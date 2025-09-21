Napoli-Pisa, la spinta dei 50mila per la vetta: Maradona sold out anche di lunedì

Non è più una sorpresa, è una meravigliosa abitudine. Per l’undicesima volta consecutiva, lo stadio Diego Armando Maradona sarà una fortezza ribollente di passione. Oltre 50mila tifosi, anche di lunedì sera, per una sfida contro una neopromossa. Ma Napoli-Pisa non è una partita come le altre: in palio c’è la vetta solitaria della classifica.

Un’Occasione d’Oro per la Fuga

Il pareggio della Juventus a Verona ha servito al Napoli un assist d’oro. Una vittoria contro la squadra di Gilardino proietterebbe gli uomini di Conte al primo posto in solitaria dopo appena quattro giornate. Sarebbe uno sprint da record, un segnale potentissimo lanciato al campionato, una partenza persino migliore di quella della stagione del terzo scudetto con Spalletti. La posta in gioco è altissima e la città ha risposto presente.

Febbre azzurra: doppio sold out con vista sulla Champions

Questa incredibile dimostrazione d’amore è anche la risposta più bella alla delusione di Manchester. Il popolo azzurro non si lascia abbattere da un incidente di percorso, ma raddoppia la sua fede. Non a caso, è già stato annunciato il “tutto esaurito” anche per la prima casalinga di Champions League contro lo Sporting CP, il prossimo 1° ottobre. La spinta del Maradona sarà l’arma in più per cancellare le scorie europee e continuare a dominare in Italia.

Le Scelte di Conte: Neres e Gutierrez scalpitano

Di fronte a una tale cornice di pubblico, Antonio Conte vuole una risposta anche dal campo. Il tecnico medita qualche cambio per gestire le energie, con l’esterno brasiliano David Neres che scalpita per la sua prima vera chance da titolare, possibile anche l’impiego fi Gutierrez tornato disponibile dopo l’infortunio. La fame di chi ha giocato meno, unita alla spinta dei 50mila, è la formula perfetta per una notte che può già indirizzare la stagione del Napoli.