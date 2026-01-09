Il Napoli fa tremare Nike e Adidas: EA7 sorride

LA RIVOLUZIONE AZZURRA. Il Napoli è l’unico club in Serie A che produce le proprie maglie in totale autonomia, senza sponsor tecnico tradizionale. Dal 2021, grazie alla partnership stilistica con EA7 Emporio Armani, i ricavi dal merchandising sono esplosi: dai 3,4 milioni del 2020 agli oltre 30 milioni del 2025, con margini del 50% per pezzo venduto. Una strategia che ha reso il club il più sostenibile finanziariamente d’Europa secondo “Off The Pitch”, con +118,8 milioni di utile negli ultimi 10 anni contro i passivi mostruosi di Juventus, Inter e Milan.

Chi produce le maglie del Napoli e perché Nike e Adidas non le sponsorizzano?

Nel calcio moderno, dove ogni club firma contratti milionari con Nike, Adidas o Puma, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha scelto una strada che sembrava folle nel 2021: produrre le maglie da solo, senza sponsor tecnico tradizionale. Cinque anni dopo, i numeri certificano una rivoluzione che sta ribaltando le gerarchie economiche del calcio italiano.

A gennaio 2026, con il Napoli saldamente al terzo posto in Serie A e impegnato nella fase a gironi della Champions League, questa strategia sta dando frutti straordinari. I ricavi dal merchandising sono letteralmente esplosi, passando dai 3,4 milioni di euro del 2020 agli oltre 30 milioni dichiarati nel settembre 2025, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere i 60 milioni nei prossimi anni.

La rottura con Kappa: “Non darmi nulla, tengo il 90%”

Tutto inizia nel 2020, quando di fronte alla crisi pandemica Kappa chiede al Napoli di ridurre o posticipare i pagamenti di circa 7-9 milioni di euro. La risposta di De Laurentiis ribalta completamente il paradigma: “Non darmi nulla, ma io mi prendo il 90% delle vendite e a te lascio il 10%”.

Il malcontento covava da tempo. Prima della pandemia, Kappa garantiva 7,5 milioni all’anno, poi scesi a cinque, la stessa cifra proposta successivamente da Nike e Adidas. De Laurentiis voleva di più, sia economicamente che in termini di controllo sul merchandising, e ha deciso di fare da sé.

Il ruolo strategico di EA7 Emporio Armani

A differenza di altri club che hanno tentato l’autoproduzione fallendo miseramente, il Napoli ha stretto sin dall’inizio una partnership strategica con EA7 Emporio Armani, confermata anche per la stagione 2025-2026. Non si tratta di uno sponsor tecnico tradizionale: il club paga circa 100.000 euro all’anno solo per associare il marchio alle proprie divise.

Valentina De Laurentiis guida un team creativo interno che disegna ogni singola maglia, con Armani che garantisce stile e qualità ma lasciando totale autonomia creativa. Questo permette di creare collezioni speciali impossibili con i template standardizzati dei grandi brand: dalle maglie per Halloween e San Valentino fino alla celebre “Sand Jersey” con 11 simboli della scaramanzia napoletana nascosti nella trama.

I numeri che fanno tremare Nike e Adidas

La crescita dei ricavi è stata semplicemente spaventosa:

Anno Ricavi Merchandising Crescita % Note 2020 3,4 milioni – Ultimo anno con Kappa 2021 5,8 milioni +70% Primo anno autoproduzione 2023 14,7 milioni +153% Anno dello Scudetto 2024 21,5 milioni +46% Anno del 10° posto 2025 30+ milioni +40% Ritorno Champions

Il dato più sorprendente? Nell’anno del disastroso decimo posto in campionato, il merchandising ha tenuto botta arrivando a 21,5 milioni. L’appeal da collezione è diventato indipendente dai risultati sportivi, trasformando le maglie azzurre in oggetti di culto e design.

I vantaggi dell’autoproduzione

Margini di Profitto Moltiplicati

Nei contratti standard, un club riceve una royalty del 10-15% sul venduto, oltre a un fisso annuo. Producendo autonomamente, il Napoli trattiene circa il 50% del prezzo di vendita come margine netto. Con maglie vendute a 140 euro, il guadagno per pezzo si aggira sui 45-60 euro.

Controllo Totale e Flessibilità

Senza vincoli dei template industriali, il Napoli ha lanciato 13 maglie diverse nella stagione 2021-2022, una flessibilità che permette di sfruttare ogni ricorrenza in tempo reale. La gestione diretta dell’e-commerce, affidata al provider specializzato Calicantus, consente di possedere i dati dei tifosi e costruire un rapporto diretto con loro.

Partnership Commerciali Esclusive

L’autonomia totale ha aperto opportunità prima bloccate dai contratti standard. Il Napoli è diventato il primo club europeo a mostrare il marchio Coca-Cola sulle divise di allenamento, garantendo entrate fresche e prestigio internazionale.

L’innovazione tecnologica: ologramma anti-contraffazione

Dal 2025, ogni maglia ufficiale del Napoli monta un nuovo ologramma a impronta digitale nell’orlo inferiore. Si tratta di un pattern unico che funziona come un’impronta umana: non esistono due maglie identiche, e ogni tifoso possiede l’unico esemplare al mondo con quell’ID certificato. Questo aumenta il valore nel tempo per i collezionisti e combatte efficacemente la contraffazione.

Il club più sostenibile d’Europa

L’autoproduzione non è solo una strategia commerciale: è un pilastro del modello che ha portato il Napoli a diventare il club più sostenibile finanziariamente d’Europa secondo il rapporto “Off The Pitch” (giugno 2025).

Ecco il confronto con le big del Nord Italia negli ultimi 10 anni:

Club Risultato Aggregato 10 Anni Patrimonio Netto Napoli +118,8 milioni 190,2 milioni Juventus -888,1 milioni Ricapitalizzazioni multiple Inter -832,8 milioni Cambio proprietà Milan -816,1 milioni Venduto a RedBird

Un abisso che certifica il fallimento gestionale delle tre grandi del Nord. Il Napoli ha zero debiti finanziari strutturali, liquidità di 174,4 milioni e un Return on Assets del 17%. Il merchandising autoprodotto contribuisce in modo decisivo a questo risultato.

Le sfide del modello

Non tutto è rose e fiori. Senza i canali dei grandi sponsor, il Napoli si affida principalmente allo store online e ad Amazon. Questo limita la capillarità: non si trova la maglia ufficiale nei negozi sportivi cittadini, a meno che non siano store autorizzati.

In Sud America, ad esempio, i costi doganali rendono difficilissimo l’acquisto dall’Europa, un ostacolo risolvibile solo con distribuzione locale. Inoltre, una maglia ufficiale costa oggi circa 140 euro, cifra che riflette la strategia di puntare sul brand di lusso ma taglia fuori una fetta di tifoseria.

