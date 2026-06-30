Allegri sblocca il mercato del Napoli: accordo con Khalaili e Gila

STRATEGIA E OSTACOLI FINANZIARI. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli dà il via libera al piano di mercato orchestrato dal DS Giovanni Manna. La strategia è chiara: trovare prima l’accordo con i calciatori e poi logorare i club proprietari. Il Napoli ha già in mano il “sì” dell’esterno Anan Khalaili (intesa per un contratto fino al 2031 a 1,3 milioni a stagione) e del difensore Mario Gila (che non rinnoverà con la Lazio). Tuttavia, le trattative con Union Saint-Gilloise e Lazio sono bloccate da due pesanti clausole di rivendita: il 15% da versare al Maccabi Haifa per l’israeliano e il 50% da destinare al Real Madrid per lo spagnolo. Sul fronte portieri, in caso di addio di Milinkovic-Savic, il primo obiettivo è Guglielmo Vicario del Tottenham.

Quali sono gli obiettivi di mercato del Napoli con Allegri e perché le trattative per Gila e Khalaili sono bloccate?

Nel calcio moderno, l’ufficialità di un allenatore non è solo un atto formale, ma il vero e proprio interruttore che accende la macchina operativa di una società. L’imminente insediamento di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli rappresenta esattamente questo: il punto di svolta per trasformare mesi di sondaggi e strette di mano virtuali in contratti depositati in Lega. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha lavorato sottotraccia seguendo un modus operandi ben preciso: sedurre prima i calciatori, blindare la loro volontà, e solo dopo sedersi al tavolo delle trattative con i rispettivi club. Una strategia di logoramento che ora entra nella sua fase più calda e delicata.

Perché la trattativa per Anan Khalaili è bloccata? Il nodo Maccabi

Analizzando il primo grande obiettivo per le corsie esterne, il nome in cima alla lista resta quello di Anan Khalaili. L’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise ha già fatto la sua scelta, preferendo il progetto tecnico azzurro ai sondaggi esplorativi dell’Inter. L’intesa tra l’entourage del giocatore e il Napoli è totale: sul tavolo c’è un contratto a lungo termine, con scadenza fissata al 2031, e un ingaggio da circa 1,3 milioni di euro netti a stagione. Khalaili, presentatosi regolarmente e sorridente al raduno del club belga, attende solo la fumata bianca.

Ma perché l’affare non si sblocca? Approfondendo le dinamiche finanziarie, il problema risiede nelle pretese dell’Union SG, che continua a chiedere 25 milioni di euro. Il Napoli, partito da una base di 15 milioni, è disposto a spingersi verso i 20 milioni con l’inserimento di bonus. La rigidità dei belgi non è un capriccio, ma una necessità contabile: quando acquistarono Khalaili due anni fa, il Maccabi Haifa mantenne una clausola del 15% sulla futura rivendita. Questo significa che una fetta consistente dell’incasso volerà in Israele, costringendo l’Union a tenere il prezzo alto per rientrare degli investimenti fatti finora sul mercato.

Il caso Mario Gila: quanto pesa il 50% del Real Madrid?

Esaminando la situazione della difesa, lo scenario che avvolge Mario Gila è per certi versi speculare, ma con percentuali ancora più impattanti. Il difensore spagnolo ha comunicato alla Lazio la sua volontà: non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e ha espresso totale gradimento per il trasferimento alla corte di Allegri. Manna ha il giocatore in pugno, ma deve fare i conti con il muro eretto da Claudio Lotito.

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Il presidente biancoceleste chiede non meno di 20 milioni di euro. Il motivo? Nell’estate del 2022, Florentino Perez cedette Gila alla Lazio inserendo una clausola “monstre”: il 50% sulla futura rivendita spetta al Real Madrid. In termini pratici, se Lotito vendesse Gila a 20 milioni, ne incasserebbe realmente solo 10. Una condizione che obbliga la Lazio a non fare sconti. Il Napoli, forte della volontà del ragazzo e di una rosa già numericamente competitiva, non ha fretta. Il tempo gioca a favore degli azzurri: più passano le settimane, più la Lazio rischia di ritrovarsi in casa un giocatore scontento e in scadenza ravvicinata.

Quali sono le alternative sugli esterni e la situazione portieri?

Valutando i piani B e le altre zone del campo, Manna non vuole farsi trovare impreparato. Se la pista Khalaili dovesse complicarsi definitivamente, il Napoli ha già bloccato due alternative valide. La prima porta a Firenze, con Dodo che resta un profilo molto apprezzato per la sua spinta offensiva. La seconda è una scommessa di prospettiva: Norton-Cuffy, 22enne esterno inglese del Genoa, che intriga per fisicità e margini di crescita.

Infine, c’è il dossier legato alla porta. Alex Meret è stato confermato come punto fermo, ma le quotazioni di Milinkovic-Savic sono in netto ribasso. Se dovesse arrivare un’offerta congrua, il serbo farà le valigie. A quel punto, il Napoli andrebbe all’assalto di un nuovo numero uno. Il sogno, condiviso con la Juventus, si chiama Guglielmo Vicario: il 29enne del Tottenham gradirebbe il ritorno in Serie A, ma i costi dell’operazione (tra cartellino e ingaggio Premier) impongono riflessioni profonde. L’alternativa più economica e futuribile è Matej Kovar (26 anni), reduce dal Mondiale con la Repubblica Ceca e attualmente in forza al PSV Eindhoven. I contatti per lui potrebbero intensificarsi non appena si definirà il futuro di Milinkovic-Savic.





Il quadro riassuntivo delle trattative principali condotte dal DS Manna per il calciomercato del Napoli:

Tabella 1: Dettagli e ostacoli delle trattative per Khalaili e Gila (Calciomercato Napoli 2026) Obiettivo Mercato Napoli Accordo col Giocatore Richiesta del Club Cedente Clausola Ostacolo (Rivendita) Anan Khalaili (Union SG) ✅ Sì (Contratto fino al 2031 a 1,3 mln) 25 Milioni di euro (Offerta Napoli: 20) ⚠️ 15% a favore del Maccabi Haifa Mario Gila (Lazio) ✅ Sì (No al rinnovo con la Lazio) 20 Milioni di euro 🔴 50% a favore del Real Madrid

Chi sono le alternative per le fasce e i nomi per la porta del Napoli?

Per le fasce piacciono Dodò e Norton-Cuffy. In porta, se parte Milinkovic-Savic, il sogno è Vicario (Tottenham), ma si segue anche Kovar (PSV) reduce dal Mondiale.

Un club ambizioso non può farsi trovare impreparato. Per questo motivo, Manna ha già individuato almeno due o tre opzioni alternative per ogni ruolo. Sulle corsie esterne, qualora l’affare Khalaili dovesse complicarsi definitivamente, resta vivissimo l’interesse per Dodò della Fiorentina, un profilo che per esperienza in Serie A garantirebbe un rendimento immediato. Più in prospettiva, invece, si segue Brooke Norton-Cuffy: l’esterno inglese classe 2004, attualmente in forza al Genoa, piace moltissimo per le sue doti atletiche e i margini di crescita.

L’altro grande dossier aperto sulla scrivania di Castel Volturno riguarda la porta. Alex Meret resta il punto fermo e il titolare designato per la prossima stagione. Tuttavia, le quotazioni di Vanja Milinkovic-Savic sono in netto ribasso: il portiere serbo potrebbe fare le valigie di fronte a un’offerta congrua.

In caso di cessione del vice, il Napoli ha due nomi caldi sul taccuino. Il sogno proibito è Guglielmo Vicario: il ventinovenne del Tottenham gradirebbe un ritorno in Italia, ma i costi dell’operazione sono altissimi e c’è da battere la forte concorrenza della Juventus. L’alternativa più concreta porta in Olanda, precisamente al PSV Eindhoven: piace molto Matej Kovar, ventiseienne reduce dall’esperienza al Mondiale 2026 con la maglia della Repubblica Ceca. I contatti con il suo entourage si intensificheranno non appena il giocatore rientrerà dalle vacanze post-mondiali.

Il riepilogo dei piani B e delle opzioni per la porta monitorate dal Napoli per completare la rosa:

Tabella 2: Alternative per le fasce e obiettivi per la porta (Calciomercato Napoli 2026) Ruolo Ricercato (Napoli) Nome Obiettivo Mercato Club di Appartenenza Status e Note Tecniche Esterno (Alternativa) Dodò Fiorentina Profilo esperto, garanzia per la Serie A. Esterno (Prospettiva) Brooke Norton-Cuffy Genoa Classe 2004, ampi margini di crescita. Portiere (Sogno) Guglielmo Vicario Tottenham Costi elevati, forte concorrenza della Juventus. Portiere (Concreto) Matej Kovar PSV Eindhoven Reduce dal Mondiale 2026, contatti previsti a breve.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA TRAPPOLA DELLE CLAUSOLE DI RIVENDITA. Le trattative per Khalaili e Gila mettono a nudo il vero cancro del calciomercato moderno: le percentuali sulla futura rivendita. Oggi i direttori sportivi non trattano più solo con il club proprietario del cartellino, ma devono fare i conti con i “fantasmi” delle squadre precedenti. Il 50% che il Real Madrid vanta su Gila è una follia finanziaria che blocca il mercato: costringe la Lazio a sparare cifre fuori mercato (20 milioni per un giocatore in scadenza) solo per non rimetterci. Manna sta facendo un lavoro eccellente: blindare la volontà del giocatore è l’unica arma rimasta per scardinare questi meccanismi perversi. Il Napoli ha i conti in ordine e una rosa profonda: aspettare gli ultimi giorni di mercato, quando Lazio e Union SG avranno l’acqua alla gola, potrebbe rivelarsi la mossa vincente per regalare ad Allegri i rinforzi perfetti al giusto prezzo.

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📌 Tutto sul calciomercato del Napoli per Allegri A che punto è la trattativa tra il Napoli e Anan Khalaili? C’è un’intesa totale col giocatore per un contratto fino al 2031 da 1,3 milioni a stagione. L’ostacolo è la richiesta di 25 milioni dell’Union SG, frenata dal 15% di rivendita a favore del Maccabi Haifa. Perché la trattativa per Mario Gila tra Napoli e Lazio è bloccata? Il difensore ha detto sì al Napoli e non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2027. Lotito chiede 20 milioni perché il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Chi sono le alternative del Napoli per le fasce? Se l’affare Khalaili dovesse saltare, il Napoli monitora con attenzione Dodò della Fiorentina (profilo esperto) e il giovane classe 2004 Brooke Norton-Cuffy, attualmente in forza al Genoa. Chi comprerà il Napoli in porta se parte Milinkovic-Savic? Con Meret titolare inamovibile, in caso di cessione del serbo il sogno resta Guglielmo Vicario del Tottenham (su cui c’è la Juve). L’alternativa più concreta è Matej Kovar del PSV Eindhoven.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni riportate in questo articolo riflettono lo stato delle trattative di calciomercato della SSC Napoli. Le cifre relative agli ingaggi (es. 1,3 milioni per Khalaili), alle valutazioni dei cartellini e alle clausole di rivendita (15% Maccabi Haifa, 50% Real Madrid) sono stime basate sulle indiscrezioni della stampa sportiva italiana e non costituiscono dati ufficializzati dai club coinvolti. La partecipazione di Matej Kovar al Mondiale 2026 con la Repubblica Ceca è un dato sportivo verificato. Ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2026.