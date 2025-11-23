Come stanno Hojlund e Rrahmani? Il verdetto per il Qarabag e il retroscena con Lukaku

Allarme rientrato. Nessuna lesione per Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani, sostituiti anzitempo contro l’Atalanta solo per gestione delle energie. Antonio Conte ha confermato che entrambi saranno disponibili per la sfida decisiva di Champions contro il Qarabag (martedì). Dall’infermeria filtra ottimismo anche per il recupero di Spinazzola, mentre resta indisponibile Billy Gilmour.

Obiettivo Qarabag: perché non si può sbagliare

Smaltita l’euforia per il 3-1 all’Atalanta firmato dal nuovo modulo, il Napoli si tuffa in Europa. La sfida di martedì contro il Qarabag è delicata: gli azzurri hanno raccolto solo 4 punti nelle prime 4 partite (pesa il recente 0-0 casalingo con l’Eintracht) e hanno assoluto bisogno della seconda vittoria nel girone per risalire la china.

Per farlo, Conte ha bisogno dei suoi titolarissimi. Ecco il punto, nome per nome, sui calciatori usciti acciaccati dal match di campionato.

Il caso Hojlund: il colloquio con Lukaku in panchina

Quando al minuto X della ripresa Rasmus Hojlund ha lasciato il campo, il Maradona ha trattenuto il fiato. L’attaccante, reduce da un infortunio, toccava la gamba. Ma le immagini della panchina hanno subito tranquillizzato l’ambiente.

Appena seduto, il danese si è rivolto al compagno Romelu Lukaku (seduto accanto a lui in attesa del rientro). Un breve colloquio per rassicurarlo: “Tutto ok, solo stanchezza”. Stesso messaggio recapitato subito dopo a Conte. Nessuna preoccupazione medica: Hojlund ci sarà in Champions, pronto a guidare l’attacco se il belga non dovesse farcela dal 1′.

Difesa e fasce: Rrahmani ok, speranza Spinazzola

Anche la sostituzione di Amir Rrahmani è stata dettata dalla prudenza. Il difensore kosovaro, perno della retroguardia a tre con Beukema, non ha voluto forzare. Conte in conferenza stampa ha spazzato via i dubbi, parlando di cambi per “non rischiare”.

La vera novità potrebbe riguardare Leonardo Spinazzola. L’esterno, assente nelle ultime uscite, sta bruciando le tappe. Il tecnico conta di recuperarlo almeno per la panchina martedì sera, offrendo un’alternativa preziosa sulle fasce dove Neres e Lang hanno speso tantissimo.

Nota dolente: Gilmour ancora ai box

Se l’emergenza difesa rientra, quella a centrocampo persiste. Billy Gilmour non recupera per il Qarabag. Lo scozzese è ancora out e si unisce alla lista degli indisponibili in mediana (con Anguissa). Conte sarà costretto agli straordinari con Lobotka e McTominay, o a confermare l’assetto a due che ha funzionato così bene contro l’Atalanta.