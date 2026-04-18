Napoli-Lazio, la mossa di Conte: Anguissa in panchina, Alisson Santos titolare per ritrovare il cambio di passo

📋 In Sintesi Napoli-Lazio è in programma sabato 18 aprile 2026 alle 18:00 allo Stadio Maradona, valida per la 33ª giornata di Serie A. Dopo il pareggio di Parma, Antonio Conte è orientato a cambiare: Alisson Santos titolare sulla trequarti, Anguissa in panchina con McTominay che scala in mediana, e Sam Beukema titolare in difesa al posto di Juan Jesus. La Lazio di Maurizio Sarri arriva con tre vittorie consecutive al Maradona negli ultimi tre anni. Il Napoli è secondo in classifica con 66 punti, a -12 dall’Inter capolista, e deve difendersi dal Milan (63). La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN e sul canale satellitare DAZN 1 (214 Sky).

Quali sono le probabili formazioni di Napoli-Lazio del 18 aprile 2026 e chi gioca titolare tra Alisson Santos, Anguissa e Beukema? Dove vederla in tv?

Il pareggio di Parma ha lasciato il segno. Non solo nel punteggio — 1-1, con l’Inter che si è portata a dodici punti di vantaggio — ma nelle scelte che Antonio Conte si porta dietro da quel pomeriggio al Tardini. Qualcosa non ha funzionato nell’equilibrio dei “Fab 4”, e il tecnico salentino ha già deciso dove intervenire con il bisturi.

Sabato 18 aprile alle 18:00, al Maradona, arriva la Lazio di Maurizio Sarri — l’uomo che il Napoli lo ha allenato nel triennio 2015-2018 e che ora torna in casa azzurra con un dato scomodo in tasca: tre vittorie consecutive a Fuorigrotta negli ultimi tre anni. Non esattamente la partita ideale per sperimentare, eppure Conte è disposto a rivoluzionare la spina dorsale della squadra.

Quali sono le probabili formazioni di Napoli e Lazio?

Antonio Conte schiererà il Napoli col 3-4-2-1: Alisson Santos titolare sulla trequarti con De Bruyne, McTominay in mediana al posto di Anguissa e Beukema in difesa. La Lazio di Sarri risponde col 4-3-3: Isaksen favorito nel tridente con Dia e Zaccagni, emergenza in porta con Motta titolare.

Squadra Modulo Probabile Formazione (Titolari) Napoli 3-4-2-1 Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; A. Santos, De Bruyne; Hojlund. Lazio 4-3-3 Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Le indicazioni emerse nell’ultimo allenamento tecnico-tattico delineano un nuovo volto per gli azzurri. Le scelte definitive arriveranno dopo la rifinitura mattutina, ma il piano di Conte è chiaro: un restyling mirato, senza stravolgimenti strutturali, ma con interventi puntuali per ritrovare brillantezza.

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Perché Anguissa va in panchina contro la Lazio e cosa cambia con McTominay?

Frank Anguissa andrà in panchina perché è apparso appesantito e fuori ritmo nelle ultime uscite. Con il camerunense fuori, Scott McTominay scalerà in mediana accanto a Lobotka, liberando così il posto sulla trequarti per gli strappi e l’imprevedibilità di Alisson Santos.

Il lungo stop di Anguissa si sta traducendo in un rientro a ritmo ridotto. Il vero Anguissa non è quello che si è visto nelle ultime settimane: compassato, in ritardo sulle seconde palle, poco dinamico. Conte lo sa e ha deciso di dargli riposo, evitando di esporlo a brutte figure contro il palleggio rapido della mediana laziale.

Il movimento a catena che ne deriva è quello che potrebbe sbloccare la fase offensiva del Napoli: McTominay in mediana significa maggiore copertura del campo e inserimenti da dietro, mentre Alisson Santos libero sulla trequarti significa imprevedibilità e la capacità di saltare l’uomo che nelle ultime uscite era mancata.

Perché Beukema torna titolare in Napoli-Lazio e quali sono i suoi dati?

Sam Beukema è in vantaggio su Juan Jesus per una maglia da titolare in difesa. L’olandese ha disputato 1.373 minuti stagionali con zero errori decisivi, il 91% di passaggi riusciti, 1,90 duelli aerei vinti ogni 90 minuti e soli 2 cartellini gialli.

Le critiche nei suoi confronti durante la stagione non hanno trovato supporto nei numeri. Beukema non è stato un flop e non è stato strapagato: è un difensore solido, tra i migliori nel suo ruolo in Serie A, che ha pagato la concorrenza e gli infortuni altrui in termini di minutaggio.

La sua percentuale di passaggi riusciti (91%) è superiore a quella di top player come Bastoni. Il dato sui duelli aerei vinti è tra i migliori del reparto difensivo azzurro. Contro la Lazio, con un attaccante mobile come Dia e i palloni lunghi che Sarri concede spesso alle squadre avversarie, la sua presenza fisica e la sua pulizia in uscita faranno la differenza.

Quali sono i precedenti di Napoli-Lazio al Maradona?

La Lazio ha vinto le ultime tre partite consecutive al Maradona: nel 2022-23 con Vecino, nel 2023-24 (2-1) e nell’ultima stagione con il gol di Isaksen. Prima di questa striscia negativa, il Napoli aveva dominato i precedenti con 13 vittorie in 16 sfide.

Il dato va contestualizzato ma non minimizzato. Fino alla stagione dello Scudetto con Spalletti, il bilancio era nettamente favorevole agli azzurri. Poi qualcosa si è inceppato contro il palleggio sarriano.

⚠️ Il Dato Scomodo Il Napoli non perde al Maradona dall’8 dicembre 2024 — quando fu proprio la Lazio a imporsi con Isaksen. Quella striscia interna positiva è la buona notizia. Quella cattiva è che la Lazio è la squadra che ha interrotto l’ultima serie positiva azzurra in casa e che a Fuorigrotta, negli ultimi tre anni, non ha mai perso.

Qual è la classifica del Napoli e cosa serve per il secondo posto?

Il Napoli è secondo in classifica con 66 punti in 32 partite, a -12 dall’Inter capolista (78 punti). Il sogno Scudetto è matematicamente quasi impossibile, ma gli azzurri devono difendere il secondo posto dal Milan, attualmente terzo a quota 63 punti.

Pos Squadra Pt G V N P 1 Inter 78 33 25 3 5 2 Napoli 66 32 20 6 6 3 Milan 63 32 18 9 5 4 Juventus 60 32 17 9 6

Il secondo posto dista tre punti dal Milan e sei dalla Juventus. Con sei partite da giocare il margine c’è ma non è ampio. Una sconfitta contro la Lazio rimetterebbe tutto in discussione anche nella corsa ai milioni garantiti dalla qualificazione in Champions League.

Dove vedere Napoli-Lazio in tv e streaming il 18 aprile 2026?

Napoli-Lazio del 18 aprile 2026 alle 18:00 sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva sull’app di DAZN. Per gli abbonati Sky che hanno attivato l’opzione, il match sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN 1 (canale 214).

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo CONTE HA CAPITO CHE IL PROBLEMA NON È LA QUALITÀ DEI FAB FOUR — È LA LORO COABITAZIONE Mettere Alisson Santos titolare e spostare McTominay in mediana non è una scelta dettata dall’emergenza — è una scelta tattica precisa. Conte ha visto che i Fab Four insieme rendono il Napoli prevedibile: De Bruyne e McTominay si pestano i piedi, Anguissa non è ancora in forma, e Lobotka finisce per fare il lavoro di due giocatori invece di uno. Alisson Santos titolare contro la Lazio è il banco di prova che dirà molto sul finale di stagione azzurro. Se funziona — se la sua imprevedibilità apre spazi che i Fab Four non riuscivano ad aprire — Conte potrebbe trovarsi con un dilemma piacevole: un titolare che funziona meglio del giocatore che doveva sostituire. Se non funziona, la panchina contro la Lazio rimane un episodio isolato. Sabato alle 18:00 si saprà.

📌 Domande frequenti su Napoli-Lazio del 18 aprile 2026 Quali sono le probabili formazioni di Napoli e Lazio? Antonio Conte schiererà il Napoli col 3-4-2-1: Alisson Santos titolare sulla trequarti con De Bruyne, McTominay in mediana al posto di Anguissa e Beukema in difesa. La Lazio di Sarri risponde col 4-3-3: Isaksen favorito nel tridente con Dia e Zaccagni, emergenza in porta con Motta titolare. Perché Anguissa va in panchina contro la Lazio e cosa cambia con McTominay? Frank Anguissa andrà in panchina perché è apparso appesantito e fuori ritmo nelle ultime uscite. Con il camerunense fuori, Scott McTominay scalerà in mediana accanto a Lobotka, liberando così il posto sulla trequarti per gli strappi e l’imprevedibilità di Alisson Santos. Perché Beukema torna titolare in Napoli-Lazio e quali sono i suoi dati? Sam Beukema è in vantaggio su Juan Jesus per una maglia da titolare in difesa. L’olandese ha disputato 1.373 minuti stagionali con zero errori decisivi, il 91% di passaggi riusciti, 1,90 duelli aerei vinti ogni 90 minuti e soli 2 cartellini gialli. Quali sono i precedenti di Napoli-Lazio al Maradona? La Lazio ha vinto le ultime tre partite consecutive al Maradona: nel 2022-23 con Vecino, nel 2023-24 (2-1) e nell’ultima stagione con il gol di Isaksen. Prima di questa striscia negativa, il Napoli aveva dominato i precedenti con 13 vittorie in 16 sfide. Qual è la classifica del Napoli e cosa serve per il secondo posto? Il Napoli è secondo in classifica con 66 punti in 32 partite, a -12 dall’Inter capolista (78 punti). Il sogno Scudetto è matematicamente quasi impossibile, ma gli azzurri devono difendere il secondo posto dal Milan, attualmente terzo a quota 63 punti. Dove vedere Napoli-Lazio in tv e streaming il 18 aprile 2026? Napoli-Lazio del 18 aprile 2026 alle 18:00 sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva sull’app di DAZN. Per gli abbonati Sky che hanno attivato l’opzione, il match sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN 1 (canale 214).

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le probabili formazioni sono tratte dalle indicazioni della Gazzetta dello Sport e dagli allenamenti di Castel Volturno del 16-17 aprile 2026. Le scelte definitive arriveranno dopo la rifinitura. I dati statistici su Beukema sono verificabili sul database ufficiale della Lega Serie A. La classifica è aggiornata alla 33ª giornata secondo Sky Sport. I precedenti Napoli-Lazio sono verificabili su Transfermarkt e negli archivi della Lega Serie A.

Ultimo aggiornamento: 18 aprile 2026.