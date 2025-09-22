Napoli, la notte del primato: Conte lancia Hojlund, al Maradona torna un mito

L’attesa è finita. Dopo 23 giorni, il Napoli torna a casa, nel suo fortino. Ma quella contro il Pisa non è una semplice partita di campionato. È molto di più. È la notte della risposta, la notte del sorpasso, la notte del primo, possibile, strappo della stagione. Con una vittoria, la squadra di Conte si prenderebbe la vetta della classifica in beata solitudine.

Un’Occasione Troppo Ghiotta

Come scrive il Corriere dello Sport, questa è “la notte della conferma”. La conferma di un’imbattibilità in campionato che dura da marzo e che nessuno in Europa può vantare. Dopo la sconfitta di Manchester, serve una risposta immediata. E l’assist è arrivato dal pareggio della Juventus a Verona: ora il Napoli ha la chance di volare a +2, un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

Una Notte di Emozioni e Debutti

A rendere la serata ancora più speciale ci saranno tante storie nella storia. Sarà la notte dell’emozionante ritorno al Maradona di un mito come Raul Albiol, applaudito avversario. Sarà la notte del debutto casalingo di Rasmus Hojlund, l’uomo chiamato a far esplodere lo stadio. E soprattutto, sarà la notte dell’undicesimo sold-out consecutivo, con oltre 50mila tifosi pronti a spingere la squadra verso l’impresa.

Conte non si fida: turnover limitato per l’assalto alla vetta

Di fronte a una posta in palio così alta, Antonio Conte non vuole fare calcoli. In porta dovrebbe tornare Meret, mentre in difesa Buongiorno potrebbe rifiatare lasciando spazio a Juan Jesus. A centrocampo, fuori Lobotka e Anguissa per far posto a energie fresche come Gilmour ed Elmas. In attacco, Hojlund è in vantaggio su Lucca per guidare l’assalto. Pochi dubbi, tanta voglia di aggredire la partita e prendersi il primato.