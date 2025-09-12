Fantacalcio, è già Hojlund-mania: ecco perché l'attaccante del Napoli è il re delle aste

Settembre, tempo di campionato, ma soprattutto tempo di Fantacalcio. E nelle migliaia di aste che infiammano le serate italiane, c'è un nome che tutti vogliono, un giocatore per cui si è disposti a follie: Rasmus Højlund. L'ultimo arrivato in casa Napoli è già diventato, prima ancora di esordire, il re indiscusso del mercato dei fantallenatori.

Un'autentica "Højlund-mania" che ha contagiato tutti, dagli esperti ai neofiti, trasformando il centravanti danese nell'oggetto del desiderio più costoso e conteso di questa stagione.

"Una furia": il motivo della follia collettiva

Ma perché tutta questa attesa? Semplice: il popolo del Fantacalcio vede in Højlund la garanzia di un bonus pesante, un bomber destinato a segnare a raffica. Sui social il verdetto è unanime: "Il Napoli ha preso un grande attaccante, Hojlund è una furia e vedrete quanti gol farà quest'anno", si legge tra i commenti degli appassionati.

Il fattore decisivo, però, porta la firma di Antonio Conte. Il fatto che sia stato proprio il tecnico a spingere con tanta insistenza per averlo è visto come un certificato di garanzia. Una fiducia che i fantallenatori stanno replicando, spendendo cifre record per assicurarselo nelle proprie rose.

L'uomo per il dopo-Lukaku che infiamma le leghe

Dopo l'infortunio che terrà Romelu Lukaku lontano dai campi per un po', Højlund non è più solo una promessa, ma una necessità immediata per il Napoli. Questo ha ulteriormente alzato la sua quotazione, rendendolo il primo slot d'attacco in quasi tutte le leghe.

È lui il giocatore chiamato a non far rimpiangere il gigante belga, e i fantallenatori scommettono che ci riuscirà, eccome. La caccia al suo nome è ufficialmente aperta: la sfida è non solo prenderlo, ma non pagarlo un prezzo esagerato. Una missione quasi impossibile, quando di mezzo c'è il nuovo re del Fantacalcio.