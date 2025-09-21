Calcio Napoli

Napoli-Pisa, la spinta dei 50mila per la vetta: Maradona sold out anche di lunedì

Dopo il pari della Juventus, gli azzurri hanno la chance di andare in fuga. L'undicesimo 'tutto esaurito' di fila per spingere la squadra di Conte.

Daniele Fontana Daniele FontanaSettembre 21, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 21, 2025
Napoli Pisa maradona Sold out

Non è più una sorpresa, è una meravigliosa abitudine. Per l’undicesima volta consecutiva, lo stadio Diego Armando Maradona sarà una fortezza ribollente di passione. Oltre 50mila tifosi, anche di lunedì sera, per una sfida contro una neopromossa. Ma Napoli-Pisa non è una partita come le altre: in palio c’è la vetta solitaria della classifica.

Un’Occasione d’Oro per la Fuga

i calciatori del Napoli si abbracciano dopo un gol

Il pareggio della Juventus a Verona ha servito al Napoli un assist d’oro. Una vittoria contro la squadra di Gilardino proietterebbe gli uomini di Conte al primo posto in solitaria dopo appena quattro giornate. Sarebbe uno sprint da record, un segnale potentissimo lanciato al campionato, una partenza persino migliore di quella della stagione del terzo scudetto con Spalletti. La posta in gioco è altissima e la città ha risposto presente.

Febbre azzurra: doppio sold out con vista sulla Champions

Questa incredibile dimostrazione d’amore è anche la risposta più bella alla delusione di Manchester. Il popolo azzurro non si lascia abbattere da un incidente di percorso, ma raddoppia la sua fede. Non a caso, è già stato annunciato il “tutto esaurito” anche per la prima casalinga di Champions League contro lo Sporting CP, il prossimo 1° ottobre. La spinta del Maradona sarà l’arma in più per cancellare le scorie europee e continuare a dominare in Italia.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, da indicazioni a De Bruyne durante una partita di Serie A
Antonio Conte e Kevin De Bruyne

Le Scelte di Conte: Neres e Gutierrez scalpitano

Di fronte a una tale cornice di pubblico, Antonio Conte vuole una risposta anche dal campo. Il tecnico medita qualche cambio per gestire le energie, con l’esterno brasiliano David Neres che scalpita per la sua prima vera chance da titolare, possibile anche l’impiego fi Gutierrez tornato disponibile dopo l’infortunio. La fame di chi ha giocato meno, unita alla spinta dei 50mila, è la formula perfetta per una notte che può già indirizzare la stagione del Napoli.

Tag
Daniele Fontana Daniele FontanaSettembre 21, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 21, 2025
Daniele Fontana

Daniele Fontana

Esperto di match analysis e dati calcistici, Daniele combina la sua formazione in ingegneria con una passione viscerale per il Napoli. Collabora con software di tracciamento e analisi video per offrire articoli incentrati su statistiche, xG, heatmap e modelli tattici. È lui la mente dietro le rubriche più analitiche di Napolissimo.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it