Probabili Formazioni PSV-Napoli: Senza Hojlund, le Scelte di Conte

La vigilia della delicata trasferta di Champions League contro il PSV porta in dote certezze, dubbi e una clamorosa suggestione tattica. Antonio Conte prepara la sfida europea con l’infermeria ancora piena, ma anche con un’idea a sorpresa che potrebbe cambiare il volto dell’attacco del Napoli. La notizia del giorno è l’assenza di Hojlund, ma la vera novità è l’ipotesi di vedere Kevin De Bruyne schierato come “falso nueve”.

Hojlund non ce la fa: salta il PSV

Il dubbio che ha accompagnato tutta la vigilia è stato sciolto nel peggiore dei modi: Rasmus Hojlund non è stato convocato. L’attaccante danese non ha smaltito il problema muscolare al retto femorale che lo aveva già costretto a saltare la partita di Torino. Niente di grave, fanno sapere dal club: l’obiettivo è riaverlo a disposizione per il big match contro l’Inter, ma la sua assenza in Olanda è una tegola pesante che obbliga Conte a reinventare l’attacco.

L’Idea a Sorpresa: De Bruyne “Falso 9”

Chi al posto di Hojlund? La soluzione naturale porterebbe a Lorenzo Lucca, ma la sua prestazione deludente in campionato sta spingendo Conte a valutare alternative. E qui nasce l’idea più affascinante, quella che sta prendendo quota nelle ultime ore: spostare Kevin De Bruyne al centro dell’attacco nel ruolo di “falso nueve”. Una mossa che priverebbe la squadra di un riferimento fisico, ma che la renderebbe totalmente imprevedibile, senza dare punti di riferimento alla difesa olandese. Un’opzione audace, tipica del repertorio contiano.

Probabili formazioni PSV-Napoli

Le buone notizie arrivano dal resto della squadra. Come previsto, rientrano dal primo minuto due colonne come Alessandro Buongiorno in difesa e Matteo Politano sulla fascia destra.

A centrocampo, confermato Billy Gilmour nel ruolo di vice-Lobotka. L’ultimo, grande dubbio riguarda Scott McTominay: lo scozzese è partito con la squadra, ma deciderà solo all’ultimo se giocare a causa del problema alla caviglia.

Se non dovesse farcela, Conte potrebbe passare al 4-3-3, inserendo uno tra Lang, Neres o Elmas nel tridente. Una vigilia ricca di incertezze, che potrebbe essere risolta da un colpo di genio del suo allenatore.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

Dove vedere: Sky esclusiva, no chiaro

Partita 21 ottobre ore 21 su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253); streaming Sky Go, NOW.

Arbitro Siebert (GER), VAR Dingert. Telecronaca: Zancan-Montolivo