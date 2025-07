Conte non è ancora sazio: tre colpi per chiudere il mercato | Ecco i nomi e i ruoli

Il Napoli è a un passo dal completare la sua rivoluzione estiva. Dopo sette acquisti già chiusi, Antonio Conte aspetta ancora tre rinforzi chiave per rendere la rosa perfetta: un vice Di Lorenzo, un centrocampista di qualità e un'ala sinistra di livello internazionale.

Sei acquisti messi a segno (sette includendo il baby portiere Mathias Ferrante), altri tre in cantiere. Il restauro del Napoli è quasi completo, col ds Manna e Conte – in sinergia coi diktat presidenziali targati Aurelio De Laurentiis – alle prese con una rivoluzione che verrà ultimata a circa un mese dall'inizio del campionato.

Agli azzurri, per rendere la rosa totalmente in linea con le esigenze del tecnico salentino, manca ancora qualcosina: in particolare un vice Di Lorenzo, un centrocampista e un'altra ala sinistra per fare concorrenza a Noa Lang. Questi i tasselli mancanti nel mosaico partenopeo, questi i nomi dei possibili rinforzi.

Quali giocatori mancano al Napoli per completare la rosa del Napoli?

Al Napoli mancano ancora tre giocatori per accontentare Conte: un terzino destro (vice Di Lorenzo), un centrocampista e un'ala sinistra (alternativa a Noa Lang).

TERZINO DESTRO - Juanlu Sanchez nel mirino

La caccia al vice Di Lorenzo è entrata nel vivo. Il Napoli ha messo nel mirino Juanlu Sanchez del Siviglia, giovane promessa spagnola che rappresenta il profilo ideale per il calcio di Conte.

Alle spalle del capitano azzurro restano Mazzocchi e Zanoli, ma difficilmente entrambi rimarranno. L'ex Salernitana ha coronato il sogno tricolore con la maglia della sua città, mentre il classe 2000 è rientrato dal prestito al Genoa senza essere riscattato.

La trattativa con gli andalusi procede a rilento, ma la determinazione del club partenopeo è totale.

CENTROCAMPO - Miretti dalla Juventus

In mediana, nonostante l'arrivo di De Bruyne abbia rivoluzionato gli equilibri, serve ancora un tassello. Il nome caldo è quello di Fabio Miretti della Juventus.

Il giovane talento bianconero, classe 2003, rappresenta il profilo tecnico perfetto per il gioco del salentino. Dinamico e intelligente tatticamente, potrebbe essere l'alternativa ideale al trio Anguissa-Lobotka-McTominay.

Le negoziazioni con la Vecchia Signora sono in corso, con il Napoli pronto a sfruttare la situazione contrattuale del ragazzo.

ALA SINISTRA - Chiesa e Ndoye in pole

Il fronte sinistro è quello che richiede maggiore attenzione. Noa Lang ha bisogno di concorrenza per esprimere al meglio il suo potenziale.

I nomi sul tavolo sono di primissimo piano:

Federico Chiesa : fuori dal progetto Liverpool, l'ex Juventus resta un'opzione concreta nonostante le perplessità iniziali

: fuori dal progetto Liverpool, l'ex Juventus resta un'opzione concreta nonostante le perplessità iniziali Dan Ndoye : il braccio di ferro con il Bologna continua, ma gli azzurri non mollano la presa

: il braccio di ferro con il Bologna continua, ma gli azzurri non mollano la presa Raheem Sterling : la pazza idea che accende i sogni, anche se i dubbi sul momento dell'inglese restano

: la pazza idea che accende i sogni, anche se i dubbi sul momento dell'inglese restano Ademola Lookman: il sogno proibito, con l'Inter però in pressing

La rivoluzione azzurra: numeri da capogiro

Il restauro del Napoli ha numeri impressionanti: sette acquisti già chiusi per oltre 180 milioni di investimenti.

GLI ACQUISTI ESTIVI COMPLETATI:

Sam Beukema (Bologna) - 35 milioni

Kevin De Bruyne (svincolato) - bonus alla firma

Mathias Ferrante (NovaRomentin) - settore giovanile

Noa Lang (PSV) - 28 milioni

Lorenzo Lucca (Udinese) - 15 milioni

Luca Marianucci (Empoli) - 8 milioni

Vanja Milinkovic-Savic (Torino) - 12 milioni

Le cessioni: cantiere aperto a Castel Volturno

Parallelamente agli acquisti, prosegue l'opera di sfoltimento. Dopo le partenze di Caprile, Folorunsho, Gaetano, Lindstrom, Natan, Ngonge e Rafa Marin, altri giocatori sono destinati a salutare:

IN USCITA SICURA:

Coli Saco

Obaretin

Sgarbi

Simeone

Vergara

Zerbin

IN BILICO:

Mazzocchi-Zanoli (uno dei due partirà)

Ferrante e Turi (tra Primavera e prestito)

Hasa (convincente a Dimaro, ma futuro da decidere)

La rosa definitiva: un Napoli da scudetto

PORTIERI (5): Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Turi, Ferrante

DIFESA (8): Di Lorenzo, Olivera, Spinazzola, Rrahmani, Buongiorno, Beukema, Marianucci, Juan Jesus + nuovo terzino destro

CENTROCAMPO (6): Lobotka, Gilmour, Anguissa, McTominay, De Bruyne + nuovo innesto

ATTACCO (6): Politano, Neres, Lang, Raspadori, Lukaku, Lucca + nuova ala sinistra

Conte e la sfida Champions: "Servono alternative di livello"

Il tecnico salentino ha le idee chiare: "Non possiamo permetterci cali di rendimento. Ogni ruolo deve avere almeno due interpreti di livello per affrontare campionato, Champions e coppe nazionali."

La filosofia è quella del City di Guardiola: rosa lunga, qualità ovunque, nessun titolare inamovibile.

Obiettivo: tornare grandi in Europa

Con questi ultimi tre colpi, il Napoli di De Laurentiis punta a costruire una squadra da almeno 85-90 punti in campionato e quarti di finale di Champions League.

L'investimento totale supererà i 220 milioni di euro, ma l'ambizione è quella di tornare stabilmente nell'élite del calcio europeo.