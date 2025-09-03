Højlund si presenta al Napoli: "Voglio morire sul campo per questa maglia". Il messaggio ai tifosi

Parole che suonano come una promessa di battaglia, una dichiarazione d'amore prima ancora di scendere in campo. Nel video ufficiale che racconta il suo primo giorno da giocatore del Napoli, Rasmus Højlund si è presentato ai suoi nuovi tifosi con frasi forti, cariche di fame e desiderio di vincere. Nessuna banalità, solo la promessa di un impegno totale.

L'attaccante danese non si è nascosto: è qui per mettersi in mostra, per vincere trofei e per onorare una maglia e una piazza che sa essere travolgente. E le sue parole sono già un manifesto per la nuova stagione azzurra.

"Come se volessi morirci": la promessa di Højlund

Il cuore del suo messaggio è tutto in una frase, di quelle che fanno innamorare un popolo. Alla domanda su cosa possano aspettarsi i tifosi da lui, la risposta è stata da brividi.

“Io dò sempre tutto sul campo, come se volessi morirci", ha dichiarato il nuovo bomber azzurro. "Voglio dare tutto per la squadra, dare tutto per segnare, per lottare per ogni traguardo". Una promessa solenne, che definisce perfettamente il tipo di giocatore e di uomo che il Napoli ha scelto per guidare il suo attacco.

"Torno da giocatore migliore. Voglio vincere trofei"

L'ex Atalanta torna in Serie A con una consapevolezza diversa rispetto al passato. L'esperienza in Premier League e in Champions League lo ha forgiato, rendendolo un attaccante più completo e maturo.

"Ora è tutto differente, vengo qui con più esperienza e sono un giocatore migliore", ha spiegato. "Vengo con tanta voglia di provare ciò che sono, di mettermi in mostra nel miglior team d’Italia. Con il Napoli andrà benissimo. Voglio rendere possibile la vittoria di un trofeo e rendere i tifosi e la società fieri”.

Un amore già sbocciato col gol di Anguissa

Un legame con Napoli già iniziato ancor prima della firma. Højlund ha svelato un piccolo, significativo retroscena, quello di aver già esultato per i colori azzurri.

"Ho visto la partita contro il Cagliari in un ristorante, il momento del gol all’ultimo minuto con Anguissa: ho passato delle belle ore qui in Italia, sono felice di essere qui". Infine, un messaggio diretto al popolo del Maradona: "So quanto siete pazzi, amate il calcio. È incredibile, non vedo l'ora di vedervi allo stadio". La sua avventura è appena iniziata, ma Rasmus Højlund sembra già aver capito tutto.