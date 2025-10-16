Napoli oggi

Napoli, Hojlund è dominante: l’attaccante del Napoli meglio di tutti secondo OPTA

La statistica certificata da Opta incorona l'attaccante del Napoli

Daniele Fontana Daniele FontanaOttobre 16, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 16, 2025
Napoli, Hojlund è dominante: segna quanto Haaland, i dati Opta

Dimenticate il Manchester United. Dimenticate le difficoltà. Il vero Rasmus Hojlund è tornato, e sta facendo tremare l’Europa con la maglia del Napoli. Fortemente voluto da Antonio Conte e Giovanni Manna, il gigante danese sta ripagando la fiducia nel modo che conosce meglio: a suon di gol. E ora arriva un dato, certificato da una fonte autorevole come Opta, che lo proietta direttamente nell’Olimpo dei più grandi.

“Dominante”: la Statistica che lo Appaia ad Haaland

A rivelare la portata dell’impatto di Hojlund è Opta Paolo con un post su X che non lascia spazio a interpretazioni. “Dall’inizio di ottobre 2025, nessun giocatore dei maggiori cinque tornei europei ha segnato più di Rasmus Hojlund”. Un’affermazione perentoria, seguita dai numeri: 6 reti per il danese, messe a segno tra club e nazionale. Chi altro ha fatto lo stesso? Soltanto uno: Erling Haaland.

Il dato è spaventoso e significativo. In questo preciso momento, l’attaccante del Napoli sta tenendo il passo del bomber più letale del pianeta. Un livello di performance che conferma la bontà dell’investimento del club e la genialità di Conte nel rivitalizzarlo.

La Rivincita sull’Inghilterra

Questi numeri suonano come una dolce rivincita per Hojlund, dopo la parentesi difficile al Manchester United. Mentre i Red Devils in questa stagione hanno deciso di puntare su altri profili come Sesko e Mbeumo, il danese ha trovato in Italia l’ambiente ideale per esplodere definitivamente. Conte gli ha dato fiducia, la squadra lo ha messo al centro del progetto, e lui sta rispondendo presente, dimostrando di essere quel centravanti “dominante” che tutti si aspettavano. E i suoi gol, ora, fanno lo stesso rumore di quelli di Haaland.

Tag
Daniele Fontana Daniele FontanaOttobre 16, 2025Ultimo aggiornamento: Ottobre 16, 2025
Daniele Fontana

Daniele Fontana

Esperto di match analysis e dati calcistici, Daniele combina la sua formazione in ingegneria con una passione viscerale per il Napoli. Collabora con software di tracciamento e analisi video per offrire articoli incentrati su statistiche, xG, heatmap e modelli tattici. È lui la mente dietro le rubriche più analitiche di Napolissimo.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it