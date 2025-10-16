Napoli, Hojlund è dominante: l’attaccante del Napoli meglio di tutti secondo OPTA

Dimenticate il Manchester United. Dimenticate le difficoltà. Il vero Rasmus Hojlund è tornato, e sta facendo tremare l’Europa con la maglia del Napoli. Fortemente voluto da Antonio Conte e Giovanni Manna, il gigante danese sta ripagando la fiducia nel modo che conosce meglio: a suon di gol. E ora arriva un dato, certificato da una fonte autorevole come Opta, che lo proietta direttamente nell’Olimpo dei più grandi.

“Dominante”: la Statistica che lo Appaia ad Haaland

A rivelare la portata dell’impatto di Hojlund è Opta Paolo con un post su X che non lascia spazio a interpretazioni. “Dall’inizio di ottobre 2025, nessun giocatore dei maggiori cinque tornei europei ha segnato più di Rasmus Hojlund”. Un’affermazione perentoria, seguita dai numeri: 6 reti per il danese, messe a segno tra club e nazionale. Chi altro ha fatto lo stesso? Soltanto uno: Erling Haaland.

Il dato è spaventoso e significativo. In questo preciso momento, l’attaccante del Napoli sta tenendo il passo del bomber più letale del pianeta. Un livello di performance che conferma la bontà dell’investimento del club e la genialità di Conte nel rivitalizzarlo.

23 – Tra i giocatori dei maggiori cinque tornei europei (all comps) che dalla stagione 23/24 ad oggi hanno realizzato il 100% delle proprie reti senza ricorrere ai calci di rigore, Rasmus #Hojlund è quello con la migliore percentuale realizzativa (23% – minimo 20 reti). Bomber. pic.twitter.com/OjGVvljl5b — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 31, 2025

La Rivincita sull’Inghilterra

Questi numeri suonano come una dolce rivincita per Hojlund, dopo la parentesi difficile al Manchester United. Mentre i Red Devils in questa stagione hanno deciso di puntare su altri profili come Sesko e Mbeumo, il danese ha trovato in Italia l’ambiente ideale per esplodere definitivamente. Conte gli ha dato fiducia, la squadra lo ha messo al centro del progetto, e lui sta rispondendo presente, dimostrando di essere quel centravanti “dominante” che tutti si aspettavano. E i suoi gol, ora, fanno lo stesso rumore di quelli di Haaland.