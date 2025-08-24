Højlund-Napoli, visite vicine. Manna prepara un finale di mercato con tre colpi

Il Napoli campione d’Italia vuole chiudere il mercato con uno sprint. La priorità è l’attaccante per coprire lo stop di Romelu Lukaku e il nome in cima alla lista è Rasmus Højlund. Dall’Inghilterra filtrano segnali di apertura sulla formula, mentre gli azzurri tengono calde altre due operazioni per completare l’organico.

Con l'infortunio di Lukaku che lo terrà fuori fino a gennaio, il Napoli ha rotto gli indugi e ha sferrato l'accelerata decisiva per Rasmus Højlund. La trattativa con il Manchester United è a una svolta e, secondo La Repubblica, potrebbe chiudersi da un momento all'altro. Ma non è tutto: il DS Manna lavora per regalare un finale di mercato da fuochi d'artificio con altri due rinforzi per Conte.

L'ultima settimana di trattative si preannuncia caldissima, con il club campione d'Italia pronto a completare l'organico con una serie di operazioni in entrata.

"Pronto a volare in Italia": si chiude per Højlund

La notizia lanciata dal quotidiano è di quelle che cambiano gli scenari. A sorpresa, il Manchester United avrebbe già accettato la proposta del Napoli. Ora mancherebbe solo il "sì" definitivo dell'attaccante danese, un dettaglio che potrebbe essere risolto in pochissimo tempo.

"Il Napoli e Hojlund potrebbero dirsi di sì già domani", scrive La Repubblica, "e l'attaccante è pronto a volare in Italia per le visite mediche". Conte lo aspetta a braccia aperte e il club sta facendo di tutto per consegnargli il prima possibile il nuovo centravanti titolare.

Il 'like' a McTominay che accende i tifosi

A infiammare ulteriormente la fantasia dei tifosi è arrivato anche un indizio social. Højlund, infatti, ha lasciato un "like" molto sospetto al post con cui Scott McTominay celebrava la vittoria del Napoli contro il Sassuolo. Un piccolo gesto che, in un mondo iperconnesso come quello del calcio, è stato immediatamente interpretato come un segnale inequivocabile del suo imminente arrivo in azzurro.

Non solo Højlund: un tris di acquisti per Conte

Ma il lavoro di Giovanni Manna non si ferma all'attaccante. Come sottolinea il giornale, "i campioni d'Italia vogliono chiudere in bellezza il mercato". L'obiettivo è completare la rosa con altri due tasselli fondamentali.

Il primo è un terzino, con il nome di Juanlu Sánchez che resta sempre in cima alla lista. Il secondo è un centrocampista: nelle ultime ore sono stati fatti dei sondaggi per profili diversi come Marco Brescianini, Adrien Rabiot e Lorenzo Pellegrini. Il Napoli è scatenato e vuole regalare a Conte una squadra completa in ogni reparto per affrontare una stagione da protagonista.