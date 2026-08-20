Mercato Napoli: Gabriel Jesus, Musso e il domino Lang-Leao

IN SINTESI Ultimi 12 giorni di mercato per il Napoli. L’obiettivo primario in attacco resta Gabriel Jesus (20M all’Arsenal, scoglio ingaggio da 6M netti); le alternative sono Jackson, Zirkzee e Kean. In porta, trattativa con l’Atletico Madrid per Juan Musso in cambio di Milinkovic-Savic. In uscita: Ngonge vicinissimo al Monza (risparmio di 2M a bilancio), mentre la cessione di Noa Lang al Galatasaray dipende dal mancato arrivo in Turchia di Rafael Leao.

Il mercato del Napoli entra nel vivo: l’assalto a Gabriel Jesus, lo scambio per Musso e il domino tra Lang e Leao

Il tempo stringe e le lancette dell’orologio corrono inesorabili verso la chiusura della sessione estiva. Aurelio De Laurentiis, all’alba del ritiro, era stato perentorio: la rosa extralarge ereditata dal biennio precedente doveva essere sfoltita prima di accogliere nuovi innesti. Ora, con i primi esuberi piazzati, il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha il via libera per regalare a Massimiliano Allegri gli ultimi, decisivi tasselli per completare la scacchiera tattica. Gli ultimi dodici giorni di mercato del Napoli si preannunciano come un intricato thriller finanziario, in cui trattative in entrata e in uscita si fondono in un unico, gigantesco domino europeo.

Scheda Dati: Il cruscotto delle trattative della SSC Napoli (Agosto 2026) Calciatore (Ruolo) Squadra Coinvolta Status e Cifre dell’Operazione Gabriel Jesus (ATT) Arsenal FC Cartellino ~20 Mln €. Nodo ingaggio da 6 Mln netti. Juan Musso (POR) Atletico Madrid Possibile scambio con V. Milinkovic-Savic + conguaglio. Cyril Ngonge (ATT) AC Monza Prestito oneroso. Risparmio a bilancio di circa 2 Mln €. Manca il “sì” del giocatore. Noa Lang (ATT) Galatasaray SK Alternativa a Leao per i turchi. Il Napoli attende.

Quanto costa Gabriel Jesus e quali sono le alternative sondate dal Napoli?

L’Arsenal chiede circa 20 milioni, ma pesa l’ingaggio da 6 milioni netti. Le alternative di Manna sono Nicolas Jackson, Joshua Zirkzee e l’idea Moise Kean.

La priorità assoluta per completare l’attacco di Massimiliano Allegri ha un nome e un cognome: Gabriel Jesus. Il brasiliano, escluso da Mikel Arteta anche nel recente Community Shield contro il Manchester City, è ormai un corpo estraneo all’Arsenal. Il suo contratto in scadenza nel 2027 obbliga i londinesi a valutare la cessione definitiva. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, il costo del cartellino non spaventa De Laurentiis: 20 milioni di euro è una cifra ritenuta congrua. L’Everest da scalare è l’ingaggio: 6 milioni di euro netti a stagione. Manna sta sfruttando gli ottimi rapporti sull’asse Napoli-Londra (consolidati dagli affari Badiashile e McTominay) per trovare una quadratura finanziaria sostenibile.

Tuttavia, un club di alto livello non può farsi trovare impreparato. Il Mattino ha svelato il “Piano B” della dirigenza. Sul taccuino di Manna c’è Nicolas Jackson, rientrato al Chelsea dopo che il Bayern Monaco non ha esercitato il riscatto a 65 milioni; c’è Joshua Zirkzee, scivolato indietro nelle gerarchie del Manchester United (ma su cui vigila anche la Juventus); e c’è la pista interna che porta a Moise Kean, per il quale sono stati avviati contatti con la Fiorentina tramite l’intermediazione di Fabio Paratici. Sullo sfondo, per completare il reparto, resta viva l’opzione low-cost Sebastiano Esposito dal Cagliari.

Qual è l’offerta del Napoli all’Atletico Madrid per il portiere Juan Musso?

Il Napoli ha proposto uno scambio inserendo il cartellino di Vanja Milinkovic-Savic più un conguaglio economico per portare l’argentino in azzurro.

La rivoluzione non risparmia i pali. Sebbene Alex Meret sia stato designato titolare per la prima di campionato contro il Genoa a Marassi, la società sta lavorando sotto traccia per rimescolare le gerarchie. L’edizione odierna de La Repubblica conferma una trattativa in fase avanzata con l’Atletico Madrid per Juan Musso.

L’ex portiere di Udinese e Atalanta rappresenta il profilo ideale di affidabilità ed esperienza europea richiesto da Allegri. Per convincere i Colchoneros, Giovanni Manna ha messo sul piatto una formula creativa: uno scambio diretto che vedrebbe Vanja Milinkovic-Savic volare a Madrid, accompagnato da un conguaglio economico a favore degli spagnoli. La palla passa ora alla dirigenza dell’Atletico, che deve valutare l’adeguatezza del portiere serbo come vice-Oblak.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Allegri ha sempre costruito i suoi successi partendo da una difesa di ferro. L’idea di cambiare il secondo portiere (se non addirittura insidiare la titolarità di Meret) a fine agosto dimostra che il tecnico non è pienamente soddisfatto delle garanzie offerte da Milinkovic-Savic. Avere un portiere come Musso, abituato alle pressioni della Serie A e della Champions, alzerebbe drasticamente il livello di sicurezza di tutto il reparto arretrato.

Quanto risparmia il Napoli a bilancio con la cessione di Cyril Ngonge al Monza?

Tra il prestito oneroso (circa 1 milione) e l’ingaggio lordo risparmiato (1,54 milioni annui), l’operazione vale oltre 2 milioni di euro. Manca solo il “sì” del giocatore.

Sul fronte delle uscite, la Gazzetta dello Sport certifica il lavoro chirurgico di Manna per piazzare gli esuberi ereditati dalle passate gestioni. La trattativa con il Monza per Cyril Ngonge è definita in ogni dettaglio tra i due club. Adriano Galliani ha accettato le condizioni poste dal Napoli: prestito oneroso stimato tra i 500mila euro e il milione di euro. L’unico tassello mancante è l’approvazione del belga, che sta prendendo tempo per valutare la destinazione brianzola.

L’impatto di questa operazione sulle casse azzurre è estremamente benefico. Incrociando i dati di Capology, Ngonge pesa a bilancio per circa 1,54 milioni di euro lordi all’anno (circa 1,2 netti più premi). Sommandolo alla cifra del prestito, la sua partenza garantisce al Napoli un risparmio e un incasso combinato di oltre 2 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno vitale per finanziare il mercato in entrata. Resta invece in bilico Lorenzo Lucca: arrivato un anno fa come investimento pesante, oggi è il vice-Hojlund, ma il suo futuro si deciderà negli ultimissimi giorni di mercato in base alle eventuali offerte in arrivo.

In che modo la trattativa del Milan per Leao condiziona la cessione di Noa Lang?

Il Galatasaray ha come priorità assoluta Rafael Leao. Solo se il Milan farà muro definitivo, i turchi vireranno su Noa Lang, bloccando di fatto il mercato azzurro.

Il capolavoro dell’incertezza estiva è l’asse Milano-Napoli-Istanbul. Il mercato degli attaccanti azzurri, e di conseguenza l’assalto a Gabriel Jesus, è ostaggio di un incredibile effetto domino internazionale. Il protagonista indiretto è Rafael Leao. Il Galatasaray, dopo i tentativi falliti in Inghilterra, ha messo il fuoriclasse portoghese in cima alla lista dei desideri, pur scontrandosi con le altissime pretese del Milan (che chiede oltre 40 milioni).

Cosa c’entra il Napoli? C’entra eccome. Il club turco ha individuato in Noa Lang la perfetta e immediata “seconda scelta”. L’esterno olandese, che non ha convinto né Antonio Conte in passato né Massimiliano Allegri oggi, è l’indiziato numero uno per lasciare Castel Volturno. Ma i turchi premeranno il grilletto per Lang solo nel momento in cui la pista Leao tramonterà definitivamente. Manna è costretto ad assistere a questa partita a scacchi da spettatore interessato, consapevole che senza l’incasso derivante dall’olandese, l’operazione Gabriel Jesus rischia di rimanere un bellissimo sogno di fine estate.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Siamo nella fase nevralgica del mercato, quella in cui i direttori sportivi si giocano la faccia e i bilanci. Giovanni Manna sta operando con il bisturi. Sostituire Milinkovic-Savic con Musso sarebbe un colpo di rara intelligenza calcistica: l’argentino porta leadership ed esplosività, qualità che a questo Napoli in ricostruzione servono come il pane. Ma è in attacco che si decide la stagione. Legarsi mani e piedi all’effetto domino Leao-Lang è pericoloso. Il Napoli non può permettersi di arrivare al 30 agosto con l’olandese in rosa e senza i fondi per chiudere Gabriel Jesus o, nella peggiore delle ipotesi, Zirkzee. L’incertezza di Ngonge nell’accettare Monza è un altro segnale della tossicità lasciata in eredità dai contratti passati. De Laurentiis dovrà probabilmente fare un piccolo sforzo in anticipo per non rischiare di lasciare Allegri con il cerino in mano a settembre.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il Napoli ha l’accordo col Monza per il prestito di Ngonge, che farà risparmiare 2 milioni di euro.

L’Arsenal valuta Gabriel Jesus circa 20 milioni, ma il suo ingaggio da 6 milioni netti frena l’affare.

Il Napoli ha proposto all’Atletico Madrid lo scambio tra Milinkovic-Savic e Juan Musso. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’assalto del Galatasaray a Noa Lang, subordinato al fallimento della trattativa per Rafael Leao.

Le piste alternative in attacco in caso di mancato accordo con Jesus (Jackson, Zirkzee, Kean).

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Il presente dossier di mercato aggrega le indiscrezioni pubblicate dalle principali testate nazionali in data odierna. L’offerta di scambio Musso-Milinkovic Savic è stata riportata da La Repubblica. Le cifre della trattativa per Gabriel Jesus (20 milioni di cartellino e 6 netti di ingaggio) e il retroscena Lang-Leao sono tratti dal Corriere dello Sport. La chiusura dell’accordo tra Napoli e Monza per Ngonge è stata svelata dalla Gazzetta dello Sport, mentre l’impatto a bilancio (1,54 milioni di ingaggio lordo) è stato calcolato incrociando i database finanziari di Capology.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 20 Agosto 2026.

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