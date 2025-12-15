Lukaku e Lobotka giocano in Supercoppa? La decisione di Conte

Chi recupera e chi no. Antonio Conte sorride a metà verso la Supercoppa. Contro il Milan (giovedì 18) ci sarà sicuramente Stanislav Lobotka, rientrato nel finale a Udine e pronto per una maglia da titolare. Semaforo verde anche per Romelu Lukaku, che tornerà tra i convocati (partendo dalla panchina) dopo il lungo stop. Resta il dubbio in porta tra Meret (al rientro dalla frattura al piede) e Milinkovic-Savic. Stagione compromessa per De Bruyne, Anguissa e Gilmour: tutti out fino al 2026.

Napoli, Obiettivo Riyad: il piano di Conte per i big

RIYADH (Arabia Saudita) – Dimenticare il buio di Udine, archiviare la delusione di Lisbona e riaccendere la luce nel deserto. Il Napoli sbarca in Arabia Saudita con una missione precisa: trasformare la rabbia delle ultime due sconfitte nell’energia necessaria per alzare il primo trofeo della stagione.

La Supercoppa Italiana non è più un “trofeo minore”, è diventata l’ancora di salvezza per raddrizzare un dicembre complicato. E Antonio Conte, maestro nel gestire le pressioni, ha ricevuto la notizia che aspettava da settimane: l’infermeria si sta svuotando proprio nel momento decisivo.

Chi recupera per la Supercoppa: Lobotka è la chiave

Se c’è un motivo per sorridere, si chiama Stanislav Lobotka. Lo spezzone giocato al “Bluenergy Stadium” non è stato solo un test fisico, ma una prova tecnica generale. Senza lo slovacco, il Napoli ha perso geometrie e tempi di gioco; con lui, la musica cambia.

Contro il Milan, nella semifinale di giovedì, Lobotka tornerà titolare. È questa la mossa chiave di Conte per scardinare il centrocampo rossonero: liberare McTominay dai compiti di regia e rimettere ordine nel caos tattico visto nelle ultime uscite. Il ritorno del regista è la vera “novità di mercato” di questo dicembre.

Il rebus Lukaku e il dubbio tra i pali

La gestione di Romelu Lukaku sarà invece chirurgica. *Big Rom* c’è, è partito con la squadra e si allena in gruppo, ma la prudenza regna sovrana a Castel Volturno. L’idea di Conte non è rischiarlo dal primo minuto su un campo che potrebbe essere pesante, ma usarlo come arma letale a gara in corso. Una staffetta programmata con Hojlund (o Simeone), per avere la freschezza e la potenza del belga negli ultimi 30 minuti, quando le maglie delle difese si allargano e la stanchezza colpisce gli avversari.

Resta aperto, apertissimo, il ballottaggio in porta. Alex Meret ha clinicamente recuperato dalla frattura, ma Milinkovic-Savic ha tenuto i pali per settimane, pur con qualche incertezza. Conte deciderà solo dopo la rifinitura: serve un portiere al 100% della condizione psicofisica per una gara da “dentro o fuori”.

Anguissa e gli altri: chi resta a casa

Non tutte le notizie sono buone. Il Napoli dovrà fare a meno della fisicità di Zambo Anguissa e della qualità di De Bruyne e Gilmour. Per loro, l’appuntamento è rimandato al 2026. Ecco la lista completa degli indisponibili a lungo termine:

❌ Anguissa: Rientro febbraio 2026 (Lesione bicipite femorale)

Rientro febbraio 2026 (Lesione bicipite femorale) ❌ De Bruyne: Rientro marzo 2026 (Lesione bicipite femorale)

Rientro marzo 2026 (Lesione bicipite femorale) ❌ Gilmour: Rientro febbraio 2026 (Operato di pubalgia)

Rientro febbraio 2026 (Operato di pubalgia) ❓ Juan Jesus: Da valutare (polpaccio)

Guida alla Supercoppa: il tabellone e il perché delle 4 squadre

Il calcio italiano si trasferisce in Arabia Saudita con il format della Final Four. Molti tifosi si chiedono: perché proprio il Milan in semifinale? Il format incrocia i destini in base ai piazzamenti della scorsa stagione.

Il Napoli, qualificato come Campione d’Italia, sfida la finalista perdente della Coppa Italia (il Milan). Dall’altra parte, l’Inter (seconda in A) sfida il Bologna (vincitore Coppa Italia).

SQUADRA MOTIVO DELLA QUALIFICAZIONE NAPOLI Vincitore dello Scudetto (Serie A 2024/25). BOLOGNA Vincitore della Coppa Italia. INTER 2ª classificata in Serie A. MILAN Finalista perdente Coppa Italia (entra perché l’Inter, 2ª in A, era già qualificata).

Dove e quando si gioca (Info TV)

L’intero torneo si disputa a Riyadh (Arabia Saudita) presso il ‘King Saud University Stadium’, la casa di Cristiano Ronaldo. Un impianto moderno da 25.000 posti che promette un colpo d’occhio migliore rispetto al passato. Ecco il calendario con orari italiani (diretta su Canale 5/Mediaset):

Giovedì 18 Dicembre, ore 20:00: Napoli – Milan (Semifinale 1)

Napoli – Milan (Semifinale 1) Venerdì 19 Dicembre, ore 20:00: Bologna – Inter (Semifinale 2)

Bologna – Inter (Semifinale 2) Lunedì 22 Dicembre, ore 20:00: FINALE