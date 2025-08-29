Calcio Napoli

Geolier rompe con la SSC Napoli: «Volevo Decibel, ho chiesto il reintegro». Retroscena sul caso Bellini

A meno di 24 ore dall'annuncio, la Golden Boys di Geolier interrompe la partnership con il Napoli. Il rapper spiega tutto in un post: "Senza 'Decibel' Bellini non si fa".

Enrico Greco Enrico GrecoAgosto 29, 2025Ultimo aggiornamento: Agosto 29, 2025
Geolier, rottura con il Napoli per Bellini: il retroscena

Un fulmine a ciel sereno, a meno di 24 ore da un annuncio che sembrava unire due mondi. Con un post su Instagram che sta facendo il giro del web, Geolier, idolo di Napoli e tifoso azzurro, ha annunciato la rottura tra la sua azienda, Golden Boys, e la SSC Napoli. La partnership per la direzione artistica del matchday, appena nata, è già finita. E il motivo ha un nome e una voce: Daniele "Decibel" Bellini.

Il rapper, con parole chiare e piene di rispetto, ha spiegato come la sua volontà fosse legata indissolubilmente alla presenza dello storico speaker dello stadio. Venuta meno quella, è venuto meno tutto.

Geolier rompe con la SSC Napoli: «Volevo Decibel, ho chiesto il reintegro». Retroscena sul caso Bellini
Geolier e Daniele "Decibel" Bellini

"Ho chiesto la reintegrazione di 'Decibel', ma non è avvenuta"

Il messaggio di Emanuele Palumbo (il vero nome di Geolier) non lascia spazio a interpretazioni. La decisione di separarsi arriva come diretta conseguenza di una scelta della società che non ha condiviso e che ha cercato invano di cambiare.

"La volontà di Golden Boys era quella di lavorare tutti insieme con 'Decibel' Bellini", ha scritto il rapper, "ma la società ha deciso comunque di sollevarlo dall'incarico". A quel punto, Geolier ha tentato una mediazione diretta: "Io, Emanuele, ho chiesto alla società la reintegrazione di 'Decibel' Bellini come speaker, ma così non è stato".

Amicizia e stima prima di tutto

Di fronte al rifiuto del club, la scelta è stata dettata da un legame che va oltre il business. Un gesto di amicizia e stima profonda verso un uomo che, per Geolier, rappresenta un pezzo di storia della napoletanità allo stadio.

"Quindi, per l'amicizia e la stima che ci lega a Daniele, ho deciso di non siglare definitivamente la partnership", ha continuato, aggiungendo una postilla toccante. "E se mai Daniele non ritornerà allo stadio, le porte della mia casa per un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte".

"Il supporto alla squadra non cambia"

Infine, il rapper ci ha tenuto a separare i piani. La rottura è con la società, con le sue decisioni, non con la maglia e con i colori che continua ad amare incondizionatamente.

"Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c'entra con le decisioni della società. Forza Napoli Sempre". Con questa frase ha chiuso il suo post, lasciando un mare di commenti da parte di tifosi divisi tra il dispiacere per la situazione e il grande apprezzamento per il suo gesto.

Geolier, rottura con il Napoli per Bellini: il retroscena

Tag
Enrico Greco Enrico GrecoAgosto 29, 2025Ultimo aggiornamento: Agosto 29, 2025
Enrico Greco

Enrico Greco

Giornalista sportivo, da oltre vent'anni segue con passione le vicende della SSC Napoli e della Serie A. Esperto di tattica, comunicazione sportiva e media digitali, coordina la linea editoriale di Napolissimo con uno sguardo strategico e una penna sempre tagliente. Appassionato di calcio "di posizione", è tra i primi in Italia a parlare di pressing ultra-offensivo nel 2006.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it