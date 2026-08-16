Chi è Martinelli e come giocherebbe nel Napoli di Allegri

IN SINTESI L’agente di Gabriel Martinelli (25 anni, in scadenza 2027 con l’Arsenal) ha sondato il Napoli. Il brasiliano, valutato 40,2 milioni, ha vissuto un’annata divisa in due: 1 solo gol in Premier League, ma ben 6 reti nella Champions League 25/26. Per portarlo alla corte di Massimiliano Allegri servono cessioni eccellenti (Lang o Ngonge) e un grande sforzo sull’ingaggio.

Chi è Gabriel Martinelli e perché il suo nome è legato al Napoli

Gabriel Martinelli è un esterno offensivo brasiliano di 25 anni, in scadenza di contratto con l’Arsenal nel 2027, il cui nome è stato accostato al Napoli nelle ultime ore come possibile colpo per l’attacco di Antonio Conte, sebbene Fabrizio Romano non abbia confermato una trattativa concreta.

Nato il 18 giugno 2001 a Guarulhos, Martinelli è cresciuto calcisticamente nel Corinthians prima di essere scoperto e portato in Europa dall’Arsenal nel 2019, quando era ancora un adolescente semi-sconosciuto al grande pubblico internazionale.

Oggi rappresenta un profilo completamente diverso: un giocatore con oltre 278 presenze e 62 gol in tutte le competizioni con i Gunners, secondo i dati aggiornati al 30 maggio 2026, e con una nazionale brasiliana che lo considera una pedina fissa del proprio attacco.

Il suo accostamento al Napoli, riportato da diverse fonti italiane tra il 15 e il 16 agosto 2026, nasce da un sondaggio dell’agente italiano che cura i suoi interessi per la Serie A, ma resta ancora privo di conferme ufficiali da parte di Napoli, Arsenal e dell’entourage del calciatore.

🚨 Nonostante le smentite di rito, é assolutamente confermato il contatto tra il Napoli e chi si sta occupando di Gabriel Martinelli. Un sondaggio esplorativo volto a comprendere l’eventuale fattibilità dell’operazione per l’attaccante dell’Arsenal. Martinelli ha rifiutato il… https://t.co/i1UxHEeCXa — Gianluigi Longari (@Glongari) August 16, 2026

Quali sono i dati reali sul rendimento di Martinelli nella stagione 2025/26

Nella stagione 2025/26 Martinelli ha vissuto un rendimento a due facce: modesto in Premier League, con appena un gol in 30 presenze, ma decisamente più incisivo in Champions League, dove ha segnato sei reti in tredici-quattordici partite.

In Premier League, il brasiliano ha totalizzato 30 presenze, ma solamente 11 volte da titolare, per un minutaggio complessivo di circa 1.072 minuti. In queste apparizioni ha realizzato un solo gol e quattro assist, un dato nettamente inferiore alle sue stagioni migliori in maglia Arsenal.

Il rating medio secondo FotMob si è fermato a 6,53, un valore che fotografa un’annata di consolidamento più che di crescita, complicata dalla forte concorrenza nel reparto offensivo dei Gunners.

In Champions League, invece, Martinelli ha offerto una versione completamente diversa di sé: secondo i dati UEFA, ha giocato 13 partite per 663 minuti, segnando sei gol e fornendo due assist, con una precisione nei passaggi del 90,54 per cento e ben 19 tiri totali nella competizione.

Questo scarto tra campionato e coppa europea è il dato più interessante da analizzare per il Napoli: significa che Martinelli, quando la posta in gioco cresce, alza sensibilmente il proprio livello prestazionale, mentre nella gestione ordinaria della stagione inglese ha faticato a trovare continuità di impiego e di rendimento realizzativo.

Scheda Dati: Profilo anagrafico e valutazioni di mercato di Gabriel Martinelli Nome, Età e Nazionalità Gabriel Teodoro Martinelli Silva – 25 anni – Brasile Ruolo e Piede Preferito Esterno Offensivo / Ala Sinistra – Destro Club Proprietario e Scadenza Arsenal FC – Scadenza 30 Giugno 2027 Valore di Mercato (FotMob) 40,2 Milioni di euro

Perché il rendimento in Premier League di Martinelli è calato

Il calo di Martinelli in Premier League nel 2025/26 è legato principalmente alla riduzione del suo ruolo da titolare fisso a alternativa tattica, con solo 11 presenze dall’inizio su 30 totali disputate.

RotoWire, analizzando la stagione dei Gunners, sottolinea come il suo ruolo si sia progressivamente ridimensionato nel corso dell’annata, complice l’affermazione di altri interpreti nel tridente offensivo di Arsenal e la scelta dello staff tecnico di alternare maggiormente gli esterni.

Non bisogna sottovalutare che un solo gol in 30 presenze rappresenta un rendimento realizzativo molto lontano dagli standard che avevano reso Martinelli uno dei giovani più promettenti della Premier League nelle stagioni precedenti, quando arrivò anche a cifre in doppia cifra.

Tuttavia, analizzando nel dettaglio i numeri europei, emerge che il talento tecnico e la capacità di incidere nelle partite ad alta intensità non sono affatto scomparsi, ma si sono semplicemente manifestati con meno frequenza nel contesto della Premier League, forse anche per un adattamento tattico diverso richiesto dall’Arsenal internamente.

Come potrebbe inserirsi Martinelli nel Napoli di Allegri

Nel Napoli di Massimiliano Allegri, che ha scelto il 4-3-3 come modulo base con possibili varianti 4-2-3-1, Martinelli potrebbe essere impiegato come esterno alto d’attacco, in un reparto offensivo che già conta su Politano, Neres e Alisson Santos.

Allegri ha impostato la propria idea tattica sul 4-3-3, con Lobotka playmaker basso, De Bruyne libero da eccessivi compiti di copertura e ampiezza garantita dagli esterni offensivi; una struttura che punta su solidità difensiva, gestione dei momenti e rapide verticalizzazioni piuttosto che su un pressing asfissiante costante.

Di conseguenza, un ipotetico inserimento di Martinelli si scontrerebbe con una concorrenza già numerosa sulle corsie offensive: il tecnico livornese può contare su Politano a destra e su un ventaglio di soluzioni a sinistra tra Neres, Alisson Santos e Lang, secondo le probabili formazioni circolate finora.

Va sottolineato che Allegri, nella sua storia tecnica, ha sempre privilegiato esterni capaci di rientrare sul piede debole e di attaccare la profondità in transizione, più che ali pure da uno contro uno prolungato: un profilo compatibile con le caratteristiche di rapidità e imprevedibilità di Martinelli, ma che richiederebbe un adattamento tattico specifico.

Analizzando nel dettaglio i dati Champions League 2025/26 di Martinelli, con sei gol in appena tredici presenze, il suo rendimento nelle partite ad alta intensità internazionale coincide con l’obiettivo prioritario di Allegri al Napoli: garantire equilibrio in campionato e massimizzare il rendimento nelle notti europee, dove la squadra sarà nuovamente coinvolta in Champions League.

Non bisogna sottovalutare, tuttavia, che il modulo di Allegri lascia meno spazio a un’ala offensiva pura rispetto ad altri sistemi: se il tecnico virasse sul 4-2-3-1, Martinelli potrebbe agire da esterno alto in un tridente dietro la prima punta, mentre in un eventuale 3-5-2 il suo utilizzo naturale sarebbe più complesso, richiedendo un adattamento come quinto di centrocampo offensivo.

Scheda Dati: Il paradosso statistico di Martinelli (Dati Opta, FotMob, UEFA) Competizione 2025/26 Presenze (Tit) Minuti Gol Assist Premier League 30 (11) 1.072 1 4 Champions League 13 / 14* 663 6 2

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Se c’è una cosa che Massimiliano Allegri apprezza, è la fame di riscatto unita al pedigree europeo. Il tecnico azzurro cerca giocatori in grado di reggere l’urto emotivo della Champions League, dove il Napoli sarà grande protagonista. Un Martinelli ferito nell’orgoglio dalla Premier League, ma ancora dominante in Europa, potrebbe rappresentare la scommessa perfetta per incendiare la fascia sinistra del Maradona.

Quanto potrebbe costare l’operazione Martinelli per le casse del Napoli?

Il valore del giocatore è stimato in 40,2 milioni (FotMob). L’elevato ingaggio garantito dall’Arsenal rende l’operazione vincolata a cessioni dolorose come quella di Noa Lang.

L’ultimo scoglio, forse il più insormontabile, è quello finanziario. Secondo gli algoritmi di FotMob, il valore di mercato attuale di Gabriel Martinelli sfiora i 40,2 milioni di euro. Una valutazione che rende la trattativa proibitiva senza un incasso preventivo. Non esistono ancora cifre relative a un’offerta ufficiale del Napoli; l’unico benchmark di mercato noto è il presunto interessamento dei turchi del Galatasaray, spintisi fino a una proposta di 45 milioni di euro.

Per finanziare un esborso di tale portata (che include anche lo “stipendio internazionale” garantito attualmente dall’Arsenal), il club di Aurelio De Laurentiis dovrebbe sacrificare almeno uno o due pezzi pregiati della trequarti. I nomi di Noa Lang e Cyril Ngonge sono quelli maggiormente indiziati nelle ultime ricostruzioni di mercato. Acquistare Martinelli significherebbe stravolgere la rosa non solo tatticamente, ma soprattutto a livello di bilancio societario.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Il nome di Gabriel Martinelli stuzzica la fantasia dei tifosi, ed è innegabile che i suoi numeri in Champions League siano da “fuoricategoria”. Tuttavia, bisogna guardare in faccia la realtà economica e tattica. Spendere 40 milioni di euro per un giocatore che nell’ultimo anno solare ha segnato un solo gol nel suo campionato nazionale è un rischio che il Napoli, solitamente attentissimo alle plusvalenze, non è abituato a correre. Inoltre, aggiungere un altro esterno sinistro (destro di piede) in una rosa che conta già Alisson Santos, Neres e Lang rischia di creare malumori nello spogliatoio. L’affare ha senso solo se Manna riuscirà prima a piazzare gli esuberi a peso d’oro e se l’Arsenal aprirà alla formula del prestito, ipotesi al momento assai remota.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il valore di mercato di Martinelli è stimato intorno ai 40,2 milioni di euro.

Nella Premier 25/26 ha deluso (1 gol), ma ha brillato in Champions League (6 gol).

Nel 4-3-3 di Allegri, il suo ruolo naturale (ala sinistra) è già occupato da Neres, Santos e Lang. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’eventuale presentazione di un’offerta ufficiale da parte del Napoli all’Arsenal.

Le cessioni di Lang o Ngonge per finanziare l’esborso economico e alleggerire il monte ingaggi.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le statistiche riportate in questo articolo sono state aggregate consultando tre diverse piattaforme (Opta, FotMob e i database ufficiali UEFA). Si precisa che vi è una lieve discordanza sulle presenze di Gabriel Martinelli nella UEFA Champions League 2025/26: il database UEFA registra 13 partite e 663 minuti, mentre FootyStats ne indica 14 per un totale di 668 minuti. Il dato dei 6 gol realizzati nella competizione è, invece, univoco. I riferimenti all’interessamento del Napoli derivano da indiscrezioni giornalistiche non ancora confermate da offerte ufficiali.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 16 Agosto 2026.

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