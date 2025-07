Conte alza la voce, vuole Ndoye subito: la mossa a sorpresa di De Laurentiis

Antonio Conte ha le idee chiare su Dan Ndoye e non vuole aspettare oltre: l'esterno del Bologna deve arrivare a Castel di Sangro o sarà troppo tardi per inserirlo nei suoi schemi tattici.

Secondo quanto riporta Il Mattino, sarà una domenica di fuoco per il mercato del Napoli. Antonio Conte ha alzato la voce: vuole Dan Ndoye ora, a Castel di Sangro, per non perdere tempo prezioso e integrarlo subito nei suoi schemi. Un messaggio chiaro che ha spinto il ds Manna ad accelerare e De Laurentiis a calare un asso a sorpresa per sbloccare la trattativa.

La giornata di oggi è cerchiata in rosso: è prevista un'altra telefonata tra il ds del Napoli, Giovanni Manna, e quello del Bologna, Marco Di Vaio. Sul tavolo c'è una novità che potrebbe finalmente avvicinare le parti e chiudere il cerchio.

Qual è l'ultima novità nella trattativa tra Napoli e Bologna per Ndoye?

L'ultima offerta del Napoli da 38 milioni più bonus non aveva convinto del tutto il Bologna. Ora, però, il club azzurro ha una nuova carta da giocare: l'apertura a concedere una percentuale sulla futura rivendita di Ndoye. Una mossa strategica per accontentare il club emiliano, che a sua volta deve una quota (circa il 15%) al Basilea.

C'è però una condizione precisa posta da De Laurentiis: la clausola sarà valida solo se Ndoye dovesse essere ceduto dal Napoli entro una data specifica, il 2027.

La spinta del giocatore e l'offerta economica

Anche Ndoye, pur senza forzare la mano per rispetto del tecnico Italiano, sta spingendo per il trasferimento. L'idea di raggiungere l'amico Beukema in una squadra che gioca la Champions lo affascina, per non parlare dell'aspetto economico. Il Bologna non può minimamente avvicinarsi all'offerta di Manna: un contratto da 3 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni.

Intanto, si riaccende la pista Sterling

Mentre tutti i riflettori sono puntati sul duello con il Bologna, gli intermediari riaccendono la suggestione Raheem Sterling. La novità è importante: secondo le ultime voci, il Chelsea sarebbe ora disposto a cederlo in prestito dopo Ferragosto, e soprattutto a partecipare attivamente al pagamento dell'ingaggio monstre.

I 'Blues', infatti, sarebbero pronti a coprire il 40% dei 19 milioni di stipendio dell'inglese. Una mossa che renderebbe l'operazione, seppur ancora complessa, decisamente più abbordabile per le casse del Napoli.