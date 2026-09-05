Inter-Napoli, Vergara torna nella notte giusta

IN SINTESI Sabato 5 settembre (ore 18:00, esclusiva DAZN) va in scena Inter-Napoli. Gli azzurri perdono Scott McTominay: lo scozzese si opererà a Liverpool per un’aritmia cardiaca benigna, saltando 11 gare. Massimiliano Allegri lancia Kevin De Bruyne titolare nel 4-3-3, con Antonio Vergara pronto a subentrare. Nell’Inter, Cristian Chivu conferma Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez, preferendo l’ex Zielinski a centrocampo.

Quali sono le probabili formazioni di Inter-Napoli, chi gioca al posto di McTominay e dove vedere la partita in TV?

La terza giornata del campionato di Serie A 2026/2027 non offre appelli. Lo Stadio San Siro si illumina per il primo, vero crocevia della stagione: FC Internazionale contro SSC Napoli. Una sfida che mette di fronte due squadre dagli umori diametralmente opposti. I nerazzurri guidati da Cristian Chivu viaggiano a punteggio pieno, forti delle vittorie contro Monza e Cagliari, e vogliono ribadire la loro supremazia nazionale. Sulla sponda opposta, il Napoli di Massimiliano Allegri arriva a Milano con l’obbligo categorico di non perdere ulteriore terreno, dopo la sanguinosa e inaspettata sconfitta casalinga subita per mano del Como. Ma a rendere la vigilia azzurra un vero e proprio thriller sportivo non è solo la pressione della classifica, bensì un dramma medico che ha privato la squadra del suo motore principale, costringendo l’allenatore livornese a ridisegnare l’intera architettura tattica del centrocampo.

Scheda Dati: Probabili formazioni e dettagli broadcast di Inter-Napoli (Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it) Dettaglio Match Informazioni Ufficiali Data, Orario e Stadio Sabato 5 Settembre 2026 – Ore 18:00 – Stadio San Siro (Milano) Diretta TV e Streaming Esclusiva DAZN (App, Smart TV, Dispositivi mobili) Probabile INTER (3-5-2) Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu Probabile NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri Assenze Pesanti Scott McTominay (Napoli – Aritmia cardiaca)

Qual è l’infortunio di Scott McTominay e quante partite salterà?

Lo scozzese soffre di un’aritmia cardiaca benigna. Si sottoporrà a un’ablazione a Liverpool e resterà fermo per oltre un mese, saltando ben 11 partite stagionali.

La notizia che ha scosso le fondamenta di Castel Volturno non riguarda un trauma muscolare, ma il cuore. Scott McTominay, l’uomo che nell’ultimo scontro diretto a San Siro aveva ammutolito l’Inter con una splendida doppietta, è costretto a fermarsi. Lo staff medico della SSC Napoli ha riscontrato una lieve aritmia cardiaca benigna. Sebbene non si tratti di una patologia che metta a rischio la carriera del giocatore, la prudenza è d’obbligo.

Di comune accordo con la società, il centrocampista scozzese ha deciso di non operarsi in Italia. Volerà in Inghilterra la prossima settimana per sottoporsi a una procedura di ablazione in una clinica specializzata di Liverpool. I tempi di recupero rappresentano una mazzata per le ambizioni azzurre: il ritorno in campo è previsto solo per gli inizi di novembre. Questo significa che McTominay salterà un blocco cruciale di ben 11 gare tra Serie A e Champions League. Una perdita devastante per Massimiliano Allegri, che, esattamente come aveva fatto Antonio Conte prima di lui, stava costruendo l’equilibrio fisico e tattico della squadra attorno agli inserimenti e ai polmoni dell’ex Manchester United.

⚡ L’impatto tattico dell’assenza: Perdere McTominay significa perdere l’unico centrocampista in rosa capace di garantire fisicità in interdizione e peso specifico nell’area avversaria. Senza di lui, il Napoli perde centimetri sui calci piazzati e la capacità di “strappare” le partite in transizione. Allegri sarà costretto a chiedere un sacrificio enorme a Frank Anguissa, apparso però in grave debito d’ossigeno nelle prime due uscite stagionali.

Chi gioca al posto di McTominay: la scelta di De Bruyne e l’opzione Vergara

Allegri lancia Kevin De Bruyne titolare, passando a un 4-2-3-1 in fase di possesso. L’alternativa è Antonio Vergara, osservato speciale del CT Roberto Mancini.

L’emergenza impone scelte coraggiose. Per la sfida del Meazza, Massimiliano Allegri ha deciso di affidarsi al carisma e al peso specifico di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, partito dalla panchina nelle prime due giornate per ritrovare la condizione fisica ottimale, è l’indiziato principale per prendere in mano le chiavi del centrocampo. L’inserimento dell’ex Manchester City modificherà l’assetto della squadra: in fase di possesso, il Napoli passerà a un 4-2-3-1, con De Bruyne libero di accentrarsi alle spalle di Rasmus Hojlund, lasciando a Stanislav Lobotka e Frank Anguissa il compito di alzare la diga davanti alla difesa.

Ma Allegri ha in serbo anche un “Piano B” di grande fascino: Antonio Vergara. Il talento azzurro, che contro il Genoa aveva spaccato la partita subentrando proprio insieme a De Bruyne, è stato testato a lungo come mezzala durante il ritiro estivo. Pur non avendo la fisicità di McTominay, Vergara garantisce imprevedibilità e freschezza. Per il classe 2003, la notte di San Siro potrebbe valere doppio: il CT della Nazionale italiana, Roberto Mancini, lo sta monitorando con estrema attenzione in vista delle convocazioni di fine settembre. Un’investitura che carica di responsabilità e orgoglio il giovane talento partenopeo.

Come giocherà l’Inter di Cristian Chivu contro il Napoli?

Chivu conferma il 3-5-2 con Pio Esposito titolare accanto a Lautaro Martinez. A centrocampo, l’ex azzurro Piotr Zielinski vince il ballottaggio su Sucic e Jones.

Sulla sponda nerazzurra, Cristian Chivu naviga in acque decisamente più tranquille. L’allenatore dell’Inter ha le idee chiare e confermerà il collaudato 3-5-2 che ha fruttato sei punti nelle prime due giornate. La notizia principale riguarda l’attacco: Marcus Thuram non è ancora al top della condizione e partirà dalla panchina. Al fianco dell’intoccabile capitano Lautaro Martinez ci sarà il giovane Pio Esposito, pronto a confermare le ottime impressioni di questo avvio di stagione.

A centrocampo, il grande ex della partita, Piotr Zielinski, ha vinto il ballottaggio interno contro Sucic e il nuovo acquisto inglese Curtis Jones, completando il reparto con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In difesa, davanti a Martinez, l’unico dubbio è stato sciolto a favore di Akanji, preferito a Pavard. Con lo svizzero in campo, sarà Bisseck a occupare il ruolo di braccetto destro, completando il terzetto con Alessandro Bastoni.

I precedenti a San Siro: il tabù del Napoli e i fantasmi di Allegri

Il Napoli non vince a San Siro contro l’Inter dal 2017 (gol di Callejon). Per Allegri è un ritorno amaro nello stadio dove perse la Champions col Milan lo scorso anno.

Inter-Napoli non è mai una partita banale, ma i numeri storici recenti raccontano di un equilibrio assoluto, seppur avaro di gioie piene per i campani. Nelle ultime tre sfide giocate al Meazza contro i nerazzurri, il Napoli ha collezionato tre pareggi. Per trovare l’ultima vittoria azzurra nella Milano nerazzurra bisogna risalire all’era di Maurizio Sarri: era il 2017, e a decidere il match fu una rete di José Maria Callejon.

Ma il peso psicologico più grande grava sulle spalle di Massimiliano Allegri. San Siro è il teatro del suo più recente dramma sportivo: proprio su questo prato, nell’ultima giornata dello scorso campionato, il suo Milan subì la sconfitta che costò la clamorosa esclusione dalla zona Champions League. Il tecnico livornese sa che a Napoli non si passa rapidamente dall’esaltazione alla depressione, ma sa altrettanto bene che un’altra sconfitta dopo quella col Como aprirebbe una voragine in classifica. «Servirà una prestazione di spessore tecnico e agonistico», ha puntualizzato Allegri. La voglia di giocarsela alla pari c’è tutta, ma senza McTominay, servirà un’impresa.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La trasferta di San Siro arriva nel momento peggiore possibile. Perdere Scott McTominay per un mese a causa di un’aritmia è una tegola che va oltre la sfortuna: priva il Napoli dell’unico giocatore in grado di reggere l’urto fisico del centrocampo di Chivu. La scelta di lanciare Kevin De Bruyne dal primo minuto è affascinante, ma rischiosa. Il belga ha la classe per inventare la giocata decisiva, ma se l’Inter dovesse alzare i ritmi del palleggio, il centrocampo a due formato da Lobotka e da un Anguissa finora disastroso rischia di essere travolto dalle incursioni di Barella e Zielinski. Allegri è chiamato a un capolavoro di “Cortomuso”: abbassare i ritmi, difendere compatti e sperare che la luce di De Bruyne illumini la notte milanese. Un pareggio, oggi, varrebbe quanto una vittoria.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Scott McTominay si opererà a Liverpool per un’aritmia cardiaca e salterà circa 11 partite.

Massimiliano Allegri schiererà Kevin De Bruyne titolare a San Siro nel 4-3-3.

L’Inter di Cristian Chivu conferma la coppia d’attacco formata da Pio Esposito e Lautaro Martinez. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’eventuale impiego a gara in corso di Antonio Vergara, sotto gli occhi del CT azzurro Roberto Mancini.

La tenuta difensiva del Napoli contro il miglior attacco del campionato dopo la sbandata col Como.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le probabili formazioni di Inter-Napoli (3ª Giornata Serie A 2026/2027) sono state elaborate incrociando i report degli inviati a Castel Volturno e Appiano Gentile. I dettagli clinici relativi all’aritmia cardiaca di Scott McTominay e al conseguente intervento di ablazione a Liverpool riflettono i comunicati medici ufficiali diramati dalla SSC Napoli. Le statistiche sui precedenti a San Siro (l’ultima vittoria azzurra nel 2017) sono certificate dai database storici di Opta. Le informazioni sulla copertura televisiva sono confermate dai palinsesti ufficiali di DAZN.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 5 Settembre 2026.

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