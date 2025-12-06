Napoli oggi

Napoli-Juve, emergenza totale: McTominay “Highlander” in mediana. La mossa obbligata di Conte (gioca Elmas)

Ultimissime da Castel Volturno: Conte ridisegna il centrocampo per la sfida ai bianconeri. Lo scozzese è l'unico pilastro rimasto sano, al suo fianco tocca al macedone. Conferme in attacco.

Ludovica De Santis Ludovica De SantisDicembre 6, 2025Ultimo aggiornamento: Dicembre 6, 2025
Probabili formazioni Napoli Juventus

Scelte obbligate per il Big Match. Antonio Conte sfida la Juventus in piena emergenza. Perso anche Lobotka per infortunio, l’unico “superstite” della mediana titolare è Scott McTominay. Nel 3-4-3 confermato, al fianco dello scozzese giocherà Eljif Elmas in un ruolo di sacrificio. In avanti fiducia cieca a Noa Lang e Neres.

Probabili formazioni Napoli Juventus McTominay Elmas centrocampo
Probabili formazioni Napoli Juventus McTominay Elmas centrocampo

L’ultimo “Highlander”: McTominay regge il Napoli

Mai come oggi, il centrocampo del Napoli poggia sulle spalle di un uomo solo. L’infermeria ha cancellato l’intero reparto titolare e le prime riserve:

  • Lobotka: KO muscolare (tibiale).
  • Anguissa: Out per lesione da tre settimane.
  • Gilmour: Operato di pubalgia (qui i tempi lunghi).
  • De Bruyne: Infortunio a lungo termine.

In questo scenario apocalittico, Scott McTominay è la certezza. Nonostante un avvio di stagione complesso da “adattato”, lo scozzese è tornato devastante. Il nuovo assetto tattico (il passaggio al 3-4-2-1) ha abbassato il suo raggio d’azione riportandolo al centro del gioco, dove tocca più palloni e fa valere la sua fisicità in entrambe le fasi. Contro la Juve sarà lui il “comandante”.

La scommessa Elmas e le conferme “Olandesi”

Chi affiancherà lo scozzese? Conte ha sciolto le riserve: sarà Eljif Elmas. Il macedone, solitamente jolly offensivo, dovrà trasformarsi in mediano di lotta e governo. È una mossa rischiosa ma necessaria per mantenere qualità nel palleggio.

Davanti, nessuna sorpresa. Il tecnico salentino conferma in blocco la “linea verde” che ha battuto Atalanta e Roma:

  • Noa Lang (80%): Ancora favorito su Politano. La sua imprevedibilità è ritenuta fondamentale per scardinare la difesa bianconera.
  • David Neres: Intoccabile dopo il gol all’Olimpico.
  • Rasmus Hojlund: Confermatissimo punta centrale in attesa del recupero di Lukaku.

Probabili formazioni: Napoli-Juventus

NAPOLI (3-4-2-1)

11 Titolare: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.
Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera 60%-Spinazzola 40%, Lang 80%-Politano 20%.

Intanto la società resta vigile sui conti, specialmente dopo l’allarme sui rischi dei diritti TV e il caso DAZN che abbiamo analizzato in questo dossier esclusivo.

📌 Napoli-Juve: il taccuino

Lukaku è convocato?
Difficile, quasi impossibile. È indisponibile per infortunio, insieme agli altri 6 assenti (incluso Meret).

Chi gioca in porta?
Confermato Milinkovic-Savic, che sta offrendo garanzie in assenza del titolare Meret.

Chi batte i rigori nel Napoli senza Lukaku?
Il primo rigorista in campo è Hojlund (che però ha sbagliato in Champions), l’alternativa è Politano se entra, o Neres.

Tag
Ludovica De Santis Ludovica De SantisDicembre 6, 2025Ultimo aggiornamento: Dicembre 6, 2025
Ludovica De Santis

Ludovica De Santis

Classe 1998, è la più giovane della redazione. Cura le tendenze social legate al Napoli e alla Serie A, intercettando umori, meme, tormentoni e dinamiche virali. Con lei, Napolissimo parla anche su TikTok, Instagram e nelle community Telegram. Il calcio è racconto, ma anche immagine. Ludovica lo sa bene.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it