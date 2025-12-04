Calcio Napoli

Tegola Lobotka, ko nel riscaldamento: salta la Juve. Emergenza totale per Conte a centrocampo

Il regista si ferma durante il pre-partita di Coppa Italia: risentimento muscolare. Niente big match contro i bianconeri. Conte nei guai: mediana decimata proprio nella settimana decisiva.

Diagnosi e Stop. Non c’è pace per il centrocampo del Napoli. Stanislav Lobotka ha alzato bandiera bianca durante il riscaldamento della sfida di Coppa Italia col Cagliari. Gli esami hanno confermato un “risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra”. Lo stop non sarà lunghissimo, ma basta per escluderlo dal big match Napoli-Juventus del 7 dicembre. L’obiettivo dello staff è provare il recupero in extremis per il Benfica o l’Udinese.

La dinamica: il crack nel momento peggiore

L’infortunio di Lobotka arriva nel momento meno opportuno della stagione. Tutto è successo nei minuti precedenti il fischio d’inizio di Napoli-Cagliari. Un fastidio che è diventato dolore, costringendo lo slovacco a fermarsi. La nota del club è stata chiara: “Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Non è la prima volta in questa stagione: Lobotka aveva già saltato 4 partite per il precedente infortunio agli adduttori di ottobre (qui i dettagli). Questa fragilità muscolare ricorrente preoccupa Antonio Conte, che ora si ritrova senza il cervello della squadra nel momento clou.

Conte senza regia: chi gioca contro la Juve?

Se guardiamo l’infermeria, la situazione a centrocampo è drammatica. La “scalogna” di cui parlava Conte si è materializzata. Facciamo la conta per la sfida contro la Juventus:

In pratica, il Napoli si presenta allo scontro scudetto senza i suoi tre registi principali. Chi giocherà? Scott McTominay (il “finto mediano”) è l’unico superstite. Al suo fianco, Conte dovrà inventare qualcosa: abbassare Folorunsho, adattare Elmas o rischiare il tutto per tutto con un cambio modulo ancora più drastico.

Il calendario del rientro: le tappe

La prudenza è d’obbligo. Trattandosi di un risentimento al tibiale, forzare il rientro potrebbe causare lesioni più gravi (e il Napoli non può permetterselo, vista la coperta corta). Ecco le probabilità di rivederlo in campo:

  1. Napoli-Juventus (7 dic): ASSENTE (100%).
  2. Benfica-Napoli (Champions): IN DUBBIO (Si deciderà all’ultimo).
  3. Napoli-Udinese: PROBABILE RIENTRO.

Un “puzzle” da risolvere entro domenica

Antonio Conte ha pochi giorni per ridisegnare la squadra. Il modulo 3-4-3 che aveva esaltato Neres e Lang ha bisogno di filtro in mezzo. Senza Lobotka, il Napoli perde ordine e geometrie. La partita con la Juventus, che doveva essere una festa per il primato (condiviso col Milan), diventa un test di sopravvivenza tattica.

📌 Emergenza Lobotka

Lobotka salta sicuramente la Juventus?

Sì, i tempi tecnici per recuperare da un risentimento al tibiale sono di almeno 7-10 giorni. Non ci sono margini per vederlo in campo domenica sera.

Chi lo sostituisce?

Le opzioni naturali (Gilmour) sono out. Conte dovrà adattare un giocatore: Folorunsho è il candidato principale per affiancare McTominay per fisicità.

Quando si è fatto male?

Durante il riscaldamento pre-partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Doveva giocare, ma si è fermato prima del fischio d’inizio.

Quanti titolari mancano a centrocampo?

Mancano i tre interpreti principali della rotazione: Lobotka, Anguissa e Gilmour. È la situazione più critica della stagione.

