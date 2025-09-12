Calcio Napoli

Fantacalcio, è già Hojlund-mania: ecco perché l'attaccante del Napoli è il re delle aste

Il nuovo attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, è già l'uomo più desiderato al Fantacalcio. La sua quotazione schizza alle stelle, con gli appassionati disposti a follie.

Valentina Romano Valentina RomanoSettembre 12, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 12, 2025
Fantacalcio, è Hojlund-mania: il più pagato alle aste

Settembre, tempo di campionato, ma soprattutto tempo di Fantacalcio. E nelle migliaia di aste che infiammano le serate italiane, c'è un nome che tutti vogliono, un giocatore per cui si è disposti a follie: Rasmus Højlund. L'ultimo arrivato in casa Napoli è già diventato, prima ancora di esordire, il re indiscusso del mercato dei fantallenatori.

Un'autentica "Højlund-mania" che ha contagiato tutti, dagli esperti ai neofiti, trasformando il centravanti danese nell'oggetto del desiderio più costoso e conteso di questa stagione.

Fantacalcio, è Hojlund-mania: il più pagato alle aste
Rasmus Højlund

"Una furia": il motivo della follia collettiva

Ma perché tutta questa attesa? Semplice: il popolo del Fantacalcio vede in Højlund la garanzia di un bonus pesante, un bomber destinato a segnare a raffica. Sui social il verdetto è unanime: "Il Napoli ha preso un grande attaccante, Hojlund è una furia e vedrete quanti gol farà quest'anno", si legge tra i commenti degli appassionati.

Il fattore decisivo, però, porta la firma di Antonio Conte. Il fatto che sia stato proprio il tecnico a spingere con tanta insistenza per averlo è visto come un certificato di garanzia. Una fiducia che i fantallenatori stanno replicando, spendendo cifre record per assicurarselo nelle proprie rose.

L'uomo per il dopo-Lukaku che infiamma le leghe

Dopo l'infortunio che terrà Romelu Lukaku lontano dai campi per un po', Højlund non è più solo una promessa, ma una necessità immediata per il Napoli. Questo ha ulteriormente alzato la sua quotazione, rendendolo il primo slot d'attacco in quasi tutte le leghe.

È lui il giocatore chiamato a non far rimpiangere il gigante belga, e i fantallenatori scommettono che ci riuscirà, eccome. La caccia al suo nome è ufficialmente aperta: la sfida è non solo prenderlo, ma non pagarlo un prezzo esagerato. Una missione quasi impossibile, quando di mezzo c'è il nuovo re del Fantacalcio.

Tag
Valentina Romano Valentina RomanoSettembre 12, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 12, 2025
Valentina Romano

Valentina Romano

Scrive di calcio come se raccontasse un romanzo. Laureata in Lettere e tifosa azzurra dalla nascita, Valentina unisce sensibilità giornalistica e attenzione per i temi sociali che ruotano attorno al mondo del Napoli. I suoi editoriali sono tra i più letti e condivisi, soprattutto tra i giovani tifosi.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it