Blitz Napoli, Manna non si ferma: tre colpi pronti | Ecco chi arriva a Dimaro

Il ritiro di Dimaro non ferma il calciomercato del Napoli. Anzi, lo accelera. Mentre la squadra suda agli ordini di Conte, il ds Giovanni Manna è l'uomo più attivo del Trentino: sempre al telefono, tra una conferenza e l'altra, muove i fili di un mercato che sta per entrare nella sua fase più calda, con tre nuovi acquisti nel mirino.

L'obiettivo è chiaro: definire le operazioni chiave prima della fine del ritiro. E secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, il dirigente azzurro è vicinissimo a sbloccare diverse trattative, sia in entrata che in uscita.

Su quali ruoli sta lavorando Manna per il Napoli?

La strategia del Napoli è precisa. Manna sta lavorando su tre fronti per completare la rosa: un nuovo esterno offensivo, un terzino destro che possa dare il cambio a Di Lorenzo e un nuovo portiere.

Per la porta, il nome in cima alla lista è sempre quello di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino è il profilo individuato per portare centimetri, esperienza e affidabilità tra i pali. I contatti sono costanti, e la sensazione è che si possa arrivare a una chiusura a breve.

A che punto è la trattativa del Napoli per Ndoye?

La priorità per l'attacco resta Dan Ndoye, ma la strada è sempre più in salita. Il Bologna fa muro, non vuole privarsi del suo gioiello e lo ha dimostrato respingendo con forza anche l'assalto del Nottingham Forest. Il Napoli non ha ancora abbandonato la pista, ma sta già valutando le alternative qualora l'affare dovesse definitivamente tramontare.

Asse delle cessioni: Osimhen, Lindstrom e Folorunsho

Parallelamente agli acquisti, Manna sta definendo le uscite. È ormai fatta per il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray, un'operazione che porterà nelle casse del Napoli ben 75 milioni di euro. Anche Michael Folorunsho ha trovato una nuova sistemazione: si trasferisce al Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

Infine, è in dirittura d'arrivo il ritorno in Bundesliga di Jesper Lindstrom. Nelle prossime ore si attende la chiusura definitiva per il suo passaggio al Wolfsburg, completando un trittico di cessioni che garantisce al club azzurro un tesoretto importante da reinvestire.