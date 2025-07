De Maggio, annuncio a sorpresa: "Il Napoli ha preso Lucca" | E svela il piano: arriva anche Nunez

Una bomba di mercato sganciata in diretta radiofonica, di quelle che possono cambiare completamente la percezione delle strategie di un club. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli avrebbe di fatto già chiuso il suo primo colpo per il centro dell'attacco. Ma la notizia, già di per sé importantissima, è solo l'inizio di uno scenario ancora più clamoroso: l'arrivo del primo bomber non escluderebbe affatto il secondo.

"Sono convinto: il Napoli ha già preso Lucca"

Durante la trasmissione 'Radio Goal', De Maggio ha usato parole che non lasciano spazio a interpretazioni: "Sono convinto di quello che dico. Il Napoli ha già preso Lorenzo Lucca e a breve lo ufficializzerà". Un'affermazione netta che posiziona il centravanti dell'Udinese come il prossimo rinforzo per l'attacco di Antonio Conte. L'operazione, secondo le indiscrezioni, sarebbe in dirittura d'arrivo nonostante la forbice tra la richiesta dell'Udinese (40 milioni) e l'offerta del Napoli (33 milioni bonus inclusi). La volontà di Manna di anticipare la concorrenza, su tutti il Milan, sarebbe stata decisiva.

Il piano che fa sognare i tifosi: Lucca e Nunez insieme

Ma è la seconda parte della rivelazione di De Maggio a infiammare la piazza. L'arrivo di Lucca non sarebbe un'alternativa al grande colpo, ma un tassello di un piano più ampio. "Ma non si fermerebbe solo all'arrivo del centravanti dell'Udinese", ha continuato il giornalista. "Perché con la cessione di Victor Osimhen arriverebbero due attaccanti. Inoltre con la partenza di Giacomo Raspadori, che piace moltissimo al Marsiglia di De Zerbi, arriverebbe insieme a Nunez".

Uno scenario da sogno: non più Lucca O Nunez, ma Lucca E Nunez. Un doppio acquisto che andrebbe a ridisegnare completamente la potenza di fuoco a disposizione di Conte, finanziato dalle cessioni programmate di Osimhen e Raspadori. Un'operazione che doterebbe il Napoli di un attacco stellare, con Lukaku, il top player internazionale Nunez e il giovane e promettente Lucca pronti a darsi battaglia.

Conte attende: le prossime ore decisive

La rivelazione di De Maggio apre a scenari fino a ieri impensabili. Se confermata, dimostrerebbe un'aggressività e un'ambizione sul mercato da parte del Napoli senza precedenti. Le prossime ore, come sottolineato dallo stesso giornalista, saranno decisive per capire se questo doppio sogno potrà diventare realtà. I tifosi attendono con il fiato sospeso, ma una cosa sembra certa: l'attacco del Napoli sta per cambiare pelle in modo radicale.