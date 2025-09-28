Allegri vs Conte a San Siro: Milan-Napoli, la sfida che può cambiare la Serie A

Conte contro Allegri, 12 anni dopo a San Siro la sfida si rinnova. Dove eravamo rimasti? A dodici anni fa. A un Juventus-Milan finito 3-2 per i bianconeri, a polemiche infuocate e a due destini che si sarebbero incrociati e separati più volte. Domenica sera, a San Siro, la storia si riannoda: Antonio Conte e Massimiliano Allegri, i due allenatori che hanno dominato l’ultimo decennio italiano, si ritrovano uno contro l’altro. E la posta in palio, anche se siamo solo a settembre, è già altissima.

Una Rivalità Storica: 11 Scudetti in Due

Non è una partita come le altre. È la sfida tra i due Re Mida della Serie A. Insieme, hanno conquistato 11 degli ultimi 15 campionati. Conte ne ha vinti cinque con tre squadre diverse (Juve, Inter e Napoli), Allegri sei (uno col Milan, cinque con la Juve). Si sono succeduti sulla panchina bianconera, hanno battagliato a distanza, ma non si affrontano direttamente da quel lontano ottobre 2013.

I Precedenti Infuocati: il “Gol di Muntari”

La loro rivalità ha un’origine precisa: la stagione 2011/12. Il Milan di Allegri, campione in carica, contro la prima Juventus di Conte. Un duello vinto dai bianconeri, che chiusero il campionato da imbattuti, ma segnato dall’episodio indelebile del “gol di Muntari” non concesso al Milan a San Siro. Una polemica che infiammò quel campionato e che Allegri non ha mai dimenticato.

Oggi: il Napoli Favorito, il Milan Incognita

Dodici anni dopo, i ruoli si sono invertiti. Ora è Conte a portare lo scudetto sul petto, e il suo Napoli parte con i favori del pronostico. Ma il Milan di Allegri è un avversario temibile. Dopo un inizio difficile, ha infilato quattro vittorie consecutive senza subire gol e ha due vantaggi non da poco: la classe infinita di Luka Modric e, soprattutto, l’assenza di impegni europei.

Una vittoria dei rossoneri li proietterebbe di diritto al rango di principale antagonista del Napoli. Una vittoria del Napoli, invece, creerebbe il primo, vero solco della stagione. Non è solo una partita. È il ritorno della sfida che ha segnato un’epoca.

