IN SINTESI Il rinnovo di Frank Anguissa col Napoli (scadenza 2027) è in stallo. Ballano 700-800 mila euro per firmare fino al 2030. Fabrizio Romano riporta l’irritazione del giocatore per il mancato riconoscimento economico. L’Atalanta di Giuntoli e Sarri fiuta il colpo a parametro zero per il futuro. Intanto, Allegri lo schiererà titolare nell’esordio contro il Genoa.

Perché Anguissa è irritato per il rinnovo con il Napoli e quanto è concreto il rischio Atalanta?

Le vie del calciomercato sono infinite, ma quelle dei rinnovi contrattuali sanno essere decisamente più tortuose. Ad agosto 2026, con il campionato ai blocchi di partenza e la chiusura della sessione estiva che incombe, in casa SSC Napoli c’è una faglia sismica che la società sta cercando disperatamente di tenere sotto controllo. Il protagonista è Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense, contro molte delle previsioni di inizio estate che lo davano per partente, è ancora a Castel Volturno. Una permanenza che Massimiliano Allegri ha benedetto tecnicamente, ma che nasconde un “mal di pancia” dirigenziale per nulla semplice da sbrogliare. Tra aspettative deluse, sirene di mercato dal Nord Italia e la necessità di fare scudo in vista dell’esordio di Genova, il “Caso Anguissa” è la vera bomba a orologeria dell’estate azzurra.

Scheda Dati: La situazione contrattuale e di mercato di Frank Anguissa (Agosto 2026) Parametro Contrattuale Dettagli e Cifre Scadenza Contratto Attuale 30 Giugno 2027 Proposta di Rinnovo (SSC Napoli) Prolungamento di 3 anni (Fino al 2030) Distanza Economica (Domanda/Offerta) Circa 700.000 – 800.000 euro netti a stagione Club Interessato Atalanta (Giuntoli / Sarri) Status Fisico / Tattico Pienamente recuperato, titolare designato per Allegri

Quali sono le cifre del rinnovo e perché Anguissa è irritato con il Napoli?

Balla una distanza di circa 800mila euro. Il giocatore è irritato perché si aspettava un riconoscimento economico per i due Scudetti vinti, che il club non vuole concedere.

Tutto l’ingranaggio si è inceppato attorno alla data di scadenza stampata sull’attuale contratto: 30 giugno 2027. Meno di un anno al “parametro zero”, una condizione che nel calcio moderno regala un potere contrattuale smisurato ai procuratori. La dirigenza del Napoli, guidata da Giovanni Manna, ha intavolato da mesi le discussioni per un prolungamento fino al 2030. Un investimento importante per un calciatore che a novembre spegnerà 31 candeline: significherebbe, di fatto, legarlo agli azzurri fino al tramonto della carriera agonistica.

Tuttavia, le parti sono distanti. Tra la richiesta dell’entourage e l’offerta di De Laurentiis ballano circa 700-800 mila euro netti a stagione (quasi 1,5 milioni lordi a bilancio). Un divario che ha generato scorie psicologiche. Come rivelato dal celebre esperto di mercato Fabrizio Romano, Anguissa non sta vivendo bene questa impasse: il giocatore viene descritto come “irritato”. Dal suo punto di vista, si sarebbe atteso un gesto di riconoscenza finanziaria (un vero e proprio premio fedeltà) per essere stato una colonna portante nella conquista dei due Scudetti (2023 e 2025). Il Napoli, invece, applica la gelida legge del bilancio: i meriti passati non giustificano deroghe al nuovo tetto salariale.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Se si entra nel 2027 senza una firma, il disastro patrimoniale è garantito. Il rischio per il Napoli è quello di perdere un giocatore valutato oltre 25 milioni di euro a parametro zero, senza intascare un solo euro, replicando il traumatico “Caso Zielinski” del passato. De Laurentiis ha una regola fissa: chi non rinnova a un anno dalla scadenza, finisce fuori rosa o sul mercato. Ma privare Allegri di Anguissa a fine agosto sarebbe un suicidio sportivo.

Come influirà lo stallo contrattuale sull’impiego di Anguissa contro il Genoa?

In nessun modo. Anguissa si sta allenando con estrema professionalità e Massimiliano Allegri lo ritiene inamovibile per l’esordio da titolare a Marassi.

C’è un aspetto che va riconosciuto a Frank Anguissa e che fa onore alla sua statura morale: il totale isolamento tra le questioni di scrivania e il rettangolo verde. Nonostante l’irritazione per il mancato accordo, il camerunense sta gestendo la situazione con una professionalità glaciale. Nessun ritardo, nessuna polemica social, nessun atteggiamento indisponente in allenamento.

Il precampionato estivo ha restituito ad Allegri un giocatore tirato a lucido. L’ombra del mediano lento e impreciso visto nel finale della scorsa stagione, condizionato pesantemente dall’infortunio muscolare patito a novembre 2025, è definitivamente scomparsa. I test amichevoli hanno confermato che Zambo è tornato il dominatore fisico del centrocampo. Per questo motivo, la scelta tecnica di Allegri è già presa: a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultima ora, Anguissa sarà al centro del 4-3-3 azzurro nella delicatissima trasferta d’esordio a Marassi contro il Genoa di De Rossi. Il contratto può attendere, i tre punti no.

Quanto è concreto l’inserimento dell’Atalanta di Giuntoli e Sarri per Anguissa?

Il rischio immediato è basso, ma lo spettro di un addio a parametro zero nel 2027 è altissimo. Giuntoli e Sarri lo ritengono il tassello perfetto per il 4-3-3 nerazzurro.

Se il Napoli temporeggia, c’è chi osserva nell’ombra pronto a piazzare la zampata. Nel mercato estivo, soprattutto a due settimane dal gong, i fili invisibili del destino legano spesso vecchie conoscenze. A Bergamo, sponda Atalanta, si è formata una diarchia che conosce perfettamente i segreti di Castel Volturno: il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli e l’allenatore Maurizio Sarri.

Giuntoli è l’uomo che scovò Anguissa portandolo in Italia. Sarri è il profeta del 4-3-3, modulo in cui il camerunense esprime il 100% del suo potenziale agendo da mezzala di rottura e inserimento. L’Atalanta è segnalata sulle tracce del giocatore. Si tratta di un blitz immediato per fine agosto? Le probabilità sono basse: il Napoli non svenderebbe mai un titolare a una diretta concorrente a pochi giorni dall’inizio del campionato. Ma il vero terrore della dirigenza azzurra è proiettato al futuro: se il rinnovo non arriva entro l’autunno, Giuntoli avrà la strada spianata per bloccare Anguissa a gennaio con un pre-contratto, portandolo a Bergamo a costo zero nel luglio 2027.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo La vicenda Anguissa è il classico “braccio di ferro” in cui nessuno ha torto, ma dove tutti rischiano di farsi male. De Laurentiis fa bene a non cedere sui princìpi finanziari: accontentare un giocatore di 31 anni aumentando l’offerta di 800mila euro netti creerebbe un precedente pericoloso nello spogliatoio. Dall’altra parte, Anguissa ha ragione a sentirsi poco valorizzato dopo aver tirato la carretta in due campionati vinti. Ma il calcio è cinico. Se il Napoli perde Anguissa a parametro zero per regalarlo all’Atalanta di Giuntoli, commette un errore di strategia imperdonabile. La soluzione? Un compromesso sui bonus legati alle presenze e ai traguardi europei. Manna deve chiudere questa pratica a settembre: tenere un giocatore in scadenza, per quanto professionale, è una tossina che alla lunga infetta tutto lo spogliatoio di Allegri.

🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il contratto di Frank Anguissa scadrà il 30 giugno 2027.

La distanza economica tra la richiesta del giocatore e l’offerta del Napoli è di 700-800 mila euro.

Allegri punterà comunque su Anguissa titolare per la gara di esordio contro il Genoa. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’eventuale rilancio del club azzurro con l’inserimento di bonus per colmare la distanza.

Le manovre sotto traccia di Giuntoli per portare il giocatore all’Atalanta a parametro zero nel 2027.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni relative all'”irritazione” di Frank Anguissa per il mancato accordo economico sono state riportate in esclusiva dal giornalista Fabrizio Romano. Le cifre riguardanti la distanza tra domanda e offerta (700-800 mila euro) e l’interessamento della dirigenza dell’Atalanta sono frutto di verifiche incrociate con gli insider di calciomercato e testate nazionali. Lo stato fisico del giocatore è stato valutato positivamente dallo staff tecnico durante il ritiro estivo.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 20 Agosto 2026.

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