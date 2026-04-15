Alisson Santos vuole una maglia da titolare contro la Lazio. Il Jolly di Conte non è solo uno spaccapartite

📋 In Sintesi Alisson Santos è il grande interrogativo tattico di Antonio Conte in vista di Napoli-Lazio, in programma sabato 18 aprile alle 18:00. Il brasiliano arriva dalla migliore prestazione individuale di Parma-Napoli: cinque tiri totali, primo nella classifica del Tardini, pur partendo dalla panchina. Un rendimento che racconta la sua capacità di accendere la luce in ogni frangente. In stagione ha già firmato i gol decisivi contro Roma e Torino e ha servito l’assist no-look per Olivera contro il Milan. Sul fronte mercato il futuro è tracciato: il Napoli lo riscatterà dallo Sporting Lisbona per 16,5 milioni. L’operazione firmata da Manna a gennaio (prestito oneroso da 3,5 milioni con opzione di acquisto) si è rivelata uno dei migliori affari dell’anno.

Alisson Santos giocherà titolare in Napoli-Lazio del 18 aprile 2026? Qual è il suo impatto sulla stagione del Napoli e quanto costerà il riscatto dallo Sporting Lisbona?

C’è un momento preciso in cui Parma-Napoli ha cambiato faccia. Non con un gol, non con un assist, ma con un cambio che ha spostato l’asse della partita. Quando Alisson Santos si è sistemato a sinistra tra Spinazzola e Hojlund, con De Bruyne alla sua destra e Lobo e Olivera a coprirgli le spalle, il Tardini ha sentito che qualcosa stava per succedere.

Non è successo in termini di gol, ma è successo tutto il resto: un assedio quasi solitario all’area avversaria che racconta meglio di qualsiasi statistica chi è diventato il brasiliano in questi mesi a Napoli. Ora la domanda è quella che tiene banco a Castel Volturno in questi tre giorni che separano gli azzurri dalla Lazio: gioca dall’inizio sabato 18 aprile, oppure Conte lo conserva come prima freccia dalla panchina?



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Perché Alisson Santos è stato il migliore in campo a Parma nonostante non abbia segnato?

A Parma, Alisson Santos ha totalizzato cinque tiri complessivi — il dato più alto tra tutti i giocatori in campo al Tardini — pur entrando a gara in corso. Questo rendimento statistico dimostra come il brasiliano riesca a creare sistematicamente pericoli e squilibri nelle difese avversarie.

La statistica dei cinque tiri in una partita in cui è entrato dalla panchina è il numero che racconta meglio di tutto il resto cosa rappresenta Alisson Santos nel Napoli di Conte. Non è un finalizzatore puro, non è un assistman classico: è un giocatore che cambia la geometria della partita, che costringe i difensori a scelte che non avrebbero altrimenti considerato.

A testa bassa, puntando sempre l’avversario, l’area e la porta. Con meno tempo a disposizione di molti suoi compagni, incide decisamente di più. È la sintesi di una serata che non ha prodotto gol ma che ha prodotto qualcosa di altrettanto prezioso: la certezza che quando Alisson entra, la luce si accende per tutta la squadra.

Quanti gol ha segnato Alisson Santos con il Napoli e qual è stato il suo impatto stagionale?

Alisson Santos ha segnato due gol decisivi in Serie A contro Roma e Torino. Ha inoltre fornito un assist fondamentale per Olivera nella sfida contro il Milan. Questi tre contributi diretti certificano l’impatto devastante del brasiliano nei momenti cruciali della stagione del Napoli.

Il gol al debutto contro la Roma è stato quello che ha subito fatto capire che il colpo di Manna non era di riempimento. Poi il bis contro il Torino, altro momento in cui la partita aveva bisogno di qualcuno che la decidesse. E nel mezzo, la sfida contro il Milan, illuminata dal no-look per Olivera che ha innescato Politano.

Sono gesti da giocatore di strada, istintivi, che solo chi si diverte davvero in campo può produrre nei momenti di pressione agonistica. Tre contributi diretti in quattro mesi, tutti pesanti. Non male per un talento che in Portogallo, allo Sporting Lisbona, non aveva mai giocato titolare in campionato.

Alisson Santos giocherà titolare in Napoli-Lazio del 18 aprile 2026?

La decisione di Antonio Conte non è ancora ufficiale. Alisson Santos è un forte candidato per una maglia da titolare contro la Lazio viste le recenti prestazioni, ma il rientro degli attaccanti titolari potrebbe spingere l’allenatore a utilizzarlo nuovamente come prima arma dalla panchina.

Il dilemma di Conte è quello che qualsiasi allenatore vorrebbe avere: un giocatore che funziona talmente bene come jolly da far venire il dubbio che potrebbe funzionare ancora meglio dal primo minuto. Il brasiliano si diverte in campo ed è esattamente questo il suo punto di forza e il suo limite tattico.

Quando è libero di esprimersi tende a strafare, a cercare la giocata impossibile. Da titolare, con novanta minuti davanti, quella tendenza andrebbe gestita diversamente rispetto a trenta minuti di pura energia sprigionata subentrando. Conte ci penserà: ha pochi giorni per decidere le sorti della trequarti in vista dell’incrocio contro i biancocelesti.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL VERO LUSSO DI CONTE NON È AVERLO IN CAMPO — È AVERLO IN PANCHINA Alisson Santos titolare contro la Lazio è una scelta legittima e comprensibile. Ma il vero vantaggio competitivo che il brasiliano offre al Napoli in questo finale di stagione è un altro: essere l’uomo che cambia le partite quando sono bloccate, quando la difesa avversaria si è organizzata, quando i titolari hanno già consumato le loro energie migliori. Con sei partite da qui alla fine e ogni punto che pesa come un macigno, avere in panchina un giocatore capace di spaccare le partite nei finali è un lusso che poche squadre in Serie A possono permettersi. Conte lo sa. Ed è probabilmente per questo che, nonostante le cinque conclusioni di Parma, la tentazione di tenerlo come prima freccia è ancora molto forte. Se dovesse partire dalla panchina sabato, non sarà una bocciatura, ma una mossa strategica per vincere la partita nell’ultima mezz’ora.

Quanto costerà il riscatto di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona e perché è già deciso?

Il Napoli riscatterà Alisson Santos dallo Sporting Lisbona per un costo totale di 20 milioni di euro. L’operazione chiusa a gennaio da Giovanni Manna prevede un prestito oneroso di 3,5 milioni a cui si sommeranno i 16,5 milioni pattuiti per l’opzione di acquisto definitiva.

Quella di Alisson Santos è una delle operazioni di mercato più riuscite della gestione Manna. A gennaio, con il mercato in chiusura, l’emergenza in attacco e il vincolo del principio del saldo zero che limitava le opzioni disponibili, il direttore sportivo del Napoli ha trovato una soluzione last minute che si è rivelata magistrale.

La struttura finanziaria (prestito oneroso a 3,5 milioni e opzione di acquisto fissata a 16,5) ha permesso di portare in Italia un talento senza impattare immediatamente sul bilancio, valutandolo in corso d’opera. La valutazione, oggi, è più che positiva: il riscatto è una formalità già decisa dalle stanze dei bottoni di Castel Volturno.



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Il punto completo sul budget e il mercato del Napoli per il terzo anno di Conte

Dettaglio Affare Valore / Club Club di Provenienza Sporting Lisbona Costo Prestito Oneroso (Gennaio 2026) 3,5 Milioni di Euro Cifra Diritto di Riscatto (Estate 2026) 16,5 Milioni di Euro Valore Complessivo Operazione 20 Milioni di Euro Status Attuale Riscatto Già Deciso dal Napoli

📌 Domande frequenti su Alisson Santos e Napoli-Lazio Perché Alisson Santos è stato il migliore in campo a Parma nonostante non abbia segnato? A Parma, Alisson Santos ha totalizzato cinque tiri complessivi — il dato più alto tra tutti i giocatori in campo al Tardini — pur entrando a gara in corso. Questo rendimento statistico dimostra come il brasiliano riesca a creare sistematicamente pericoli e squilibri nelle difese avversarie. Quanti gol ha segnato Alisson Santos con il Napoli e qual è stato il suo impatto stagionale? Alisson Santos ha segnato due gol decisivi in Serie A contro Roma e Torino. Ha inoltre fornito un assist fondamentale per Olivera nella sfida contro il Milan. Questi tre contributi diretti certificano l’impatto devastante del brasiliano nei momenti cruciali della stagione del Napoli. Alisson Santos giocherà titolare in Napoli-Lazio del 18 aprile 2026? La decisione di Antonio Conte non è ancora ufficiale. Alisson Santos è un forte candidato per una maglia da titolare contro la Lazio viste le recenti prestazioni, ma il rientro dei quattro attaccanti titolari potrebbe spingere l’allenatore a utilizzarlo nuovamente come prima arma dalla panchina. Quanto costerà il riscatto di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona e perché è già deciso? Il Napoli riscatterà Alisson Santos dallo Sporting Lisbona per un costo totale di 20 milioni di euro. L’operazione chiusa a gennaio da Giovanni Manna prevede un prestito oneroso di 3,5 milioni a cui si sommeranno i 16,5 milioni pattuiti per l’opzione di acquisto definitiva.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati statistici sulle conclusioni di Alisson Santos in Parma-Napoli sono tratti dai report ufficiali della Lega Serie A. Le informazioni sulle cifre del prestito oneroso (3,5 mln) e del riscatto a 16,5 mln dallo Sporting Lisbona sono pubbliche e verificabili sui database specializzati come Transfermarkt e sulle testate di settore come Corriere dello Sport. L’analisi tattica (“Il Punto di Vista”) rappresenta un contenuto editoriale originale. Napoli-Lazio è in programma sabato 18 aprile 2026 alle 18:00.

Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2026.



