette di fronte le due superpotenze che hanno cannibalizzato e dominato la classifica del calcio italiano nell’ultimo lustro. Inter-Napoli non è mai una partita banale, ma la sfida di San Siro arriva in un momento di altissima tensione emotiva per la SSC Napoli. La bruciante sconfitta casalinga contro il Como ha incrinato le certezze estive, e la chiusura di un calciomercato privo di acuti offensivi ha lasciato la piazza in uno stato di profonda inquietudine. In questo clima rovente, Massimiliano Allegri si è presentato nella sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno indossando i panni del pompiere e dello stratega aziendale. Il tecnico livornese ha analizzato l’emergenza infortuni, ha svelato i piani di recupero per i nuovi acquisti e ha tracciato la rotta psicologica per affrontare la corazzata nerazzurra.

Scheda Dati: La mappa delle assenze e dei rientri della SSC Napoli contro l’Inter Calciatore (Ruolo) Status per San Siro Motivazione Clinica / Tattica Scott McTominay (CEN) Assente Stop medico strategico per recuperare dalle vesciche in vista del ciclo di 9 gare. Samuel Giovane (CEN) Assente Fermato dallo staff medico insieme a McTominay per gestione dei carichi. Benoit Badiashile (DIF) Convocato (Panchina) Prima chiamata, ma non gioca una gara ufficiale da marzo 2026 (FA Cup). Kevin De Bruyne (CEN) Disponibile Condizione in crescita, ma minutaggio da gestire visti i pochi cambi a centrocampo.

Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it

Quando giocherà Benoit Badiashile e qual è il suo reale stato di forma?

Badiashile è stato convocato, ma non gioca da marzo. Con l’emergenza in difesa, Allegri spera di recuperarlo, ma a San Siro giocheranno Rrahmani, Marin e Beukema.

Il primo, grande tema affrontato in conferenza stampa riguarda la retroguardia. La SSC Napoli è in piena emergenza difensiva, e gli occhi dei tifosi sono tutti puntati sull’unico, vero acquisto del mercato estivo: Benoit Badiashile. Massimiliano Allegri ha regalato una mezza buona notizia: “Badiashile farà parte dei convocati, sta salendo di condizione e sono contento di ciò che sto vedendo, spero di vederlo bene”.

Tuttavia, la realtà clinica impone estrema prudenza. L’ultima presenza ufficiale del difensore francese risale allo scorso marzo, quando disputò 120 minuti in FA Cup contro il Wrexham con la maglia del Chelsea. Da quel momento, a parte una panchina negli ottavi di Champions League contro il PSG, Badiashile è letteralmente sparito dai radar del calcio giocato. Gettarlo nella mischia dal primo minuto contro l’attacco dell’Inter sarebbe un azzardo clamoroso. Nonostante l’emergenza (che vede arruolabili i soli Amir Rrahmani, Rafa Marin e Sam Beukema), il francese si accomoderà in panchina, sperando di mettere minuti nelle gambe a gara in corso.

Perché Scott McTominay è assente e come cambia il centrocampo del Napoli?

McTominay e Giovane sono stati fermati strategicamente dallo staff medico per recuperare in vista delle 9 gare post-sosta. Allegri avrà un solo cambio a centrocampo.

La vera tegola per la trasferta milanese si è abbattuta sul centrocampo. Scott McTominay, afflitto da un fastidioso e cronico problema di vesciche ai piedi, non prenderà parte alla spedizione. Insieme a lui, resterà a casa anche Samuel Giovane. Massimiliano Allegri ha spiegato che non si tratta di una ricaduta improvvisa, ma di una gestione scientifica delle risorse: “Per la squadra non cambia niente, abbiamo deciso con i ragazzi di fermarli adesso perché dopo la sosta ci saranno ben 9 partite”.

Questa scelta “conservativa”, pur logica in ottica stagionale, crea una voragine numerica per la sfida di San Siro. Allegri ha ammesso le difficoltà di rotazione: “Devo gestire le forze del centrocampo perché mancando McTominay ho solo un cambio. Dopo 4 giorni giocheremo di nuovo in Champions contro l’Arsenal, devo fare tante valutazioni”. La buona notizia arriva da Kevin De Bruyne: il fuoriclasse belga sta assorbendo i carichi di lavoro. “Sono assolutamente soddisfatto, sta crescendo fisicamente”, ha confermato il tecnico, che dovrà chiedergli gli straordinari per arginare la mediana nerazzurra.

⚡ L’impatto psicologico della sconfitta: Allegri ha lavorato duramente sulla testa dei giocatori in settimana. “Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata”, ha dichiarato. Il tecnico sa che l’ambiente partenopeo tende a estremizzare i risultati. Mantenere l’equilibrio emotivo dopo il passo falso col Como è fondamentale per non arrivare a San Siro con le gambe tremanti. La pressione, secondo Allegri, deve restare tutta sulle spalle dell’Inter.

Il caso Vergara: perché Allegri lo ha tenuto in panchina contro il Como?

Il tecnico ha difeso la sua scelta, ricordando che Vergara ha giocato solo 12 gare col Napoli e va gestito senza bruciarlo, ma non ha escluso un suo impiego a San Siro.

Uno dei temi più caldi sollevati dalla stampa ha riguardato la gestione di Antonio Vergara. Il talento di Frattamaggiore, decisivo all’esordio contro il Genoa, era rimasto inspiegabilmente in panchina per 100 minuti durante la disfatta contro il Como. Massimiliano Allegri non si è sottratto alla domanda, offrendo una spiegazione basata sulla protezione del giovane talento.

“Dobbiamo andare piano con Antonio, ha fatto solo 12 partite nel Napoli”, ha precisato l’allenatore. “Domenica ho fatto una scelta diversa, più di 5 cambi non si possono fare. È rimasto in panchina ma questo non significa che non possa giocare o entrare, valuterò domattina”. Allegri applica il suo classico manuale di gestione dei giovani: evitare di caricarli di responsabilità eccessive nei momenti di difficoltà della squadra. Tuttavia, con le rotazioni ridotte all’osso a centrocampo, la freschezza e l’imprevedibilità di Vergara potrebbero rivelarsi l’arma tattica a sorpresa per scardinare la difesa dell’Inter a gara in corso.

Cosa ha detto Massimiliano Allegri sul mercato chiuso del Napoli?

Allegri si è dimostrato un perfetto “aziendalista”, difendendo l’operato della società, dichiarandosi felice della rosa e rimandando ogni discorso al mercato di gennaio.

L’ultimo, inevitabile scoglio della conferenza stampa ha riguardato il calciomercato. La chiusura della sessione estiva senza l’arrivo del tanto sognato attaccante (con Gabriel Jesus sfumato) ha lasciato l’amaro in bocca alla tifoseria. Massimiliano Allegri, confermandosi un maestro di diplomazia aziendale, ha blindato l’operato di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna.

“Non stiamo a guardare le rivali, la società è stata vigile fino alla fine sul mercato”, ha sentenziato il tecnico livornese. “Sono contento della rosa attuale, fino a gennaio bisogna lavorare bene. La prima tappa è arrivare bene alla prima sosta. Bisogna fare uno step alla volta”. Nessuna polemica, nessuna richiesta pubblica. Allegri sa che lamentarsi a mercato chiuso servirebbe solo a fornire alibi ai giocatori attualmente in rosa. La sfida contro l’Inter, definita “la vera favorita per lo Scudetto”, sarà il primo, spietato banco di prova per capire se la rosa attuale della SSC Napoli è davvero all’altezza delle ambizioni del Centenario.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La conferenza di Massimiliano Allegri è un capolavoro di equilibrismo verbale, ma i numeri del campo non mentono. Presentarsi a San Siro contro l’Inter con un solo cambio a centrocampo è un rischio calcolato che rasenta l’azzardo. La scelta di fermare Scott McTominay è clinicamente ineccepibile (le vesciche lo tormentano da settimane), ma espone la squadra a un deficit di fisicità spaventoso contro la mediana nerazzurra. Allegri fa bene a proteggere la società sul mercato e a predicare calma dopo il Como, ma la realtà è che il Napoli affronta il primo bivio della stagione con una difesa incerottata (Badiashile è un’incognita totale) e un centrocampo contato. Servirà una prestazione di puro orgoglio e cinismo tattico per uscire indenni dalla Scala del Calcio.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Scott McTominay e Samuel Giovane non giocheranno contro l’Inter per una scelta medica strategica.

Benoit Badiashile è stato convocato per la prima volta, ma non disputa una gara ufficiale da marzo 2026.

Massimiliano Allegri ha dichiarato chiuso il mercato, dicendosi soddisfatto della rosa a disposizione. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’impiego a gara in corso di Antonio Vergara, difeso dal tecnico ma tenuto in panchina contro il Como.

La tenuta fisica di Kevin De Bruyne, chiamato agli straordinari vista la mancanza di alternative a centrocampo.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni virgolettate presenti in questo articolo sono state trascritte integralmente dalla conferenza stampa ufficiale tenuta da Massimiliano Allegri presso il Konami Training Center di Castel Volturno, alla vigilia del match Inter-Napoli (3ª Giornata Serie A 2026/2027). I dati clinici e statistici relativi all’inattività di Benoit Badiashile (assente dai campi dal marzo 2026 in FA Cup) sono stati verificati tramite i database ufficiali della Football Association inglese.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 4 Settembre 2026.

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