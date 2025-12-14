Udinese-Napoli, ribaltone formazione: due rientri lampo e un forfait improvviso

Sorprese dall’infermeria. Notizie contrastanti per Antonio Conte alla vigilia di Udinese-Napoli. Lo staff medico compie un miracolo: Stanislav Lobotka (tibiale) e Miguel Gutierrez (caviglia) recuperano in anticipo e vanno in panchina. Brutte notizie invece per Juan Jesus: il difensore, candidato titolare, è KO per una botta al polpaccio e non è stato convocato. Spazio dunque a Spinazzola ed Elmas dal primo minuto nel 3-4-3.

Il tour de force e la reazione post-Benfica

Non c’è tempo per piangere sulla sconfitta del Da Luz. Dopo il ko in Champions, il Napoli deve blindare la vetta della classifica in una trasferta storicamente favorevole (imbattuti da 9 anni in Serie A contro i friulani). La gara contro l’Udinese di Runjaic, ferita a sua volta dal ko col Genoa, è l’ultimo ostacolo prima della partenza per l’Arabia (Supercoppa).

Antonio Conte chiede concentrazione ma è costretto al turnover ragionato per non “scoppiare” fisicamente prima del trofeo.

Infermeria: miracolo Lobotka, stop Jesus

La vera notizia di giornata riguarda i tempi di recupero. Le previsioni per Lobotka (3-4 settimane) e Gutierrez sono state smentite dalla voglia dei calciatori e dal lavoro dello staff. Entrambi siedono in panchina, pronti all’uso.

La tegola: Continua a piovere sul bagnato in difesa. Juan Jesus doveva far rifiatare Buongiorno, ma il dolore al polpaccio post-Champions lo ha bloccato. Scelta obbligata dietro: ancora gli stacanovisti Beukema-Rrahmani-Buongiorno.

Formazioni ufficiali Udinese Napoli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto. All. Runjaic

(3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto. All. Runjaic NAPOLI (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang.A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Vergara, Lobotka, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. All. Conte

Le scelte: chance per Elmas e Spinazzola

Chi gioca? Nel 3-4-3 il tecnico cambia le fasce e la mediana:

A sinistra: Torna Spinazzola . L’ex Roma è pronto a riprendersi la maglia dopo un mese e mezzo.

Torna . L’ex Roma è pronto a riprendersi la maglia dopo un mese e mezzo. A centrocampo: Accanto all’instancabile McTominay, toccherà ancora ad Elmas agire da regista atipico, possibile l’impiego di Vergara a gara in corso.

Accanto all’instancabile McTominay, toccherà ancora ad agire da regista atipico, possibile l’impiego di a gara in corso. Davanti: Fiducia ancora al tridente Lang-Neres-Hojlund, con Politano che scalpita (ma parte dietro) e il giovane Vergara possibile sorpresa a gara in corso.

Le Probabili Formazioni nel dettaglio

⚪⚫ UDINESE (3-5-2) Portiere: Okoye

Okoye Difesa: Bertola, Kabasele, Solet

Bertola, Kabasele, Solet Centrocampo: Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto

Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto Attacco: Davis, Zaniolo

Davis, Zaniolo Allenatore: Kosta Runjaic

🔵 NAPOLI (3-4-3) Portiere: Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic Difesa: Beukema, Rrahmani, Buongiorno

Beukema, Rrahmani, Buongiorno Centrocampo: Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola

Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola Attacco: Lang, Hojlund, Neres

Lang, Hojlund, Neres Allenatore: Antonio Conte

Gli Indisponibili del Napoli: Infortunati: Juan Jesus (Polpaccio), Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Lukaku.

Juan Jesus (Polpaccio), Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Lukaku. Esclusi: Mazzocchi (Scelta tecnica/lista).

Curiosità e Numeri del match

L’analisi dei dati offre spunti interessanti per il pronostico. Ecco perché il Napoli parte favorito (ma deve stare attento):

Tabù friulano: L’Udinese non batte il Napoli dal 2016 (il famoso 3-1 con l’espulsione di Higuain). Da allora 18 risultati utili consecutivi per gli azzurri (14 vittorie).

L’Udinese non batte il Napoli dal (il famoso 3-1 con l’espulsione di Higuain). Da allora 18 risultati utili consecutivi per gli azzurri (14 vittorie). Solidità del modulo: Dopo la sosta e il passaggio alla difesa a 3, il Napoli è la squadra che ha concesso meno Expected Goals (xG 1,59) e tiri in porta (solo 7).

Dopo la sosta e il passaggio alla difesa a 3, il Napoli è la squadra che ha concesso meno Expected Goals (xG 1,59) e tiri in porta (solo 7). Fragilità casalinga: L’Udinese ha la seconda peggior difesa casalinga della Serie A (12 gol subiti) e subisce molto nei secondi tempi (13 gol totali).

Consiglio Fantacalcio: Con una difesa dell’Udinese che soffre i finali di gara, schierate assolutamente Rasmus Hojlund e non sottovalutate David Neres: i suoi strappi contro i difensori strutturati dell’Udinese potrebbero regalare bonus pesanti, anche su calcio piazzato.