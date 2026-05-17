Perché Conte potrebbe lasciare il Napoli: le parole dopo la Champions e cosa ha detto a De Laurentiis

📋 In Sintesi Il Napoli sbanca l’Arena Garibaldi battendo il Pisa per 3-0 e conquista la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Tuttavia, la gioia del traguardo raggiunto è stata oscurata dalle clamorose dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico leccese ha di fatto preannunciato il suo addio a fine stagione, rivelando di aver già comunicato la sua decisione ad Aurelio De Laurentiis da oltre un mese. Conte ha tracciato un bilancio amaro di un’annata segnata da gravi infortuni (Lukaku, Meret, Neres, Di Lorenzo) e dalla delusione europea di Copenaghen, dicendosi orgoglioso di lasciare una “base solida” per il futuro. L’ufficialità della separazione arriverà dopo l’ultima gara di campionato contro l’Udinese.

Conte lascerà il Napoli a fine stagione? Cosa ha detto in conferenza stampa dopo Pisa?

Doveva essere la domenica della liberazione, il giorno in cui scacciare i fantasmi e stappare lo spumante per il ritorno nell’élite del calcio europeo. Il Napoli ha fatto il suo dovere, schiantando il Pisa per 3-0 e blindando aritmeticamente il pass per la prossima UEFA Champions League. Ma nel calcio, si sa, le vittorie sul campo a volte passano in secondo piano davanti al peso delle parole. E quelle pronunciate da Antonio Conte nella pancia dell’Arena Garibaldi e ai microfoni di DAZN sono pietre tombali sul suo futuro all’ombra del Vesuvio. Un discorso lucido, fiero, ma inequivocabilmente orientato ai saluti finali.

Cosa ha detto Antonio Conte sul suo addio al Napoli?

Il tecnico ha rivelato di aver già parlato con De Laurentiis un mese fa, sottolineando la sua gratitudine “a prescindere da cosa accadrà l’anno prossimo”. Un messaggio che sa di fine ciclo.

Analizzando la semantica della conferenza stampa, Conte non ha mai pronunciato la parola “dimissioni”, ma ha costruito un discorso che non lascia spazio a interpretazioni. “Il presidente sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive e quelle che mi sono piaciute meno”, ha tuonato il tecnico. È la conferma che i malumori striscianti delle ultime settimane avevano fondamenta solidissime.

Vuoi Napolissimo.it sempre con te? Seguici su Google, tutto il Napoli in un solo click ★

La frase che gela definitivamente l’ambiente è un ringraziamento anticipato: “Al presidente sarò sempre grato a prescindere da cosa succederà l’anno prossimo. Mi ha dato l’opportunità di allenare in una piazza che devi vivere per capire cosa significa”. Conte ha ribadito di aver mantenuto la promessa fatta al suo arrivo (dopo il disastroso decimo posto post-Scudetto): lasciare una base solida capace di dare fastidio alle potenze del Nord come Inter, Milan e Juventus. Un’eredità che, a questo punto, sarà raccolta da un altro allenatore.

Quali sono i motivi della rottura tra Conte e l’ambiente azzurro?

Conte ha evidenziato le enormi difficoltà stagionali: l’inserimento di 11 giocatori nuovi, una catena di infortuni devastanti (Lukaku, Meret, Neres) e il trauma psicologico dell’eliminazione a Copenaghen.

Ma perché un allenatore vincente decide di lasciare una squadra appena riportata in Champions League? Conte ha voluto mettere i puntini sulle “i”, difendendo il suo lavoro e quello del gruppo. Ha ricordato come la stagione fosse complessa fin dal ritiro di Dimaro, a causa di una rivoluzione tecnica che ha portato in rosa “11 teste e 11 cervelli che devono entrare in simbiosi”. Un processo di amalgama che ha richiesto tempo ed energie nervose enormi.

Il secondo fattore scatenante è stata la sfortuna clinica. Il tecnico si è tolto un sassolino dalla scarpa contro chi criticava la sua metodologia di allenamento: “Abbiamo rotto Lukaku, Meret, Neres, Di Lorenzo… Ci sono stati infortuni gravi che purtroppo sono capitati. E quando capitano non ci puoi fare niente”.

Infine, il peso psicologico dell’Europa. Conte ha confessato che l’eliminazione contro il Copenaghen (usciti in malo modo nonostante la superiorità numerica) è stata una ferita profonda, un trauma rimasto incastrato nelle dinamiche dello spogliatoio. Nonostante tutto, ha elogiato la resilienza di giocatori come Elmas e Vergara, passati da comprimari a protagonisti, e ha ricordato con orgoglio la conquista della Supercoppa Italiana.

Quando arriverà l’ufficialità e cosa succederà con De Laurentiis?

L’annuncio ufficiale arriverà solo dopo l’ultima giornata di campionato contro l’Udinese. I rapporti tra Conte e De Laurentiis restano ottimi, garantendo una separazione consensuale e senza strappi legali.

Non ci saranno fughe notturne o strappi violenti. Conte ha ribadito a più riprese il legame di amicizia e rispetto che lo unisce ad Aurelio De Laurentiis e alla sua famiglia. “Se non vi rivelo niente oggi è perché mancherei di rispetto al presidente”, ha precisato a DAZN. La roadmap è chiara: il Napoli giocherà l’ultima partita di campionato contro l’Udinese (con l’obiettivo di superare l’Inter in classifica), dopodiché ci sarà il comunicato congiunto che sancirà la fine del rapporto.

Il club, come confermato dallo stesso allenatore (“Il club sta già lavorando per il futuro”), non si è fatto trovare impreparato. Il direttore sportivo Manna è già operativo per individuare il successore, con il nome di Maurizio Sarri che aleggia sempre più prepotentemente su Castel Volturno. Per Conte, invece, si aprono le porte di un periodo di riflessione, con l’ombra della Nazionale Italiana che resta lo scenario più affascinante per il suo futuro.

Il bilancio dell’era Antonio Conte al Napoli Competizione Traguardo Raggiunto Note e Dettagli Serie A Qualificazione Champions League Obiettivo minimo centrato con una giornata di anticipo (vittoria a Pisa). Supercoppa Italiana 🏆 Vincitore Trionfo a Riyad battendo Milan e Bologna. Coppe Europee Eliminazione bruciante Sconfitta contro il Copenaghen definita “un trauma” dallo stesso tecnico. Gestione Rosa Integrazione di 11 nuovi acquisti Stagione falcidiata da gravi infortuni (Lukaku, De Bruyne, Meret, Neres).

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA COMUNICAZIONE PERFETTA DEL CONDOTTIERO. Antonio Conte si conferma un maestro non solo in panchina, ma anche davanti ai microfoni. Scegliere di annunciare virtualmente il proprio addio esattamente un minuto dopo aver centrato l’obiettivo Champions League è una mossa di comunicazione spietata e perfetta. In questo modo, si blinda da ogni critica: lascia da vincitore (con una Supercoppa in bacheca e i milioni UEFA garantiti) e scarica la pressione sulla società, che ora dovrà dimostrare di saper gestire l’eredità. Il ringraziamento ai tifosi e la rivendicazione delle difficoltà (infortuni e mercato) sono il suo testamento sportivo. Il Napoli perde un grande allenatore, ma lo fa senza i drammi e i veleni visti in altre piazze.

📌 Tutto sulle parole di Conte e il futuro del Napoli Antonio Conte ha dato le dimissioni dal Napoli? Non ha usato la parola “dimissioni”, ma ha preannunciato l’addio dichiarando: “Il presidente sa il mio pensiero da un mese, gli sarò grato a prescindere da cosa accadrà l’anno prossimo”. L’ufficialità arriverà a fine campionato. Il Napoli si è qualificato in Champions League? Sì, grazie alla vittoria per 3-0 sul campo del Pisa, il Napoli ha ottenuto la certezza matematica di partecipare alla prossima edizione della UEFA Champions League. Quali infortuni ha citato Conte in conferenza stampa? Per difendere il lavoro del suo staff medico e atletico, Conte ha ricordato i gravi infortuni traumatici subiti in stagione da giocatori chiave come Romelu Lukaku, Alex Meret, David Neres e Giovanni Di Lorenzo. Quando verrà annunciato il nuovo allenatore del Napoli? Conte ha confermato che il club (nella figura del ds Manna) sta già lavorando per il futuro. Le decisioni ufficiali verranno comunicate solo dopo l’ultima partita di campionato contro l’Udinese.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Antonio Conte riportate in questo articolo sono state trascritte integralmente dalla conferenza stampa ufficiale post-partita di Pisa-Napoli e dall’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente DAZN. L’analisi del contesto societario è frutto dell’elaborazione della redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026.