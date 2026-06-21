Napoli su Sorloth, il norvegese dell’Atletico Madrid: primi contatti di Manna, la Champions come arma e la corsa con la Juventus

DUELLO DI MERCATO E STATISTICHE. Il Napoli ha messo nel mirino Alexander Sorloth, centravanti norvegese classe 1995 in forza all’Atletico Madrid. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha allacciato i primi contatti per anticipare la concorrenza della Juventus allenata da Luciano Spalletti. L’arma in più degli azzurri è la partecipazione alla prossima Champions League (i bianconeri giocheranno in Europa League). Nonostante un attacco già affollato, Massimiliano Allegri apprezza la duttilità del giocatore (195 cm, mancino), capace di giocare sia da prima punta che in coppia. I numeri della sua stagione 2025/2026 in Spagna sono eccellenti: 20 gol totali (13 in Liga, 6 in Champions), risultando il miglior marcatore dei Colchoneros davanti a Julián Álvarez e Griezmann.

Perché il Napoli vuole Alexander Sorloth e come intende superare la concorrenza della Juventus. Le statistiche del bomber dell’Atletico

Il calciomercato estivo del Napoli entra nel vivo con una manovra a sorpresa che infiamma l’asse Italia-Spagna. Nonostante un reparto offensivo numericamente abbondante, la dirigenza partenopea ha individuato un nuovo obiettivo di primissima fascia per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il nome caldo, rilanciato in queste ore dalla Gazzetta dello Sport, è quello di Alexander Sorloth, gigante norvegese che ha appena concluso una stagione da assoluto protagonista con la maglia dell’Atletico Madrid.

L’operazione non è semplice, ma il direttore sportivo Giovanni Manna ha già mosso i primi passi concreti, avviando i contatti esplorativi. L’obiettivo è duplice: sondare la disponibilità del giocatore (attualmente concentrato sugli impegni internazionali) e, soprattutto, bruciare sul tempo una concorrenza italiana particolarmente agguerrita.

Perché il Napoli vuole Sorloth e come Manna intende battere la Juventus?

Analizzando le dinamiche di mercato, il duello più affascinante si sta consumando proprio con la Juventus. I bianconeri, guidati dall’ex tecnico azzurro Luciano Spalletti, avevano messo gli occhi sul norvegese da diverse settimane. Tuttavia, l’inserimento di Manna ha sparigliato le carte, forte di un vantaggio strategico non indifferente: il palcoscenico europeo.

Il Napoli, infatti, può garantire a Sorloth la partecipazione alla prossima edizione della Champions League, vetrina fondamentale per un giocatore nel pieno della maturità calcistica (30 anni compiuti a dicembre). Al contrario, la Juventus di Spalletti dovrà accontentarsi dell’Europa League. Questo fattore, unito alle ambizioni da scudetto ribadite dal presidente De Laurentiis con l’ingaggio di Allegri, pone il club campano in una posizione di forza. La strategia di Manna è chiara: mantenere vivi i contatti durante il Mondiale, per poi affondare il colpo decisivo al rientro del giocatore dalle ferie, sfruttando l’appeal della massima competizione europea.

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Come si inserisce Sorloth nell’attacco di Massimiliano Allegri?

Sviscerando l’aspetto tattico, l’interesse per Sorloth solleva un interrogativo legittimo: perché cercare un altro centravanti quando in rosa ci sono già Rasmus Højlund, Romelu Lukaku, Lorenzo Lucca e il giovane rientrante Giuseppe Ambrosino? La risposta risiede nelle caratteristiche uniche del norvegese e nella filosofia calcistica di Massimiliano Allegri.

Sorloth non è solo un classico “numero 9” da area di rigore. Dall’alto dei suoi 195 centimetri, uniti a un educatissimo piede sinistro, il norvegese possiede una progressione notevole (velocità massima registrata a 32,8 km/h) e un’ottima intelligenza tattica. Allegri apprezza enormemente gli attaccanti capaci di fare reparto da soli, ma anche di dialogare con un partner offensivo. Sorloth può agire come vice-Højlund, ma all’occorrenza può giocare accanto al danese o a Lukaku in un ipotetico 3-5-2 o 4-3-1-2, offrendo ad Allegri una variante tattica pesante per scardinare le difese più chiuse della Serie A. Inoltre, la sua eventuale firma aprirebbe inevitabilmente le porte alla cessione di esuberi come Lucca.

Quanti gol ha segnato Sorloth nell’ultima stagione con l’Atletico Madrid?

Approfondendo il dossier statistico, i numeri della stagione 2025/2026 giustificano pienamente l’investimento (l’Atletico lo aveva pagato 31 milioni dal Villarreal nell’agosto 2024). Sorloth ha disputato un’annata straordinaria, collezionando 54 presenze totali e mettendo a referto 20 reti e 2 assist.

Il dato che impressiona maggiormente è il suo peso specifico all’interno della rosa di Diego Simeone. Con 13 gol in Liga e ben 6 in Champions League, il norvegese si è laureato miglior marcatore stagionale dell’Atletico Madrid, superando campioni del calibro di Julián Álvarez (fermo a 12) e Antoine Griezmann. Il suo 2026 è stato devastante: da gennaio in poi ha segnato 10 reti in 14 partite (un gol ogni 89 minuti), timbrando il cartellino contro avversari di prestigio come Real Madrid e Real Sociedad, e firmando una clamorosa tripletta (hat-trick) contro il Brugge in Europa il 24 febbraio. Numeri da top player assoluto, che lo rendono uno degli attaccanti più ambiti del panorama europeo.

Di seguito i dati ufficiali sul rendimento di Alexander Sorloth, obiettivo del calciomercato del Napoli per l’attacco di Allegri:

Tabella 1: Statistiche ufficiali di Alexander Sorloth (Atletico Madrid) – Obiettivo calciomercato Napoli 2026 Competizione (2025/26) Presenze Sorloth Gol Sorloth Assist Sorloth La Liga EA SPORTS 33-35 13 0 UEFA Champions League 13 6 1 Totale Stagionale 54 20 2

Oltre ai gol, ecco i record e le caratteristiche fisiche che hanno spinto il Napoli a puntare su Alexander Sorloth:

Tabella 2: Caratteristiche fisiche e record di Alexander Sorloth, il centravanti scelto da Manna per il Napoli Parametro Analizzato Valore Registrato Dettaglio / Contesto Velocità Massima 32,8 km/h Progressione eccezionale per un giocatore alto 195 cm Record Gol Atletico 25/26 ✅ 1° Classificato (20 Gol) Ha superato campioni come Julián Álvarez (13) e Griezmann (12) Continuità Realizzativa ✅ 20+ Gol stagionali Ha ripetuto i 20 gol in una stagione per il secondo anno consecutivo Impatto nel 2026 ✅ 10 Gol in 14 partite Media di un gol ogni 89 minuti da gennaio a febbraio 2026

Cosa succede agli altri attaccanti se Sorloth arriva al Napoli?

L’arrivo del norvegese accelererebbe la cessione definitiva di Romelu Lukaku e metterebbe sul mercato Lorenzo Lucca, lasciando Hojlund come perno centrale.

L’eventuale sbarco di Sorloth all’ombra del Vesuvio innescherebbe un inevitabile effetto domino in uscita. Come abbiamo analizzato nei giorni scorsi, la posizione di Romelu Lukaku è ormai compromessa: il belga, fuori dal progetto e con un ingaggio pesantissimo da 6 milioni, verrebbe definitivamente accompagnato alla porta.

Anche per Lorenzo Lucca gli spazi si ridurrebbero a zero. L’attaccante italiano, già nel mirino del Genoa e della Lazio, verrebbe ceduto per finanziare l’operazione con l’Atletico Madrid. In questo modo, Allegri avrebbe a disposizione un reparto offensivo di altissimo livello europeo, composto dalla freschezza di Hojlund e dall’esperienza internazionale di Sorloth.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo UN SEGNALE DI AMBIZIONE IMMEDIATA. Cercare Alexander Sorloth significa lanciare un messaggio inequivocabile al campionato: il Napoli di Allegri non vuole “costruire” per il futuro, vuole vincere subito. Acquistare un attaccante di 30 anni, nel pieno della sua maturità fisica e reduce da una stagione da 20 gol tra Liga e Champions, è un’operazione da Instant Team. De Laurentiis sta dimostrando di voler assecondare il pragmatismo del suo nuovo allenatore, mettendo da parte la storica politica dei giovani di prospettiva per inserire muscoli, centimetri ed esperienza internazionale. Soffiare il giocatore alla Juventus di Spalletti, poi, avrebbe un sapore dolcissimo per la piazza. Se Manna riuscirà a chiudere questo colpo dopo il Mondiale, il Napoli si presenterà ai nastri di partenza come la vera anti-Inter.

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📌 Tutto sull’interesse del Napoli per Alexander Sorloth Perché il Napoli vuole comprare Alexander Sorloth? Il norvegese è un attaccante fisico (195 cm) e duttile, capace di giocare sia come prima punta nel 4-3-3 sia in coppia con Hojlund. Viene da una stagione da 20 gol con l’Atletico Madrid. Come intende il Napoli superare la concorrenza della Juventus? Giovanni Manna sfrutterà il fattore Champions League. Il Napoli offre la massima vetrina europea, mentre la Juventus di Luciano Spalletti disputerà solo l’Europa League. Quanti gol ha segnato Sorloth nella stagione 2025/2026? Con la maglia dell’Atletico Madrid, Sorloth ha segnato 20 reti complessive: 13 in Liga e 6 in Champions League, laureandosi miglior marcatore stagionale del club spagnolo. Cosa succede agli altri attaccanti se Sorloth arriva al Napoli? L’arrivo del norvegese accelererebbe la cessione definitiva di Romelu Lukaku e metterebbe sul mercato Lorenzo Lucca, lasciando Hojlund come perno centrale dell’attacco di Allegri.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni relative ai contatti tra Giovanni Manna e l’entourage di Alexander Sørloth, così come il duello di mercato con la Juventus, sono tratte dalle rivelazioni de La Gazzetta dello Sport. I dati statistici del giocatore (presenze, gol, assist e velocità) fanno riferimento ai referti ufficiali de La Liga EA SPORTS e della UEFA Champions League per la stagione 2025/2026. Si specifica che il giocatore è attualmente impegnato nel Mondiale 2026 e non ci sono ancora offerte ufficiali depositate. Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2026.